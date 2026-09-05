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વર્લ્ડ મેપ બદલાઈ ગયો! આફ્રીકા મોટું થયું- યુરોપ અમેરિકા નાના....ભારતે આપ્યું ખુલ્લું સમર્થન 

સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાએ નવા વર્લ્ડ મેપને સ્વીકારી લીધો છે. જેમાં હવે આફ્રીકા મોટી સાઈઝમાં અને નોર્થ અમેરિકા અને યુરોપ સરખામણીમાં નાના જોવા મળશે. યુએસે આ અંગે વિરોધ કર્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 05, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:11 PM IST
વર્લ્ડ મેપ બદલાઈ ગયો! આફ્રીકા મોટું થયું- યુરોપ અમેરિકા નાના....ભારતે આપ્યું ખુલ્લું સમર્થન 

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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