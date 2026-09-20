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યુક્રેનનો રશિયા પર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો હુમલો: 1,000 થી વધુ ડ્રોન છોડ્યા, 2 લોકોના મોત!

યુક્રેને રશિયા પર મોટો ડ્રોન હુમલો કર્યો છે. આ હુમલામાં 2 રશિયન નાગરિકોના મોત થયા છે. યુક્રેને 1 હજારથી વધુ ડ્રોનથી હુમલો કર્યો છે. રશિયાનું કહેવું છે કે 1600થી વધુ ડ્રોનને રોકી દેવામાં આવ્યા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 20, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:46 PM IST
યુક્રેનનો રશિયા પર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો હુમલો: 1,000 થી વધુ ડ્રોન છોડ્યા, 2 લોકોના મોત!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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