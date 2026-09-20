/યુક્રેનનો રશિયા પર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો હુમલો: 1,000 થી વધુ ડ્રોન છોડ્યા, 2 લોકોના મોત!

યુક્રેને રશિયા પર સૌથી મોટો હુમલો કર્યો છે. તેમાં એક સાથે હજારથી વધુ ડ્રોનથી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. અલઝઝીરા પ્રમાણે રશિયામાં સંસદીય ચૂંટણીના છેલ્લા દિવસે, રાજધાની સહિત મોસ્કો વિસ્તાર પર યુક્રેની ડ્રોન હુમલામાં ઓછામાં ઓછા બે લોકોના મોત થયા છે. એક મોટી રિફાઇનરીને નુકસાન પહોંચ્યું છે. મોસ્કોના મેયર સર્ગેઈ સોબ્યાનિને કહ્યુ કે 1600થી વધુ ડ્રોનને રોકવામાં આવ્યો છે. તેમાંથી 450 રાજધાની તરફ વધી રહ્યાં હતા.
બીજીતરફ યુક્રેનના અધિકારીઓએ કહ્યું કે આખીરાત કીવ પર રશિયાના હુમલા થયા, તેમાં ચાર જેટલા લોકોના મોત થયા છે, જેમાં ત્રણ બાળકો સામેલ છે. આ હુમલા તેવા સમયે થયા છે, જ્યારે રશિયા અને યુક્રેને એકબીજા વિરુદ્ધ લાંબા અંતરના હુમલા વધાર્યા છે.
મોસ્કોના ગવર્નરે હુમલા વિશે શું જણાવ્યું?
મોસ્કોના ગવર્નર આંદ્રે વોરોબ્યોગે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરતા, આ હુમલાને સૌથી મોટો ગણાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે યુક્રેનના બે અલગ-અલગ હુમલામાં એક 44 વર્ષની મહિલા અને એક વૃદ્ધ વ્યક્તિનું મોત થયું છે. વોરોબ્યોવે કહ્યુ કે એક 21 માળની બિલ્ડિંગમાં ડ્રોન ટકરાવાને કારણે લાગેલી આગ બાદ 400 લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. હુમલા દરમિયાન મોસ્કો ઓયલ રિફાઇનરીની એક સુવિધાને નુકસાન પહોંચ્યું છે. ઈમરજન્સી સર્વિસ સ્થળ પર હાજર છે.
આ સિવાય કહેવામાં આવ્યું છે કે હાલના મહિનામાં આ મોટી રિફાઇનરી પર યુક્રેની હુમલા થયા છે. તેમણે યુક્રેન પર રશિયાના કંટ્રોલવાળા ત્રણ દિવસીય ચૂંટણીમાં દખલ આપવાના પ્રયાસનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે ટેલીગ્રામ પર જણાવ્યું કે આ અભૂતપૂર્વ હુમલો સ્પષ્ટ રૂપથી ચૂંટણીમાં મુશ્કેલી ઉભી કરવાના ઈરાદાથી કરવામાં આવ્યો છે. દુશ્મન તેમાં સફળ થઈ શક્યાં નથી.
યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિએ આ હુમલાની પ્રશંસા કરી
યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સ્કીએ આ હુમલાની પ્રશંસા કરી છે. તેમણે કહ્યું કે કાલે રાત્રે મોસ્કોના વિસ્તારમાં અમારા લાંબા અંતરના હુમલાની મોટી અસર થઈ છે. તેમણે કહ્યું કે રશિયાના તેલ કેમ્પના મહત્વના ઠેકાણા અને હુમલાખોરોના લોજિસ્ટિક્સ સેન્ટર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો. આ અબજો ડોલરની સંપત્તિ છે. આ યુદ્ધનું મશીન ચલાવે છે.
તો આ મામલા વિશે RIA નોવોસ્તી ન્યૂઝ એજન્સીએ પોતાના રિપોર્ટમાં જાણકારી આપતા કહ્યું કે રશિયાના કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચના ચીફે જણાવ્યું કે યુક્રેનના ખેરસોન વિસ્તારના તે હિસ્સામાં રશિયાનો કબજો છે, એક સામાન્ય નાગરિક બસ પર ડ્રોન હુમલામાં બે લોકોના મોત થયા છે. મૃત્યુ પામનારમાં એક ચૂંટણી અધિકારી પણ સામેલ છે. અલઝઝીરાએ રિપોર્ટરના હવાલાથી જણાવ્યું કે આ યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ રશિયા પર સૌથી મોટા હુમલાનો એક દિવસ હતો.