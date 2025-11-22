યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધ થશે બંધ ! ટ્રમ્પનો નવો પ્લાન, ઝેલેન્સકીને માનવી પડશે આ વાતો
Trump New Plan: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે 28-મુદ્દાની નવી યોજના રજૂ કરી છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી પાસે લડાઈ ચાલુ રાખવાનો કોઈ વિકલ્પ નથી. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ઝેલેન્સકીએ આ યોજના સ્વીકારવી જ જોઈએ, જે રશિયા પ્રત્યે પક્ષપાતી લાગે છે.
ગુરુવાર સુધીમાં યુદ્ધનો અંત લાવવો
ટ્રમ્પ અગાઉ ઝેલેન્સકીની સંમતિ વિના યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધનો અંત લાવવાની તેમની યોજના સાથે આગળ વધી ચૂક્યા છે. ટ્રમ્પે શુક્રવારે કહ્યું હતું કે તેઓ અપેક્ષા રાખે છે કે યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ આગામી ગુરુવાર સુધીમાં યુદ્ધનો અંત લાવવાની તેમની સરકારની નવી યોજનાનો જવાબ આપશે.
ઇતિહાસનો સૌથી મુશ્કેલ સમય
ઓવલ ઓફિસમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે, અમારું માનવું છે કે અમારી પાસે શાંતિ સ્થાપિત કરવાનો માર્ગ છે. ઝેલેન્સકીએ તેને સ્વીકારવું જ જોઈએ. યુક્રેનની ઝેલેન્સકી સરકાર ભ્રષ્ટાચાર તેમજ યુદ્ધક્ષેત્રના પડકારોનો સામનો કરી રહી છે. રશિયા સતત તેના ઉર્જા માળખા પર બોમ્બમારો કરી રહ્યું છે, જેના કારણે ફરી એકવાર શિયાળાની ઋતુ યુક્રેનિયનો માટે મુશ્કેલ બનશે તેવી અપેક્ષા છે. ઝેલેન્સકી એમ પણ માને છે કે યુક્રેન હવે તેના ઇતિહાસના સૌથી મુશ્કેલ સમયનો સામનો કરી રહ્યું છે.
ઝેલેન્સકીએ વાત કરી નથી
ટ્રમ્પ દ્વારા યોજના જાહેર કરવામાં આવી ત્યારથી ઝેલેન્સકીએ ટ્રમ્પ સાથે વાત કરી નથી. જોકે, યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું છે કે તેઓ આગામી દિવસોમાં યુએસ રાષ્ટ્રપતિ સાથે વાત કરવાની અપેક્ષા રાખે છે. નવી યોજનામાં, ટ્રમ્પ યુક્રેન પર દબાણ કરી રહ્યા છે કે તે રશિયાને પ્રદેશ સોંપવા, તેના સૈન્યના કદમાં ભારે ઘટાડો કરવા અને યુરોપને ખાતરી આપે કે તે ક્યારેય યુક્રેનને નાટો સાથે જોડાવા વાત કરશે નહીં.
પ્રદેશનો મોટો ભાગ યુક્રેનિયન નિયંત્રણ
ઝેલેન્સકીએ શુક્રવારે પોતાના વિડીયો સંબોધનમાં કહ્યું હતું કે યુક્રેન હવે ખૂબ જ મુશ્કેલ સમયનો સામનો કરી રહ્યું છે. તેણે કાં તો તેનું ગૌરવ ગુમાવવાનું જોખમ લેવું જોઈએ અથવા મુખ્ય ભાગીદાર ગુમાવવાનું જોખમ લેવું જોઈએ. ટ્રમ્પની યોજનાના કેન્દ્રમાં યુક્રેન માટે તેના પૂર્વીય ડોનબાસ પ્રદેશનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવાની માંગ છે, જ્યારે તે પ્રદેશનો મોટો ભાગ યુક્રેનિયન નિયંત્રણ હેઠળ રહે છે.
