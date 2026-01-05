અમેરિકા અને વેનેઝુએલાની લડાઈમાં કયો દેશ કોની સાથે ? જાણો કોણે આ હુમલાને ગણાવ્યો આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ઉલ્લંઘન
US vs Venezuela : ઘણા દેશોએ વેનેઝુએલા પર અમેરિકાના હુમલા અને ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિ માદુરોને બંધક બનાવવાની ઘટનાને ખોટી અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ઉલ્લંઘન ગણાવી છે. દરમિયાન અન્ય લોકોએ આ કાર્યવાહીને યોગ્ય ઠેરવી છે, તેને વેનેઝુએલાના લોકો માટે સારું ગણાવ્યું છે. કેટલાક દેશોએ આ બાબતે તટસ્થ વલણ પણ અપનાવ્યું છે.
Trending Photos
US vs Venezuela : અમેરિકાએ વેનેઝુએલા વિરુદ્ધ ઓપરેશન "એબ્સોલ્યુટ રિઝોલ્વ" શરૂ કર્યું અને વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્ની સિલિયા ફ્લોરેસની ધરપકડ કરી. યુએસ દળોએ બંનેને બંધક બનાવીને ન્યૂયોર્ક લઈ ગયા છે, જ્યાં માદુરો પર ફેડરલ કોર્ટમાં કેસ ચલાવવામાં આવશે. માદુરો પર નાર્કો-ટેરરિઝમ નેટવર્ક ચલાવવા, યુએસને કોકેન સપ્લાય કરવાનો અને ચૂંટણીમાં ગડબડ કરવાનો આરોપ છે.
સમર્થકો ઓછા, વિરોધીઓ વધુ
વેનેઝુએલા વિરુદ્ધ અમેરિકાની કાર્યવાહીનો વિશ્વભરમાં વિરોધ થઈ રહ્યો છે. જેમાં વિરોધ વધુ છે અને સમર્થકો ઓછા છે. કેટલાક દેશોએ આ હુમલા અંગે તટસ્થ વલણ પણ અપનાવ્યું છે. વેનેઝુએલા વિરુદ્ધ અમેરિકાની કાર્યવાહીને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ઉલ્લંઘન ગણાવવામાં આવ્યું છે, જ્યારે અમેરિકાએ તેની કાર્યવાહીને રાષ્ટ્રીય હિતમાં લેવામાં આવેલી મર્યાદિત કાર્યવાહી ગણાવી છે. ચાલો જાણીએ કે કયા દેશોએ આ હુમલાને ટેકો આપ્યો છે અને કયા દેશોએ વિરોધ કર્યો છે.
કોણે આપ્યું સમર્થન, કોણે કર્યો વિરોધ ?
ઉલ્લેખનીય છે કે રશિયા, ચીન, ઈરાન, ક્યુબા, નિકારાગુઆ, બ્રાઝિલ, કોલંબિયા, મેક્સિકો, ચિલી, ઉરુગ્વે, બોલિવિયા, બેલારુસ, યુએસ ડેમોક્રેટ્સ ટિમ કેન અને રુબેન ગેલેગો અને માર્જોરી ટેલર ગ્રીન અને થોમસ મેસી સહિત કેટલાક યુએસ રિપબ્લિકને વેનેઝુએલા પર યુએસ હુમલાનો વિરોધ કર્યો છે.
આ હુમલાને ઇઝરાયલ, આર્જેન્ટિના, કોસ્ટા રિકા, પેરુ, કોસોવો, ઇટાલી, વેનેઝુએલાના વિપક્ષી નેતાઓ મારિયા કોરિના માચાડો (નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતા) અને એડમંડો ગોન્ઝાલેઝ અને યુએસમાં રિપબ્લિકન નેતાઓ જેમ કે હાઉસ સ્પીકર માઇક જોહ્ન્સને સમર્થન આપ્યું છે. બ્રિટન, યુરોપિયન યુનિયન, કેનેડા, સ્પેન, નોર્વે અને મલેશિયાએ વિવાદ પર તટસ્થ વલણ જાળવી રાખ્યું છે.
