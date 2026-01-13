Prev
અમેરિકાએ 100000 વિઝા કર્યા રદ, 8,000 વિદ્યાર્થીઓને ઝટકો: ટ્રમ્પના નિર્ણયની ભારતીયો પર શું થશે અસર?

US Visa News: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિર્દેશ પર વિદેશ વિભાગે 100000 વિઝા રદ કર્યા, જેના કારણે 8,000 વિદ્યાર્થીઓના વિઝા પર નોંધપાત્ર અસર પડી છે.. નવી ઇમિગ્રેશન નીતિ હેઠળના આ નિર્ણયથી ભારતીયો સૌથી વધુ સીધી રીતે પ્રભાવિત થયા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:35 PM IST

US Revoked Visas: અમેરિકામાં ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે 2025 માં વિઝાને લઈને ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા દેશોને મોટો ફટકો આપ્યો છે. અમેરિકન સરકારે 2025માં 100000 થી વધુ વિઝા રદ કર્યા હતા, જેમાં 8,000 વિદ્યાર્થી વિઝાનો સમાવેશ થાય છે. 2024 ની તુલનામાં અમેરિકન સરકારે 2025 માં 40,000થી બમણા વિઝા રદ કર્યા છે, જ્યારે અમેરિકન સરકારે ઇમિગ્રેશન નીતિની તપાસ બાદ આ નિર્ણય લીધો હતો, ત્યારે આ નિર્ણયની સૌથી વધુ અસર ભારતીયો પર પડી છે.

ઇમિગ્રેશન નીતિ હેઠળ રદ કરાયા વિઝા 
યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે સોશિયલ મીડિયા પર એક નિવેદન જાહેર કરીને જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના નિર્દેશ મુજબ ઇમિગ્રેશન નીતિ હેઠળ જાહેર કરાયેલા વિઝાનું ઓડિટ કરવામાં આવ્યું હતું અને 100000 થી વધુ વિઝામાં અનિયમિતતા જોવા મળી હતી, જે રદ કરવામાં આવ્યા છે. આમાં 8,000 સ્ટુન્ડન્ટ વિઝા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં સ્થળાંતર કરીને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં રોકાયેલા વ્યક્તિઓ માટે જાહેર કરાયેલા 2,500 ખાસ વિઝાનો સમાવેશ થાય છે. અમેરિકા ફર્સ્ટ નીતિ હેઠળ અમેરિકાને સુરક્ષિત રાખવા માટે વિદેશી ગુનેગારોને દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા છે અને દેશનિકાલ ચાલુ રહેશે.

ફોજદારી કેસોમાં સંડોવાયેલા લોકોના વિઝા રદ
યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના ચીફ સ્પીકર ટોમી પિગોટે જણાવ્યું હતું કે યુએસએ એવા વિદેશી નાગરિકોના વિઝા રદ કર્યા છે જેમના પર કોઈપણ પ્રકારના ગુનાનો આરોપ છે અથવા દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. આમાં હુમલો, ચોરી અને નશામાં વાહન ચલાવવાનો સમાવેશ થાય છે. રદ કરાયેલા વિઝા એવા ઉદ્યોગપતિઓ અને પ્રવાસીઓના હતા જેઓ તેમના વિઝા સમાપ્ત થયા પછી પણ દેશમાં રહ્યા હતા.

ડ્રગ હેરાફેરી કરનારાઓના વિઝા રદ
કામદારોના સંદર્ભમાં એવા વિદેશી કામદારોના વિઝા રદ કરવામાં આવ્યા છે જેઓ નશામાં વાહન ચલાવતા પકડાયા હતા, હુમલો, ચોરી, બાળ શોષણ, ડ્રગ્સ હેરાફેરી અને છેતરપિંડીમાં સંડોવાયેલા હતા. ડ્રગ્સ હેરાફેરી અથવા ઉપયોગ માટે લગભગ 500 વિદ્યાર્થી વિઝા રદ કરવામાં આવ્યા છે. લોકોએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે યુએસ વિઝા વિશેષાધિકારો છે, સંપૂર્ણ અધિકારો નથી, અને તપાસ દરમિયાન ઉપલબ્ધ માહિતીના આધારે વિઝા રદ કરવામાં આવે છે.

નવા વિઝા નિયમોથી ભારત સૌથી વધુ પ્રભાવિત
ઉલ્લેખનીય છે કે યુએસ સરકારના નવા વિઝા નિયમોથી ભારત સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયું છે. ડિસેમ્બર 2025 થી, યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે H-1B અને H-4 વિઝા અરજદારો માટે સ્ક્રીનીંગ શરૂ કરી છે, જેમાં સોશિયલ મીડિયા પ્રવૃત્તિની તપાસનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, ભારતીયો માટે વિઝા ઇન્ટરવ્યુ મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે ઘણા અરજદારો મહિનાઓ સુધી વિઝા સ્ટેમ્પિંગ માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે કાયદેસર અને ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશન બંનેની તપાસ વધુ તીવ્ર બનાવી છે અને કામદારો અને વિદ્યાર્થીઓ બંને માટે વિઝા નિયમો કડક કર્યા છે.
 

