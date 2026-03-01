Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના વાગ્યા ભણકારા! ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા બાદ હવે UAEએ ઈરાનને આપી ખુલ્લી ચેતવણી, શું સંઘર્ષ વધુ વકરશે?

Middle East Conflict: સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ના રાષ્ટ્રપતિના રાજદ્વારી સલાહકાર અનવર ગરગાશે ઈરાનને ચેતવણી આપી છે કે, તે તેના પડોશી દેશોને નિશાન ન બનાવે અને ઈસ્લામિક સ્ટેટને સમજદારીથી કામ લેવા આહવાન કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, ખાડી દેશો સામે ઈરાનની આક્રમકતા એક ખોટું અનુમાન સાબિત થયું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 01, 2026, 06:34 PM IST

  • દુબઈ એરપોર્ટ પર હુમલા બાદ ખાડી દેશોમાં તણાવ વધ્યો
    શું ખાડી દેશોમાં લાંબા ગાળાના સંઘર્ષની શરૂઆત થઈ ગઈ છે?
    આરબ પડોશીઓ પર હુમલો કરીને ઈરાન વધુ એકલું પડ્યું

Trending Photos

ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના વાગ્યા ભણકારા! ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા બાદ હવે UAEએ ઈરાનને આપી ખુલ્લી ચેતવણી, શું સંઘર્ષ વધુ વકરશે?

Middle East Conflict: ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના મોત બાદ અમેરિકા-ઈઝરાયેલના હુમલા અને ઈરાનની જવાબી કાર્યવાહીથી મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની આગ ફેલાઈ છે. શનિવારે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે સંયુક્ત રીતે ઈરાન પર મોટા પાયે હવાઈ હુમલા કર્યા હતા, જેમાં તેહરાનમાં ખામેનેઈના નિવાસસ્થાન સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ સ્થળોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી હતી કે, ખામેનેઈનું મોત થયું છે અને ઈરાનીઓને 'પોતાનો દેશ પાછો લેવા' હાકલ કરી હતી. ઈરાને પણ આ વાતની પુષ્ટિ કરી 40 દિવસનો શોક જાહેર કર્યો છે.

બીજી તરફ જવાબી કાર્યવાહીમાં ઈરાને ઈઝરાયેલ પર ડ્રોન-મિસાઈલ હુમલા કર્યા અને પર્શિયન ગલ્ફના અનેક દેશો (બહેરીન, કતાર, કુવૈત, UAE)માં અમેરિકાના સૈન્ય મથકો પર હુમલા કર્યા. રવિવારે પણ દુબઈ, દોહા અને મનામામાં વિસ્ફોટોના અવાજો ગુંજ્યા, દુબઈ એરપોર્ટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું અને પામ જુમેરાહ તથા બુર્જ અલ અરબ જેવી પ્રતિષ્ઠિત જગ્યાઓને નુકસાન પહોંચ્યું હતું. આ દરમિયાન UAEના રાજદ્વારી સલાહકાર અનવર ગરગાશે ઈરાનને ચેતવણી આપી કે, તેના હુમલા ખોટું અનુમાન સાબિત થયા છે, જેનાથી તેની એકલતા વધુ વધી ગઈ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

UAEના રાજદ્વારી સલાહકારે શું કહ્યું?
સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ના રાષ્ટ્રપતિના રાજદ્વારી સલાહકાર અનવર ગરગાશે ઈરાનને ચેતવણી આપી છે કે, તે તેના પડોશીઓને નિશાન ન બનાવે અને ઈસ્લામિક સ્ટેટને 'સમજદારીથી કામ લેવા' આહવાન કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, ખાડી દેશો સામે ઈરાનની આક્રમકતા એક ખોટું અનુમાન સાબિત થયું છે, જેણે ઈરાનને એક નાજુક વળાંક પર વધુ અલગ-થલગ એકલું કરી દીધું છે. તેમણે કહ્યું કે, તમારું યુદ્ધ તમારા પડોશીઓ સાથે નથી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, અલગતા અને તણાવ વધે તે પહેલાં, તર્ક તરફ પાછા ફરો, તમારી આસપાસના વાતાવરણ પર ધ્યાન આપો અને પડોશીઓ સાથે તર્કસંગત તથા જવાબદારીપૂર્ણ વર્તન કરો.

ઈરાને આરબ દેશો પર હુમલો કેમ કર્યો?
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે શનિવારે એક મોટા ઓપરેશનમાં ઈરાન પર હુમલો કર્યો હતો. હુમલાની જાહેરાત કરતા ટ્રમ્પે ઈરાનીઓને સત્તા કબજે કરવાની તક ઝડપી લેવા કહ્યું હતું. તેના જવાબમાં ઈરાને ઈઝરાયેલ પર મિસાઈલો છોડી અને બહેરીન, કુવૈત તથા કતારમાં આવેલા અમેરિકાના સૈન્ય ઠેકાણાને નિશાન બનાવ્યા. રવિવાર વહેલી સવાર સુધી આ ગોળીબાર ચાલુ રહ્યો.

સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)ના દુબઈ, બહેરીનની રાજધાની મનામા અને કતારની રાજધાની દોહામાં રવિવારે સતત બીજા દિવસે વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાયા હતા, જેનાથી લાંબા સમય સુધી ચાલનારા સંઘર્ષની આશંકા વધી ગઈ છે. ઈરાને દુનિયાના સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટમાંથી એક એવા દુબઈ એરપોર્ટ પર હુમલો કર્યો, જેના પછી દુશ્મનાવટ શરૂ થતા એરપોર્ટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. આ પહેલા ઈરાને દુબઈના પ્રખ્યાત ટાપુ પામ અને બુર્જ અલ અરબ નામની આલીશાન હોટલ પર હુમલો કર્યો હતો. ઈરાની વાયુસેનાએ પર્શિયન ગલ્ફના દેશો અને ઈરાકના કુર્દિસ્તાનમાં અમેરિકાના સૈન્ય ઠેકાણા પર બોમ્બમારો કર્યો છે.

નોંધનીય છે કે, તેહરાન પર આ હુમલા અમેરિકા-ઈરાનની વાતચીતના બે દિવસ પછી થયા છે. ટ્રમ્પ ઈરાન પર તેના પરમાણુ પ્રોગ્રામને મર્યાદિત કરવા દબાણ કરી રહ્યા હતા. બીજી તરફ ઈઝરાયેલે કહ્યું કે, આ હુમલાના પ્લાનિંગ માટે તેણે મહિનાઓ સુધી અમેરિકા સાથે મળીને કામ કર્યું હતું. અમેરિકાની સેનાના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાનમાં રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના કમાન્ડ સેન્ટર, એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ અને મિસાઈલ લોન્ચ સાઈટ્સને નિશાન બનાવવામાં આવી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Iran UAE ConflictDubai Airport AttackAnwar Gargash Statementઈરાન-યુએઈ સંઘર્ષદુબઈ એરપોર્ટ પર હુમલો

Trending news