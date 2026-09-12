'ચાઈનીઝ બબલ' દુનિયાનું કોઈપણ તત્વ તપાસ વિના જિનપિંગના સંપર્કમાં આવી શકતું નથી, આવી છે સુરક્ષા વ્યવસ્થા

Xi Jinping in Brics summit delhi : BRICS સમિટમાં સામેલ થવા માટે જિનપિંગનું વિમાન આજે દિલ્હીમાં લેન્ડ થયું. 7 વર્ષ બાદ જિનપિંગ ભારતની મુલાકાતે આવ્યા છે, જે ભારત અને ચીનના સંબંધો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જિનપિંગની સાથે 67 લોકોનું એક ગ્રુપ પણ આવ્યું છે, જેમાં વરિષ્ઠ નેતાઓ, રાજદ્વારીઓ, સુરક્ષા અધિકારીઓ અને મેડિકલ સ્ટાફ સામેલ છે.
આ દરમિયાન શી જિનપિંગની સુરક્ષા હાઈ લેવલની છે. દિલ્હીમાં તેઓ જે હોટલમાં રોકાયા છે, તેની ઉપર નો-ફ્લાય ઝોન બનાવવામાં આવ્યો છે, જ્યાં માત્ર સુરક્ષા કાફલાના ડ્રોનને જ ઉડવાની મંજૂરી છે. જિનપિંગના આગમન પહેલાં હોટલમાં એન્ટી-ન્યુક્લિયર, એન્ટી-રેડિયેશન અને એન્ટી-બાયોકેમિકલ ખતરાની વ્યાપક તપાસ કરવામાં આવી હતી. એટલું જ નહીં, જમીનની નીચે રહેલા પાઈપલાઈન નેટવર્કને પણ સ્કેન કરવામાં આવ્યું હતું.
તેઓ જે રસ્તા પરથી પસાર થવાના છે, ત્યાં ફેશિયલ રેકગ્નિશન કેમેરા અને આધુનિક સ્કેનર લગાવવામાં આવ્યા છે, જે કોઈપણ શંકાસ્પદ ગતિવિધિને તાત્કાલિક પકડી શકે છે. જમીનથી લઈને આકાશ સુધી જિનપિંગની સુરક્ષાનું અભેદ્ય કવચ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં માત્ર બંદૂકધારી કમાન્ડો જ નહીં, પરંતુ તેમની આસપાસ એક અદ્રશ્ય સુરક્ષા ઘેરો પણ હોય છે, જેને ભેદી શકવું લગભગ અશક્ય છે.
#WATCH | Delhi: Chinese President Xi Jinping arrives in Delhi to participate in the BRICS Summit 2026.
Union MoS Jitin Prasada received him at the airport. pic.twitter.com/fk77Bq5nmy
— ANI (@ANI) September 12, 2026
સુરક્ષાકર્મીઓ બબલને ઘેરીને તેમની સાથે ચાલે છે
એક મોટા બબલની અંદર જિનપિંગ સૂટ પહેરીને ઊભા છે. બબલની આસપાસ બંદૂક સાથે કાળા સૂટમાં અનેક સુરક્ષાકર્મીઓ તૈનાત છે. બબલની અંદર ઊભેલા જિનપિંગ ચાલવા લાગે છે અને બબલ પણ તેમની સાથે ફરતું જાય છે. સુરક્ષાકર્મીઓ બબલને ઘેરીને તેમની સાથે ચાલે છે
જિનપિંગ જ્યારે પણ બેઈજિંગની બહાર જાય છે, ત્યારે કોઈપણ દેશની મુલાકાત દરમિયાન તેઓ આ જ અદ્રશ્ય સુરક્ષા ઘેરામાં રહે છે. તેને કહેવામાં આવે છે-'ચાઈનીઝ બબલ'. આવું સુરક્ષા કવચ, જેની અંદર બાહ્ય દુનિયાનું કોઈપણ તત્વ તપાસ વિના જિનપિંગના સંપર્કમાં આવી શકતું નથી. આ બબલમાં સુરક્ષાના અનેક લેયર છે, જેમાં ઈલેક્ટ્રોનિક સુરક્ષામાં એડવાન્સ સિગ્નલ જામર્સ સક્રિય રહે છે. જે નિશ્ચિત વિસ્તારમાં તમામ મોબાઈલ, ડ્રોન અને સેટેલાઈટ સિગ્નલ્સને બ્લોક કરી દે છે.
