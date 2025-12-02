700 કાર, 8 પ્રાઇવેટ પ્લેન, 4000 કરોડ રૂપિયાનો મહેલ... જાણો કેટલા અમીર છે UAEના રાષ્ટ્રપતિ?
UAE Presidents Net worth in 2025: સંયુક્ત અરબ અમીરાત (UAE)ના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નાહયાન (MBZ) સૌથી અમીર રોયલમાંથી એક છે. તેમને એમબીઝેડ (MBZ)ના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. અલ નાહયાન પરિવારને દુનિયાનો સૌથી અમીર પરિવાર માનવામાં આવે છે. MBZની સંપત્તિમાં શાહી વારસો, તેલમાંથી થતી કમાણી અને પ્રાઇવેટ હોલ્ડિંગ્સનો સમાવેશ થાય છે.
તેમના પરિવાર પાસે પણ ઘણી અંગત સંપત્તિઓ છે. તેમની અંગત સંપત્તિ લગભગ 30 બિલિયન ડોલર (આશરે 2.5 લાખ કરોડ રૂપિયા) જેટલી છે. તેમના રોકાણમાં બેન્કિંગ, એનર્જી, રિયલ એસ્ટેટ અને આંતરરાષ્ટ્રીય રોકાણનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ UAEના સૌથી મોટા પ્રાઇવેટ જમીન માલિકોમાંથી એક છે.
દુનિયાનો સૌથી અમીર શાહી પરિવાર
બ્લૂમબર્ગે રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નાહયાનના પરિવારને દુનિયાનો સૌથી અમીર શાહી પરિવાર ગણાવ્યો છે, જેમની કુલ સંપત્તિ 300 બિલિયન ડોલર(આશરે 25 લાખ કરોડ રૂપિયા)થી વધારે છે. MBZએ અબુ ધાબીની ઈકોનમીને સુધારવા માટે ઘણું કામ કર્યું છે. તેમણે મસદર સિટી (એક રિન્યુએબલ એનર્જી હબ) શરૂ કર્યું છે. તેમણે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સમાં પણ ભારે રોકાણ કર્યું છે.
રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નાહયાને એમિરેટ્સ ગ્લોબલ એલ્યુમિનિયમ જેવા વેન્ચર્સ અને ઈન્ટરનેશનલ કોર્પોરેશનો સાથે સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશિપ દ્વારા અબુ ધાબીની ગ્લોબલ ઈકોનોમિક હાજરીને પણ મજબૂત કરી છે.
UAEના પ્રેસિડેન્ટનું શરૂઆતનું જીવન
1961માં અલ ઐનમાં રાષ્ટ્રપતિ MBZનો જન્મ થયો, UAEના સ્થાપક રાષ્ટ્રપતિ શેખ ઝાયદ બિન સુલ્તાન અલ નાહયાન અને શેખા ફાતિમા બિન્ત મુબારકના ત્રીજા પુત્ર છે. તેમણે UKમાં રોયલ મિલિટરી એકેડમી સેન્ડહર્સ્ટમાં આર્મર્ડ વોરફેર, ફ્લાઇટ અને ટેક્ટિક્સની ટ્રેનિંગ લીધી. UAE પાછા ફર્યા પછી તેઓ મિલિટરી રેન્કમાં આગળ વધ્યા અને UAE આર્મ્ડ ફોર્સીસના ચીફ ઓફ સ્ટાફ બન્યા. તેમણે આર્મીના મોડર્નાઇઝેશન અને પ્રોફેશનલાઈઝેશન પર ભાર મૂક્યો.
2004માં તેમના પિતાના અવસાન પછી MBZ અબુ ધાબીના ક્રાઉન પ્રિન્સ બન્યા અને મે 2022માં તેમના સાવકા ભાઈ શેખ ખલીફા બિન ઝાયદ અલ નાહયાનના અવસાન પછી તેમને UAEના રાષ્ટ્રપતિ અને અબુ ધાબીના શાસક તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા, જેનાથી ફેડરેશનની અંદર અબુ ધાબીની લીડરશિપ મજબૂત થઈ અને દેશના ઘરેલું અને આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્ડાને ગાઈડ કર્યા.
4 હજાર કરોડ રૂપિયાનો મહેલ અને અન્ય સંપત્તિઓ
રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નાહયાનની સંપત્તિઓમાં તેમનો રાષ્ટ્રપતિ મહેલ પણ સામેલ છે. અબુ ધાબીમાં 3.80 લાખ વર્ગ મીટરમાં ફેલાયેલા આ મહેલની કિંમત 475 મિલિયન ડોલર (લગભગ 4 હજાર કરોડ રૂપિયા) છે. અલ નાહયાન પરિવાર પાસે વિમાનોનો એક મોટો કાફલો પણ છે. જેમાં 8 ખાનગી જેટ વિમાનો, એરબસ A320-200 અને ત્રણ બોઇંગ 787-9 પણ શામેલ છે.
