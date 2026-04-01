લો બોલો! હવે મહા સુનામી'નો ખતરો! UNESCO ની ચેતવણીએ લોકોને ડરાવ્યા, જાણો કયા શહેરો છે 'ડેન્જર ઝોન' માં?
UNESCO Mediterranean Tsunami Warning 2026: યુનેસ્કો (UNESCO) એ એક એવી ચેતવણી જાહેર કરી છે, જેણે ભૂમધ્ય સમુદ્ર (Mediterranean Sea)ના કિનારે વસેલા દેશોની ઊંઘ ઉડાવી દીધી છે. વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે આગામી 30 વર્ષમાં આ વિસ્તારમાં ભયાનક સુનામી આવવાની શક્યતા છે. આ એક કડવું સત્ય છે, જેના માટે વિશ્વ હજુ તૈયાર નથી.
UNESCO Mediterranean Tsunami Warning 2026: જ્યારે આપણે 'સુનામી'નું નામ સાંભળીએ છીએ, ત્યારે આપણા મગજમાં પ્રશાંત મહાસાગર અથવા હિંદ મહાસાગરના વિશાળ તટના દ્રશ્યો આવે છે. પરંતુ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર એજન્સી યુનેસ્કોએ એક ચેતવણી જાહેર કરી છે જેનાથી યુરોપ અને ઉત્તર આફ્રિકાના દેશો ચિંતિત છે. મોન્ટપેલિયર યુનિવર્સિટી અને યુનેસ્કો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સંશોધન દર્શાવે છે કે આગામી 30 વર્ષમાં ભૂમધ્ય સમુદ્રમાં 1 મીટરથી વધુ ઊંચાઈની સુનામી આવવાની 100% શક્યતા છે. આ લહેરો સાંભળવામાં નાની લાગે છે, પરંતુ તે ગીચ વસ્તીવાળા દરિયાકાંઠાના શહેરો માટે વિનાશક સાબિત થઈ શકે છે. પરંતુ યુનેસ્કો અને મોન્ટપેલિયર યુનિવર્સિટીના સંશોધન મુજબ, આગામી 30 વર્ષમાં ભૂમધ્ય સમુદ્રમાં 1 મીટરથી વધુ ઊંચી સુનામી આવવાની શક્યતા 100% છે. આ લહેરો સાંભળવામાં નાની લાગી શકે છે, પરંતુ ગીચ વસ્તી ધરાવતા દરિયાકાંઠાના શહેરો માટે તે કાળ સાબિત થઈ શકે છે.
શા માટે વધી રહ્યું છે સુનામીનું જોખમ?
યુનેસ્કોના જણાવ્યા અનુસાર આ જોખમ પાછળ મુખ્ય બે કારણો જવાબદાર છે. કારણ કે આ વિસ્તાર આફ્રિકન અને યુરેશિયન પ્લેટોની વચ્ચે આવેલો છે. પ્લેટોની હલચલને કારણે સમુદ્રના તળિયે આવતા ભૂકંપ મોટી લહેરો પેદા કરી શકે છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે સમુદ્રની જળસપાટી વધી રહી છે. આ વધતા સ્તરને કારણે નાની લહેરો પણ કિનારા પર પહોંચીને મોટી તબાહી મચાવવાની ક્ષમતા રાખે છે.
કયા શહેરો 'ડેન્જર ઝોન' માં છે?
યુનેસ્કોએ એવા ચોક્કસ શહેરોની ઓળખ કરી છે જે આ ખતરા માટે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ છે. આમાં માર્સેલી (ફ્રાન્સ), એલેક્ઝાન્ડ્રિયા (ઇજિપ્ત), ઇસ્તંબુલ (તુર્કી), કાન્સ (ફ્રાન્સ) અને હાઇફા (ઇઝરાયલ) જેવા પ્રખ્યાત શહેરોનો સમાવેશ થાય છે. ફ્રાન્સના માર્સેલીમાં સુનામીનું જોખમ વધારે છે. દરમિયાન, ઇજિપ્તનું એલેક્ઝાન્ડ્રિયા સમુદ્રમાં ડૂબી જવાની આરે છે.
કેમ આ સૌથી મોટી આફત ગણાય છે?
તમને જણાવી દઈએ કે ભૂમધ્ય સમુદ્ર તેની છીછરી દરિયાઈ સપાટીને કારણે સુનામી માટે વધુ સંવેદનશીલ છે. પેસિફિક મહાસાગરમાં સુનામી આવતા કલાકો પહેલા સમય મળે છે, જ્યારે ભૂમધ્ય સમુદ્રમાં, ટૂંકા દરિયાકિનારાને કારણે, લોકોને ખાલી કરવા માટે માત્ર 20 થી 30 મિનિટનો સમય મળે છે. ભૂકંપ ઉપરાંત, ભૂસ્ખલન પણ મોટી લહેરો પેદા કરી શકે છે.
1 મીટરની લહેર પણ કેમ ખતરનાક છે?
સામાન્ય રીતે 1 મીટરની લહેર નોની લાગી શકે છે, પરંતુ સુનામીની લહેરો સામાન્ય લહેરો જેવી હોતી નથી. સુનામીની લહેર સામાન્ય મોજા જેવી નથી હોતી. તે પાણીની એક આખી 'દીવાલ' જેવી હોય છે, જે કિનારાથી માઈલો સુધી અંદરના વિસ્તારોમાં ઘૂસી જાય છે. ભૂમધ્ય સમુદ્ર કિનારે માર્સેલી (ફ્રાન્સ), એલેક્ઝાન્ડ્રિયા (ઇજિપ્ત) અને ઇસ્તંબુલ (તુર્કી) જેવા ગીચ વસ્તીવાળા શહેરો આવેલા છે. 1 મીટરની સુનામી પણ અહીં હજારો લોકોનો ભોગ લઈ શકે છે. ભૂમધ્ય સમુદ્ર સાંકડો અને છીછરો હોવાથી આ લહેરોને ફેલાવાની જગ્યા મળતી નથી અને તે સીધી કિનારે અથડાઈને ભારે વિનાશ સર્જે છે.
યુનેસ્કોનો 'સુનામી રેડી' પ્રોગ્રામ
યુનેસ્કોના ડાયરેક્ટર જનરલનું કહેવું છે કે સુનામીને રોકી શકાતી નથી, પરંતુ તૈયારી દ્વારા જાનહાનિ બચાવી શકાય છે. 2004 ના હિંદ મહાસાગરના સુનામીએ આપણને શીખવ્યું કે માહિતીનો અભાવ કેટલો મોંઘો પડી શકે છે. હવે ભૂમધ્ય સમુદ્રમાં રહેતા લાખો લોકો માટે સાવધાન રહેવાનો સમય છે.
યુનેસ્કોનો 'સુનામી રેડી' કાર્યક્રમ
યુનેસ્કોએ વિશ્વભરના દરિયાકાંઠાના રહેવાસીઓ માટે એક મિશન શરૂ કર્યું છે, જે તેમને સમયસર સુરક્ષિત રીતે સ્થળાંતર કરવાની તાલીમ આપે છે. યુનેસ્કો સમુદ્રમાં અદ્યતન સેન્સર પણ સ્થાપિત કરી રહ્યું છે જે સેકન્ડોમાં લહેરો શોધી શકે છે. આનાથી દરિયાકાંઠાના રહેવાસીઓને ઝડપથી ચેતવણી મળી શકશે. યુનેસ્કો કહે છે કે હવે દરેક શહેર માટે સ્પષ્ટ સ્થળાંતર નકશો હોવો ફરજિયાત રહેશે.
