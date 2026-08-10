/યુક્રેને રશિયામાં 1000 KM અંદર ઘૂસીને કર્યો અત્યંત ઘાતક હુમલો, 12થી વધુના જીવ ગયા 

રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે છેલ્લા લગભગ સાડા ચાર વર્ષથી યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. આ દરમિયાન અનેકવાર એવું બન્યું કે રશિયાની સેનાએ યુક્રેનની અંદર ઘૂસીને વિનાશકારી હુમલા કર્યા. પરંતુ હવે જે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે તેમાં યુક્રેને રશિયાની અંદર લગભગ 1000 કિમી ઘૂસીને સૌથી ઘાતક હુમલાઓમાંથી એક હુમલાને અંજામ આપ્યો છે. જેમાં 12થી વધુ લોકોના જીવ ગયા છે. જ્યારે 75 લોકો ઘાયલ થયા છે.
યુક્રેન તરફથી સોમવારે રશિયાના નિજનેકમ્સ્ક શહેરમાં કરાયેલા ડ્રોન હુમલામાં 12થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે 75 લોકો ઘાયલ થયા છે. તાતારસ્તાન વિસ્તારના અધિકારીઓએ આ જાણકારી આપી છે. યુક્રેનના નિજનેકામ્સ્ક શહેર પર કરાયેલા હુમલા દ્વારા તેણે રશિયાને બેવડો ઘા આપ્યો છે. એક તો મોટી સંખ્યામાં લોકોની જાનહાનિ થઈ અને બીજો કે તેણે તેના મોટા ઉર્જા ઠેકાણાને તબાહ કરી નાખ્યું.
અત્રે જણાવવાનું કે યુક્રેને હાલમાં જ મહિનાઓમાં લગભગ રોજ, લાંબા અંતરના ડ્રોન દ્વારા રશિયાના ઓઈલ પ્રતિષ્ઠાનોને ટાર્ગેટ કર્યા છે. આ હુમલાઓથી રશિયામાં ઈંધણની ભારે કમીની સ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ. ઓઈલ ઠેકાણાઓ પ્રભાવિત થયા અને લોકોમાં ચિંતા વધી.
પુતિનને મજબૂર કરવા કરાય છે ઘાતક હુમલા?
યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમિર ઝેલેન્સ્કીનું કહેવું છે કે આ અભિયાન રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિનને વાતચીતના ટેબલ પર લાવવા માટે અને ચાર વર્ષથી વધુ સમયથી ચાલી રહેલા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા મજબૂર કરવા ના હેતુથી ચલાવાઈ રહ્યું છે. તાતારસ્કાનના પ્રમુખ રુસ્તમ મિન્નિખાનોવના પ્રેસ સેવા કાર્યાલય મુજબ નિજનેકામ્સ્ક શહેરમાં સોમવારે સવારે ઔદ્યોગિક અને નાગરિક ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવીને મોટો ડ્રોન હુમલો થયો.
યુક્રેનની સરહદથી 1200 કિમી દૂર
નિજનેકામ્સ્ક યુક્રેનની સરહદથી લગભગ 1200 કિમી દૂર પૂર્વમાં છે અને તેની વસ્તી લગભગ 2.40 લાખ છે. આ શહેર રશિયાનું એક મહત્વની ઓઈલ રિફાઈનિંગ ફેસિલિટિઝમાંથી એક છે. જ્યાં બે ઓઈલ રિફાઈનરી અને એક પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટ છે. ઝેલેન્સ્કીએ રવિવારે મોડી રાતે સોશિયલ મીડિયા પર કહ્યું કે, અમે સંપૂર્ણ યોગ્ય રીતે જવાબ આપી રહ્યા છે અને રશિયાના દરેક હુમલાનો જવાબ આપવામાં આવશે. રશિયાનું યુદ્ધ હવે પોતાના ઘર એટલે કે રશિયામાં વધુમાં વધુ મહેસૂસ થશે. તેમણે કહ્યું કે, આ યુદ્ધ હજુ પણ ચાલુ હોવા પાછળ એક કારણ રશિયાની તેની સમાપ્ત કરવાની અનિચ્છા છે.
બંને પક્ષોએ હુમલા વધાર્યા
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મુજબ બંને પક્ષોએ આ વર્ષે લાંબા અંતરના હુમલાઓ ઘણા વધાર્યા છે. જેના કારણે સામાન્ય માણસોના મોતના કેસમાં વધારો થયો છે. સ્થાનિક યુક્રેની અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ યુક્રેનમાં ફ્રન્ટ લાઈન પાસે ઉત્તર પૂર્વી ખાર્કોવ વિસ્તાર ના એક ગામમાં રશિયન તોપખાનાના હુમલામાં પાંચ લોકો માર્યા ગયા.
456 યુક્રેની ડ્રોન તોડી પાડ્યાનો દાવો
આ બધા વચ્ચે રશિયાના રક્ષા મંત્રાલયે કહ્યું કે, તેમણે રાતે છોડાયેલા 456 યુક્રેની ડ્રોનને તોડી પાડ્યા. મંત્રાલયે જો કે એ ક્યારેય નથી જણાવ્યું કે કેટલા ડ્રોન પોતાના લક્ષ્યાંક સુધી પહોંચ્યા. તાતારસ્તાન વિસ્તારે પહેલા જ યુક્રેનના એક મોટા ડ્રોન હુમલા વિશે ચેતવણી આપી હતી. યુક્રેનની વાયુસેનાએ કહ્યું કે રશિયાએ આખી રાત ચાલેલા હુમલામાં 126 ડ્રોન છોડ્યા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે રશિયાના સરહદી વિસ્તાર ગબેલગોરોદ પર યુક્રેનના હુમલામાં એક મહિલાનું મોત થયું અને ફ્રન્ટ લાઈનવાળા ખેરસોન વિસ્તારમાં એક ટેક્સી પર રશિયાના ડ્રોન હુમલામાં એક વ્યક્તિ માર્યો ગયો.