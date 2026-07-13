/અડધી રાત્રે અમેરિકી હુમલાથી ધ્રૂજ્યું તેહરાન! ખોંડાબ અને બંદર અબ્બાસમાં ચારેય તરફ તબાહી, 1નું મોત

US-Iran War: મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ એ બિંદુએ પહોંચી ગયો છે જ્યાંથી પાછા ફરવું અશક્ય લાગે છે. અમેરિકન સૈન્યએ ઈરાન સામે અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટી લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. લેટેસ્ટ માહિતી મુજબ, અમેરિકન ફાઈટર વિમાનો અને મિસાઇલોએ મધ્યરાત્રિએ પશ્ચિમ અને મધ્ય ઈરાન પર વિનાશક હુમલો કર્યો, જેનાથી સમગ્ર વિશ્વ ચોંકી ગયું છે. આ હુમલામાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે.
લશ્કરી એક્સપર્ટના મતે, ઈરાનની અંદર અને બહાર એક સાથે અમેરિકાના હુમલાઓ ચાલુ છે. ઈરાનની મીડિયા એજન્સીએ પુષ્ટિ આપી છે કે મધ્ય ઈરાનના ખોંદાબમાં મોટા વિસ્ફોટ થયા છે. રાજદ્વારી કરારો (MOU) પછી ઈરાની ભૂમિ પર આ સૌથી ઊંડો અને સીધો અમેરિકી હુમલો માનવામાં આવે છે. ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમની દ્રષ્ટિએ ખોંદાબ વિસ્તાર અત્યંત સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે.
બંદર અબ્બાસથી તેહરાન સુધી વિસ્ફોટો થયા
ઈરાનના સરકારી ટેલિવિઝન અનુસાર, યુએસ હુમલાઓની આ નવી લહેર વિશાળ છે અને દેશના ઘણા મુખ્ય વ્યૂહાત્મક અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોને નિશાન બનાવે છે.
પશ્ચિમ ઈરાનના વ્યૂહાત્મક બંદર અબ્બાસ, સિરિક, કેશ્મ અને જાસ્કમાં ઘણા મોટા વિસ્ફોટો સંભળાયા, જે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની ખૂબ નજીક સ્થિત છે. બુશેહર પ્રાંતના કેટલાક ભાગો અને તેહરાનના દક્ષિણપશ્ચિમમાં મરકાઝી પ્રાંતમાં પણ મોટા વિસ્ફોટોના અહેવાલો મળ્યા હતા, જેનાથી ધુમાડા અને આગની જ્વાળાઓ આકાશમાં ફેલાઈ ગઈ હતી.
ઈરાન ગુસ્સે ભરાયું, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દાવાઓને ખોટા ગણાવ્યા
અમેરિકન સૈન્ય દ્વારા કરવામાં આવેલા આ મોટા બોમ્બમારા બાદ, ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયે એક મજબૂત અને આક્રમક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. ઈરાને આ હુમલાઓને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ચાર્ટરનું મોટું ઉલ્લંઘન અને દેશની સાર્વભૌમત્વ પર સીધો હુમલો ગણાવ્યો.
AFTERMATH OF U.S. STRIKES AT OMIDIYEH AIRPORT
New footage shows the aftermath of U.S. airstrikes targeting Omidiyeh Airport in Iran’s Khuzestan Province, with visible damage at the site as the conflict between Washington and Tehran continues to escalate. pic.twitter.com/NGd5INq7tJ
— Mossad Commentary (@MOSSADil) July 13, 2026
તેના સત્તાવાર નિવેદનમાં, ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આ યુએસ લશ્કરી હુમલાઓએ મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ઓછો કરવાના તાજેતરના રાજદ્વારી પ્રયાસોને સંપૂર્ણપણે બગાડ્યા છે. ઓમાનના મસ્કતમાં યોજાયેલી વાતચીતના પરિણામ વિશે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિના દાવા સંપૂર્ણપણે ખોટા છે. તે વાતચીત કોઈપણ ડીલ પર નહીં, પરંતુ ફક્ત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને શિપિંગ રૂટના સંચાલન માટેની વ્યવસ્થા પર કેન્દ્રિત હતી.
ઈરાને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN)ના મહાસચિવ અને સુરક્ષા પરિષદના અનિર્ણાયક વલણની પણ ટીકા કરી અને માંગ કરી કે અમેરિકાને તેના બેકાબૂ લશ્કરી કાર્યવાહી માટે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવે.
જે કોઈ પણ અમેરિકાને જમીન આપશે તે અમારું આગામી લક્ષ્ય હશે: ઈરાન
રક્ષણાત્મક સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળીને, ઈરાની સૈન્ય હવે વિશ્વભરના અન્ય દેશો સાથે સીધી રીતે લડી રહ્યું છે. ઈરાને ખૂબ જ ખતરનાક અને ખુલ્લી ચેતવણી જાહેર કરી છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે વિશ્વનો કોઈપણ દેશ જે ઈરાન સામે યુએસ લશ્કરી કાર્યવાહી માટે તેના પ્રદેશ, હવાઈ ક્ષેત્ર અથવા લશ્કરી સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપશે તેને દુશ્મન ગણવામાં આવશે. તે દેશોની ભૂમિને હુમલા માટે લોન્ચિંગ પોઇન્ટ માનીને, ઈરાની સૈન્ય સ્વ-બચાવમાં ત્યાં સીધા મિસાઈલ હુમલા કરશે, અને તેમને કાયદેસર લક્ષ્યો ગણવામાં આવશે.
ઈરાની આ વલણ સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે જો અન્ય ગલ્ફ દેશો અમેરિકાને તેમના એરબેઝનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપશે, તો યુદ્ધ સમગ્ર મધ્ય પૂર્વને ઘેરી લેશે. હાલમાં, અમરિકાના હુમલાઓ ચાલુ છે, અને પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે અનિયંત્રિત છે.