Chinese President Xi Jinping’s convoy cars have arrived in Delhi ahead of his visit for the BRICS Summit. pic.twitter.com/mPrqGZ40Bw
— DesiEsco🇮🇳 (@DesiEsco7) September 11, 2026
જેથી કોઈપણ ડિજિટલ હુમલો અથવા રિમોટ બ્લાસ્ટને અંજામ આપવો મુશ્કેલ બની જાય છે. જિનપિંગના સૂટમાં ગુપ્ત બુલેટપ્રૂફ પરત હોય છે. કપડાંમાં એન્ટી-કેમિકલ ફેબ્રિકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જિનપિંગ માત્ર પોતાની બખ્તરબંધ કારમાં જ મુસાફરી કરે છે. તેઓ જે હોટલમાં રોકાય છે, ત્યાં હવા અને પાણી પણ સુરક્ષા ઘેરામાં હોય છે. જિનપિંગ જે ફ્લોર પર રોકાય છે, ત્યાં કોઈને જવાની મંજૂરી હોતી નથી
હવા હોય કે પાણી...જિનપિંગના રૂમમાં જતી હવાને ખાસ ચીની મશીનો દ્વારા ફરીથી ફિલ્ટર કરવામાં આવે છે. તેમના બેડરૂમ અને મીટિંગ રૂમમાં એવા એર પ્યુરીફાયર અને સેન્સર લગાવવામાં આવે છે, જે હવામાં રહેલા અત્યંત સૂક્ષ્મ કેમિકલ અથવા ગેસને પણ ઝડપથી ઓળખીને એલર્ટ આપી શકે છે. એટલે કે જિનપિંગ જે હવામાં શ્વાસ લઈ રહ્યા છે, તે હવા પણ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાના ઘેરામાં હોય છે.
New Delhi: Chinese President Xi Jinping arrives in New Delhi to participate in the 18th BRICS Summit 2026 pic.twitter.com/jYAlZWCmq7
— IANS (@ians_india) September 12, 2026
બબલનું બીજું અને સૌથી સંવેદનશીલ લેયર છે-ખાનપાન.
ભારતના શ્રેષ્ઠ શેફ જિનપિંગ માટે ભોજન બનાવી શકે છે, પરંતુ તેને સીધું જિનપિંગની ટેબલ સુધી મોકલી શકાતું નથી. જિનપિંગની સાથે 'ફૂડ ટેસ્ટર્સ' અને શેફની એક ગુપ્ત ટીમ રહે છે, જે હોટલની કિચન સુધી પહોંચ ધરાવે છે, જેથી એ સુનિશ્ચિત કરી શકાય કે ભોજન સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે અને રાષ્ટ્રપતિની પસંદગી અનુસાર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
નિયમ અનુસાર, હોટલના જે ભાગમાં જિનપિંગનું ભોજન તૈયાર થાય છે, તેને ચીની સુરક્ષા દળ એટલે કે સેન્ટ્રલ ગાર્ડ બ્યુરો પોતાના નિયંત્રણમાં લઈ લે છે. ભોજનમાં ઉપયોગમાં લેવાતું પાણી, ખાસ પ્રકારના મસાલા અને કેટલીક સામગ્રીઓ પણ ચીનથી જ એરલિફ્ટ કરવામાં આવે છે. ભોજન તૈયાર થયા બાદ જિનપિંગના ભોજન પહેલાં તેમના ખાનગી ફૂડ ટેસ્ટર્સ તેને ચાખે છે. ત્યાર બાદ લેબોરેટરી ટેસ્ટિંગ દ્વારા એ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે કે ભોજનમાં કોઈ ધીમું ઝેર અથવા રેડિયોએક્ટિવ તત્વ તો નથી ને. જ્યારે ગ્રીન સિગ્નલ મળે છે, ત્યાર બાદ જ ભોજન જિનપિંગની થાળી સુધી પહોંચે છે
