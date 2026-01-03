Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

વેનેઝુએલા પર અમેરિકાનો હુમલો, કારાકાસ સહિત 4 શહેરમાં વિસ્ફોટ, રાષ્ટ્રપતિ માદુરોએ રાષ્ટ્રીય કટોકટી જાહેર કરી

અમેરિકાએ વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકાસમાં હુમલો કર્યો છે. શનિવારે વહેલી સવારે 2 કલાકે કારાકાસમાં ઓછામાં ઓછા સાત ધમાકાના અવાજ સંભળાયા છે. રક્ષામંત્રીના ઘર અને મિલિટ્રી બેઝને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે. વેનેઝુએલા સરકારે આ ઘટના પર તત્કાલ કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 03, 2026, 02:22 PM IST

Trending Photos

વેનેઝુએલા પર અમેરિકાનો હુમલો, કારાકાસ સહિત 4 શહેરમાં વિસ્ફોટ, રાષ્ટ્રપતિ માદુરોએ રાષ્ટ્રીય કટોકટી જાહેર કરી

નવી દિલ્હીઃ અમેરિકાએ વેનેઝુએલા પર હુમલો કર્યો છે. અમેરિકાએ વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકાસમાં મોટા મિલિટ્રી બેઝ પર હુમલો કર્યો છે. કાકારાસમાં નેવીબેઝ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. પેન્ટાગને નેવીબેઝને નિશાન બનાવ્યું છે. શનિવારે વહેલી સવારે આશરે 2 કલાકે વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકાસમાં ઓછામાં ઓછા 7 ધમાકાના અવાજ સંભળાયા છે. શહેરમાં ધૂમાડાના ગોટેગોટા જોવા મળ્યા છે. Sky News Arabia એ દાવો કર્યો કે વેનેઝુએલાના રક્ષામંત્રીના ઘર અને મિલિટ્રી બેઝને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે.

સીએનએનની એક ટીમે શનિવારે રાત્રે વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકાસમાં ઘણા ધમાકા થતાં જોયા છે. પ્રથમ ધમાકો સ્થાનીક સમયાનુસાર રાત્રે આશરે 1.50 કલાકે થયો છે. સીએનએન સંવાદદાતા ઓસમારી હર્નાડેઝે કહ્યું- એક ધમાકો એટલો જોરદાર હતો કે મારી બારી ધ્રૂજી ગઈ. ધમાકા બાદ કારાકાસના ઘણા વિસ્તારમાં લાઈટ જતી રહી છે. આ સાથે ઘણા વિમાનો ઉડતા જોવા મળ્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

અમેરિકાના હુમલા બાદ વેનેઝુએલામાં રાષ્ટ્રીય કટોકટી જાહેર
વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ માદુરોએ કહ્યુ કે આ હુમલાનો ઉદ્દેશ્ય અમારા દેશના રણનીતિક સંસાધનો, ખાસ કરી તેલ અને ખનિજો પર કબજો કરવો અને રાજનીતિક સ્વતંત્રતાને બળપૂર્વક તોડવાનો છે. તેમણે દેશમાં રાષ્ટ્રીય કટોકટીની જાહેરાત કરી છે. માદુરોએ તે પણ નિર્દેશ આપ્યો કે બધા નેશનલ ડિફેન્સ પ્લાનને યોગ્ય સમય અને પરિસ્થિતિમાં લાગૂ કરવામાં આવે. સાથે તેમણે દેશની બધી સામાજિક અને રાજકીય શક્તિઓને આ સામ્રાજ્યવાદી હુમલા વિરુદ્ધ એક થઈ લડવાની અપીલ કરી છે.

— Zee News (@ZeeNews) January 3, 2026

લોકો પોતાના ઘરમાંથી બહાર આવ્યા
વેનેઝુએલા સરકારે આ ઘટના પર હજુ કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી. ધમાકાનો અવાજ સાંભળતા ઘણા લોકો ઘરમાંથી બહાર નીકળી ગયા હતા. કારાકાસના અલગ-અલગ વિસ્તારમાં લોકો રસ્તા પર જોવા મળી રહ્યાં છે.

લાંબા સમયથી ચાલી રહ્યો છે US સાથે તણાવ
આ સમયે અમેરિકા અને વેનેઝુએલા વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે. ટ્રમ્પ પહેલા ચેતવણી આપી ચૂક્યા છે કે વેનેઝુએલા વિરુદ્ધ જમીની હુમલા થઈ શકે છે. આ સિવાય અમેરિકાની સેનાએ કેરેબિયન સાગર અને પૂર્વી પ્રશાંત મહાસાગરમાં ઘણી બોટ પર પણ હુમલા કર્યાં છે, જેના પર ડ્રગ તસ્કરીનો આરોપ હતો. અમેરિકી સેનાની જાણકારી અનુસાર આ સમુદ્રી અભિયાનમાં અત્યાર સુધીમાં 30 હુમલામાં 107 લોકોના મોત થયા છે.

-वेनेजुएला में ईरान के ड्रोन अलर्ट, वेनेजुएला के लिए जंग में उतर सकता है ईरान @akhileshanandd #Venezuela #USA #AirStrike #ZeeLive #ZeeNews pic.twitter.com/fvzaWmOx0n

— Zee News (@ZeeNews) January 3, 2026

ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે વેનેઝુએલામાં જમીની કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે, જેથી માદુરો પર સત્તા છોડવા માટે દબાવ બનાવી શકાય અને તે માટે કડક પ્રતિબંધ પણ લગાવવામાં આવ્યા છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
CaracasamericaAmerica Venezuela Attack

Trending news