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અડધી રાત્રે અમેરિકી હુમલાથી ધ્રૂજ્યું તેહરાન! ખોંડાબ અને બંદર અબ્બાસમાં ચારેય તરફ તબાહી, 1નું મોત

US-Iran War: અમેરિકન સૈન્ય ઈરાનમાં ઘૂસી ગયું છે અને ખોંદબ, બંદર અબ્બાસ અને તેહરાન સહિત અનેક મહત્વના સ્થળો પર ભારે બોમ્બમારો કર્યો છે. ઈરાને આને યુએન ચાર્ટરનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે અને ચેતવણી આપી છે કે અમેરિકાને ટેકો આપતા દેશોને સીધા નિશાન બનાવવામાં આવશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 13, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:26 AM IST
અડધી રાત્રે અમેરિકી હુમલાથી ધ્રૂજ્યું તેહરાન! ખોંડાબ અને બંદર અબ્બાસમાં ચારેય તરફ તબાહી, 1નું મોત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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