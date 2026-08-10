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યુક્રેને રશિયામાં 1000 KM અંદર ઘૂસીને કર્યો અત્યંત ઘાતક હુમલો, 12થી વધુના જીવ ગયા 

યુક્રેને મધ્ય રશિયાના તાતારસ્તાન વિસ્તારમાં 1000 કિમી અંદર ઘૂસીને ડ્રોનથી મોટો હુમલો કર્યો. ચાર વર્ષ કરતા વધુ સમયથી ચાલતા આ યુદ્ધમાં યુક્રેનનો આ સૌથી ઘાતક હુમલાઓમાંથી એક હુમલો છે. જેમાં ઓછામાં ઓછા 12 લોકો માર્યા ગયા.

Written ByViral Raval
Published: Aug 10, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:59 PM IST
યુક્રેને રશિયામાં 1000 KM અંદર ઘૂસીને કર્યો અત્યંત ઘાતક હુમલો, 12થી વધુના જીવ ગયા 
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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