બખ્તરબંધ સરકારી લિમોઝિન
શી જિનપિંગ વિદેશ પ્રવાસ દરમિયાન કોઈ બીજા દેશની ગાડીનો ઉપયોગ કરતા નથી. તેઓ ચીનથી વિશેષ વિમાન દ્વારા પોતાની બખ્તરબંધ સરકારી લિમોઝિન સાથે લઈને આવે છે, જે સંપૂર્ણપણે બુલેટપ્રૂફ અને બોમ્બપ્રૂફ હોય છે. આ માત્ર એક કાર નથી, પરંતુ જાણે પૈડાં પર ચાલતો પરમાણુ બંકર હોય. તેની બોડી રોકેટ પ્રોપેલ્ડ ગ્રેનેડ અને બોમ્બ વિસ્ફોટનો સામનો કરી શકે છે. પરંતુ આ ગાડીની સૌથી મોટી ખાસિયત તેના 'બબલ પ્રોટોકોલ' સાથે જોડાયેલી છે
જો ગાડીની બહાર કોઈ મોટો કેમિકલ અથવા ગેસ હુમલો થાય, તો આ કાર સંપૂર્ણપણે એરટાઈટ થઈ જાય છે. તેની અંદર પોતાની ઓક્સિજન સપ્લાય સિસ્ટમ હોય છે, જેના કારણે બહાર ઝેરી ગેસ હોવા છતાં અંદર બેઠેલા જિનપિંગ આરામથી શ્વાસ લઈ શકે છે. આ બબલને તૂટવાથી બચાવવાની જવાબદારી ચીનની સૌથી વફાદાર એજન્સી સેન્ટ્રલ ગાર્ડ બ્યુરોની છે. આ કોઈ સામાન્ય સૈનિકો નથી.
#WATCH दिल्ली: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत मंडपम पहुंचे।
(वीडियो: DD न्यूज) pic.twitter.com/1A7i4OnMUd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 12, 2026
કમાન્ડો તેમના ખૂબ જ નજીક, એક માનવ દિવાલની જેમ ચાલે છે
ચીની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી પ્રત્યે સંપૂર્ણ વફાદારી, માર્શલ આર્ટ્સ, અચૂક નિશાનબાજી અને મનોવૈજ્ઞાનિક યુદ્ધમાં નિપુણતા બાદ તેમની પસંદગી કરવામાં આવે છે. જિનપિંગ જ્યારે ચાલે છે, ત્યારે આ કમાન્ડો તેમના ખૂબ જ નજીક, એક માનવ દિવાલની જેમ ચાલે છે. તેમના હાથમાં દેખાતા સામાન્ય બ્રીકેસ વાસ્તવમાં 'બેલિસ્ટિક શીલ્ડ્સ' હોય છે.
કોઈપણ અણધાર્યા હુમલા અથવા ગોળીબારની સ્થિતિમાં, એક ક્લિક કરતાં જ આ બ્રીકેસ ખુલીને બુલેટપ્રૂફ દિવાલ બની જાય છે, જેનાથી જિનપિંગને તાત્કાલિક ઢાંકી શકાય છે. આ ઉપરાંત, તેમની પોતાની પોર્ટેબલ કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ હોય છે, જેને કોઈપણ એજન્સી માટે ટેપ કરવી અથવા જામ કરવી મુશ્કેલ હોય છે.
ભારતે મહેમાનગતિ અને સુરક્ષામાં કોઈ કસર છોડી નથી. દિલ્હી પોલીસ, NSG અને ગુપ્તચર એજન્સીઓએ જમીનથી લઈને આકાશ સુધી અભૂતપૂર્વ સુરક્ષા ઘેરો તૈયાર કર્યો છે. પરંતુ ત્યારબાદ પણ શી જિનપિંગની સુરક્ષા માટે તેમનું આ 'ચાઈનીઝ બબલ' પણ મહત્વપૂર્ણ સુરક્ષા કવચ બની રહે છે.