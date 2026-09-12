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'ચાઈનીઝ બબલ' દુનિયાનું કોઈપણ તત્વ તપાસ વિના જિનપિંગના સંપર્કમાં આવી શકતું નથી, આવી છે સુરક્ષા વ્યવસ્થા

Xi Jinping Security Protocol : ટ્રમ્પ ભલે શી જિનપિંગની જાસૂસી કરવાની વાત કબૂલી રહ્યા હોય પરંતુ હકીકત એ છે કે જિનપિંગની જાસૂસી કરવી અને તેમની સુરક્ષામાં સેંધ લગાવવી લગભગ અશક્ય છે. કેમ કે જિનપિંગ સુરક્ષાના એક અભેદ્ય ચક્રમાં રહે છે. આ ચક્રની અંદર જ જિનપિંગ શ્વાસ લે છે, તેની અંદર જ ખાય છે અને પાણીનું એક ટીપું પણ પરવાનગી વિના અંદર પ્રવેશી શકતું નથી. સુરક્ષા વિજ્ઞાનની ભાષામાં તેને કહેવામાં આવે છે-'ચાઈનીઝ બબલ', એટલે કે ચીનની અભેદ્ય સુરક્ષાનું બબલ. આ 'ચાઈનીઝ બબલ'માં સુરક્ષા કેટલા લેયરમાં છે જોઈએ આ ખાસ અહેવાલમાં...

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 12, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:27 PM IST
'ચાઈનીઝ બબલ' દુનિયાનું કોઈપણ તત્વ તપાસ વિના જિનપિંગના સંપર્કમાં આવી શકતું નથી, આવી છે સુરક્ષા વ્યવસ્થા

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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