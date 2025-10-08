Prev
બાગરામ એરબેઝ પર અમેરિકાને મુહતોડ જવાબ ! દુશ્મન દેશો પણ ટ્રમ્પની જીદ સામે થયા એક, જાણો

Bagram Airbase: બાગરામ એરબેઝ પર અમેરિકા સાથે ભારતનો વલણ ખરાબ થઈ ગયું છે, કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન અને ચીન તેમને ટેકો આપી રહ્યા છે.
 

Oct 08, 2025

Bagram Airbase: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કદાચ કલ્પના પણ નહીં કરી હોય કે ભારત બાગરામ એરબેઝ મુદ્દે તેમનો આટલો જોરદાર વિરોધ કરશે. ફક્ત ભારત જ નહીં, પરંતુ તાલિબાન, પાકિસ્તાન, ચીન અને રશિયા બધા જ અમેરિકાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે બાગરામ એરબેઝ શું છે, ટ્રમ્પ શા માટે તેને કબજે કરવા માંગે છે અને તેની કહાની શું છે.

મોદી સરકાર હવે ટ્રમ્પના વાણીકપટનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર

અફઘાનિસ્તાનમાં બાગરામ એરબેઝ, જે એક સમયે અમેરિકન લશ્કરી મથકનું વૈશ્વિક કેન્દ્ર હતું, હવે ફરી હેડલાઇન્સમાં છે. ટ્રમ્પે તેને કબજે કરવાની વાત કરી ત્યારે તેના વિશે ચર્ચા ફરી શરૂ થઈ. પરંતુ ટ્રમ્પે પોતાનો ઇરાદો જાહેર કરતાની સાથે જ ભારતે એક એવું પગલું ભર્યું જેની અમેરિકાએ ભાગ્યે જ અપેક્ષા રાખી હતી. ખાસ કરીને ટ્રમ્પના ભ્રમ તૂટી ગયા હશે. આનો અર્થ એ છે કે મોદી સરકાર હવે ટ્રમ્પના વાણીકપટનો સામનો કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. રશિયાના મોસ્કોમાં યોજાયેલી એક મોટી રાજદ્વારી બેઠકમાં પરિણામો સ્પષ્ટ થયા.

વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ બેઠકમાં ભાગ લીધો

અફઘાનિસ્તાન પર મોસ્કો ફોર્મેટ કન્સલ્ટેશનની સાતમી બેઠક રશિયાના મોસ્કોમાં યોજાઈ હતી. અફઘાનિસ્તાન, ભારત, ઈરાન, કઝાકિસ્તાન, ચીન, કિર્ગિસ્તાન, પાકિસ્તાન, રશિયા, તાજિકિસ્તાન અને ઉઝબેકિસ્તાનના ખાસ પ્રતિનિધિઓ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. બેલારુસના એક પ્રતિનિધિમંડળે પણ મહેમાન તરીકે બેઠકમાં હાજરી આપી હતી.

દુશ્મન દેશો પણ ટ્રમ્પની જીદ સામે એક થયા

મોસ્કોમાં એક મોટી રાજદ્વારી બેઠકમાં, ભારત, પાકિસ્તાન, ચીન, રશિયા, તાલિબાન અને અન્ય દેશો સાથે મળીને, અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના બાગરામ પર કબજો કરવાના પ્રયાસનો ખુલ્લેઆમ વિરોધ કર્યો. સૌથી અગત્યનું, ભારત, પાકિસ્તાન, તાલિબાન, ચીન અને રશિયા જેવા દેખીતી રીતે દુશ્મન દેશો પણ ટ્રમ્પની જીદ સામે એક થયા છે. મોસ્કોમાં થયેલી મોટી બેઠકમાં, તેમણે બધાએ સ્પષ્ટપણે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ચેતવણી આપી હતી  અને કહ્યું હતું કે તેઓ બાગરામ એરબેઝ પર કબજો કરવાનું સ્વપ્ન ન જુએ.

ભારતે હવે વિશ્વને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો

સંયુક્ત નિવેદનમાં સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું હતું કે અફઘાનિસ્તાન અથવા તેના પડોશી દેશોમાં કોઈપણ વિદેશી લશ્કરી થાણાની સ્થાપના સહન કરવામાં આવશે નહીં. આ એક ઐતિહાસિક પગલું છે, ખાસ કરીને ભારતના દૃષ્ટિકોણથી, કારણ કે પહેલીવાર, ભારતે અમેરિકાનો આટલો ખુલ્લેઆમ વિરોધ કર્યો છે, અને તે પણ તાલિબાનના વિદેશ પ્રધાનની ભારત મુલાકાત પહેલા. આનો અર્થ એ છે કે ભારતે હવે વિશ્વને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે આ એક નવું ભારત છે, જ્યાં જો તેને ખોટું લાગે તો તે ખુલ્લેઆમ બોલશે.

