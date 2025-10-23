અમારી 'રેડ લાઈન' પાર ન કરતા નહીંતર... UAEએ ઈઝરાયલને આપ્યો સ્પષ્ટ સંદેશ, આખરે કઈ વાત પર ગુસ્સે થયા નાહયાન?
Israel West Bank Acquisition Plan: ઇઝરાયલ દ્વારા ફિલીસ્તીનના વેસ્ટ બેન્ક વિસ્તારમાં એક્વિઝિશન પ્રક્રિયા શરૂ કરવા પર UAEએ ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, જો ઇઝરાયલનું આ પગલું લેશે તો આ તેના માટે 'રેડ લાઈન' પાર કરવા જેવું હશે.
UAE Reaction to Israel West Bank Acquisition Plan: ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે ગલ્ફ રાજકારણ એક નવા તબક્કામાં પ્રવેશી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. સંયુક્ત અરબ અમીરાત (UAE)એ બુધવારે સ્પષ્ટ કર્યું કે, વેસ્ટ બેન્કમાં કોઈપણ પ્રકારનો કબજો તેમની નજરમાં 'રેડ લાઈન' પાર કરવા સમાન હશે, જેનો અર્થ એ થાય કે તે કોઈપણ સંજોગોમાં અસ્વીકાર્ય રહેશે.
ઇઝરાયલી ક્યા પગલાથી ગુસ્સે થયું UAE?
આ રાજદ્વારી પ્રયાસો વચ્ચે ઇઝરાયલી સંસદે વેસ્ટ બેન્કમાં કબજો કરવા સંબંધિત એક નવું બિલ રજૂ કર્યું છે. નિષ્ણાતો માને છે કે, જો આ બિલ પસાર થાય છે, તો પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવની નવી લહેર ફેલાઈ શકે છે. આ પગલું પહેલાથી જ નાજુક પરિસ્થિતિને વધુ જટિલ બનાવશે.
'સમાધાનની દિશામાં આગળ વધવાની જરૂરત'
સહયોગી વેબસાઇટ WIONના અહેવાલ મુજબ, ઇઝરાયલના આ એક્શન પર હવે UAEએ પ્રતિક્રિયા આપી છે. UAEના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ-નહયાનના રાજદ્વારી સલાહકાર અનવર ગર્ગાશે રોઇટર્સ નેક્સ્ટ ગલ્ફ સમિટમાં બોલતા કહ્યું કે, ઇઝરાયલ અને ફિલીસ્તીન વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલ સંઘર્ષને હવે 'મહત્તમવાદી અભિગમ' દ્વારા ઉકેલી શકાય નહીં. તેમણે બન્ને પક્ષોને વિનંતી કરી છે હવે સમાધાનની દિશામાં આગળ વધવાની જરૂરત છે.
ગર્ગાશે સમિટમાં કહ્યું કે, શું આપણે હજુ પણ એવું માનીએ છીએ કે ફિલીસ્તીની મુદ્દો કોઈક રીતે આપમેળે જ સમાપ્ત થઈ જશે? ઇઝરાયલી દક્ષિણપંથી વર્ગને સમજવું પડશે કે, આ સમસ્યા ફક્ત તાકાતથી નહીં, પરંતુ વાતચીતથી ઉકેલાશે.
સીધા મુકાબલાથી કંઈ મળ્યું નથી: UAE
ગર્ગાશે એ પણ સ્વીકાર્યું કે, સીધા મુકાબલાના માર્ગે ન તો ઇઝરાયલને સુરક્ષા આપી છે અને ન તો ફિલીસ્તીન રાજ્યને. હવે જરૂરિયાત એ છે કે એક વ્યાવહારિક સંતુલન શોધવામાં આવે. જે ઇઝરાયલની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરે અને સાથે સાથે એક સક્ષમ ફિલીસ્તીની રાજ્યના અસ્તિત્વને પણ સુનિશ્ચિત કરે.
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, યુએઈ કોઈપણ પ્રકારના ફિલીસ્તીની વિસ્તાર પર કબજાની સામે "ખૂબ જ સ્પષ્ટ અને અડગ" વલણ જાળવી રાખે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, ઇઝરાયલ સાથેના સામાન્યીકરણ પ્રક્રિયાએ ખરેખર યુએઈને ફિલિસ્તીની મુદ્દા પર વધુ મજબૂત રીતે બોલવાની તક આપી છે. ઇઝરાયલ સાથેની વાતચીત યુએઈને આ મુદ્દા પર અસરકારક દબાણ લાવવાની ક્ષમતા આપે છે.
ગર્ગાશે ઉમેર્યું કે, ફિલિસ્તીની ઓથોરિટીની ભૂમિકા હજુ પણ કેન્દ્રિય છે, પરંતુ તેમણે અફસોસ વ્યક્ત કર્યો કે, સુધારા માટેની માંગ ઉઠાવવામાં ઘણીવાર યુએઈ એકલો અવાજ રહ્યો છે.
'અમેરિકાની સક્રિય ભૂમિકા ખૂબ જ જરૂરી'
તાજેતરની ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરતા ગર્ગાશે કહ્યું કે, ઇઝરાયલના કતાર પર હુમલાએ ગલ્ફ સુરક્ષા પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યો છે. હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે કોઈપણ એક દેશની સુરક્ષાને એકલા ધ્યાનમાં લઈ શકાય નહીં. ગલ્ફ સુરક્ષા એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે. તેમણે અમેરિકાની ભૂમિકાની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, વોશિંગ્ટન મધ્ય પૂર્વ સ્થિરતામાં કેન્દ્રિય રહે છે. ગર્ગાશે યાદ અપાવ્યું કે, કતાર અમેરિકાનો સૌથી મોટો લશ્કરી થાણું ધરાવે છે, જે સમગ્ર ક્ષેત્રમાં શાંતિ માટે તેની સક્રિય ભાગીદારી મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે.
અબુ ધાબી અને કાહિરાની પહેલ
આ દરમિયાન અબુ ધાબીના ક્રાઉન પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ-નહયાને ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફત્તાહ અલ-સીસી સાથે વાતચીત કરી. બન્ને નેતાઓ આ વાત સંમત થયા કે સંઘર્ષ વિરામ જાળવવા અને કાયમી શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમામ પક્ષોએ સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ. ક્રાઉન પ્રિન્સે જણાવ્યું કે, UAE તમામ પક્ષો સાથે કામ કરવા અને તણાવ ઓછો કરવા માટે નવા રસ્તાઓ શોધવા માટે તૈયાર છે.
નોંધનીય છે કે, UAEનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે આખો પ્રદેશ અસ્થિરતાનો સામનો કરી રહ્યો છે. અબુ ધાબીનો "સંતુલન અને સંવાદ"નો સંદેશ સૂચવે છે કે ગલ્ફ દેશો હવે ફક્ત દર્શક બનવા માંગતા નથી, પરંતુ શાંતિ પ્રક્રિયામાં સક્રિય ખેલાડીઓ બનવા માંગે છે.