વિરોધમાં લોકો શું કહી રહ્યા છે ?
ન્યૂ યોર્કના મેયર ઝોહરાન મામદાનીએ વેનેઝુએલા પર અમેરિકાના હુમલાને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે. ભૂતપૂર્વ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ કમલા હેરિસે આ હુમલાને ગેરકાયદેસર અને અવિવેકી ગણાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકન લોકો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના પગલાંના પરિણામો ભોગવી શકે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસે પણ આ હુમલા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, અમેરિકાના વર્તનને વિશ્વ માટે ખતરનાક ગણાવ્યું હતું.
રશિયા, ચીન, ઈરાન, ક્યુબા અને નિકારાગુઆએ વેનેઝુએલા પરના હુમલાને દેશની સાર્વભૌમત્વ પર હુમલો ગણાવ્યો હતો. ક્યુબાએ તેને રાજ્ય આતંકવાદ પણ જાહેર કર્યો હતો. બ્રાઝિલ, ચિલી, કોલંબિયા, મેક્સિકો, સ્પેન અને ઉરુગ્વેએ કોઈપણ દેશને ઘેરી લેવાની અમેરિકાની કાર્યવાહીની નિંદા કરી હતી જે વિશ્વ માટે ખતરનાક છે. દક્ષિણ આફ્રિકા, સિંગાપોર અને પેરુ સહિત અનેક દેશોએ આ હુમલાને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને યુએન ચાર્ટરનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું હતું અને વિવાદના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલની માંગ કરી હતી.
રશિયાએ જણાવ્યું હતું કે અમેરિકાએ પોતાના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવો જોઈએ અને માદુરોને છોડીને વિવાદનો શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ શોધવો જોઈએ. મોસ્કોએ રાજદ્વારી ઉકેલની પણ હિમાયત કરી હતી. ચીને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને સરમુખત્યાર ગણાવતા, એક સાર્વભૌમ દેશ પરના હુમલાને કાયર, મૂર્ખ અને ગેરકાયદેસર કૃત્ય ગણાવીને તેની નિંદા કરી હતી. ઈરાને પણ માદુરો અને વેનેઝુએલાને ટેકો આપ્યો હતો, આ હુમલાને સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતાનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું હતું.
હુમલાના સમર્થકો શું કહે છે ?
ઇઝરાયલી વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ વેનેઝુએલા પરના હુમલા અને માદુરોની ધરપકડને અમેરિકા અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ માટે મોટી જીત ગણાવી. કોસોવોના રાષ્ટ્રપતિ વજોસા ઓસ્માનીએ માદુરોની ધરપકડને અમેરિકાની તાકાતનો પુરાવો ગણાવ્યો. સોમાલીલેન્ડે વેનેઝુએલા સામે અમેરિકાના ઓપરેશન એબ્સોલ્યુટ રિઝોલ્વને સમર્થન આપ્યું, તેને રાજકીય ચેપનો અંત લાવવા તરફનું એક મોટું પગલું ગણાવ્યું.
ઇટાલીના વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોનીએ માદુરોની ધરપકડને નાર્કો-આતંકવાદ સામે યોગ્ય કાર્યવાહી ગણાવી. ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને પણ વેનેઝુએલામાં માદુરોના સરમુખત્યારશાહી શાસનના અંત પર આનંદ વ્યક્ત કર્યો અને વેનેઝુએલામાં લોકશાહી પુનઃસ્થાપિત થવાની આશા વ્યક્ત કરી. જર્મન ચાન્સેલર ફ્રેડરિક મેર્ઝે કહ્યું કે માદુરોએ વેનેઝુએલાને બરબાદ કરી દીધો છે અને તે સારું છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે તેની સામે કાર્યવાહી કરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે