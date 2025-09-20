અમેરિકાએ H-1B વિઝાના બદલ્યા નિયમ, ટ્રમ્પના આ નિર્ણયની ભારતીયો પર શું પડશે અસર?
US Change H1B Visa Policy: અમેરિકાએ H-1B વિઝા કાર્યક્રમના નિયમોમાં ધરખમ ફેરફાર કર્યો છે જેની અસર ભારતીય પ્રોફેશનલ્સ પર જોવા મળી શકે છે કારણ કે આ કાર્યક્રમનો સૌથી વધુ લાભ ઉઠાવનારા ભારતીયો છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અમેરિકાની H-1B વિઝા નીતિઓમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. જેના કારણે અમેરિકા જઈને તગડી કમાણી કરવાની ઈચ્છા ધરાવનારા લોકોને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. અમેરિકાએ H-1B વિઝાની નવી અરજી માટે હવે એક લાખ ડોલર ફી જરૂરી કરી નાખી છે. ટ્રમ્પના આ નિર્ણય બાદ હવે દુનિયાના ટોપ લેવલના કેન્ડિડેટ્સ જ આ વિઝાને અફોર્ડ કરવામાં સક્ષમ હશે. અમેરિકામાં કામ કરનારી ટેક્નોલોજી કંપનીઓ પણ અમેરિકાના આ વિઝા યોજના પર નિર્ભર હોય છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આ નિર્ણયથી ભારતીય પ્રોફેશનલ્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. આ નિર્ણયની સૌથી વધુ કિંમત ભારતીય પ્રોફેશનલ્સે જ ચૂકવવી પડશે. ટ્રમ્પે આ નિર્ણય કેમ લીધો અને ભારતીય પ્રોફેશનલ્સ પર તેની શું અસર પડશે તે પણ જાણો.
અમેરિકી સરકારે H-1B વિઝાની અરજી પ્રક્રિયામાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. જે હેઠળ કોઈ પણ પણ પ્રોફેશનલ માટે નવી અરજીની સાથે 1 લાખ ડોલર (લગભગ 88 લાખ રૂપિયા) ફી જમા કરવી જરૂરી રહેશે. આટલી ભારે ભરખમ ફીથી કંપનીઓ પર વધારાનો બોજો વધશે. મોટી ટેક કંપનીઓ માટે આ સમસ્યા નહીં બને કારણ કે તેઓ પહેલેથી જ ટોપ ટેલેન્ટને આકર્ષવા માટે કરોડો ડોલર ખર્ચે છે. પરંતુ નાની ટેક ફર્મ અને સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે આ નવી શરત ગંભીર પડકાર બની શકે છે. વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે આ પગલું અમેરિકામાં વિદેશી પ્રોફેશનલ્સની એન્ટ્રીને મર્યાદિત કરી શકે છે અને તેનાથી ગ્લોબલ ટેલેન્ટ ફ્લો પર અસર પડશે.
આ નિર્ણય પાછળ શું કારણ?
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આ નિર્ણય પાછળનું મુખ્ય કારણ ટ્રમ્પનો ગોલ્ડ કાર્ડ વિઝા પ્રોગ્રામ હોવાનું કહેવાય છે. નવા ગોલ્ડ કાર્ડ વિઝા પ્રોગ્રામને મહત્વ આપતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે, અમને એવું લાગે છે કે અમે ગોલ્ડ કાર્ડ વિઝા પ્રોગ્રામ હેઠળ અબજો ડોલર ભેગા કરી શકીશું અને તેનાથી અમેરિકી નાગરિકો પર ટેક્સ ઘટશે, અમેરિકી નાગરિકો પર કરજ ઓછું થશે.
હોવર્ડ લુટનિકનો H-1B વિઝા પોલીસીમાં ફેરફાર અંગે મોટો દાવો
અમેરિકાના વાણિજ્ય સચિવ હોવર્ડ લુટનિકે કહ્યું કે હવે રોજગાર આધારિત ગ્રીન કાર્ડ આપવાની જૂની નીતિમાં ફેરફાર કરાશે. તેમણે જણાવ્યું કે ઐતિહાસિક રીતે આ કાર્યક્રમ દર વર્ષે લગભગ 2,81,000 લોકોને અમેરિકામાં નોકરી માટે આકર્ષે છે. આ લોકો સરેરાશ 66,000 ડોલર વાર્ષિક કમાતા હતા. પરંતુ તેમાં સરકારી સહાયતા કાર્યક્રમોનો લાભ લેવાની સંભાવના અમેરિકી નાગરિકોની સરખામણીમાં 5 ગણી વધુ હતી. લુટનિકના જણાવ્યાં મુજબ તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે અમેરિકી ખજાના પર વધારાનો બોજો પડ્યો અને દેશ 'અયોગ્ય રીતે' વિઝા ફાળવતો રહ્યો. હવે સરકાર આ નીતિમાં ફેરફાર કરવા જઈ રહી છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે આગળથી અમેરિકા ફક્ત ટોચના સ્તરે વિરલ પ્રતિભાવાળા લોકોને જ વિઝા આપશે. લુટનિકે દાવો કર્યો કે નવો ગોલ્ડ કાર્ડ પ્રોગ્રામ અમેરિકી ખજાના માટે 100 બિલિયન ડોલરથી વધુ ભેગા કરી શકે છે.
ભારતીય પ્રોફેશનલ પર શું અસર પડશે?
H-1B વિઝા કાર્યક્રમમાં મોટાભાગે નોકરી કમ્પ્યુટિંગ અને આઈટી સેક્ટર માટે હોય છે. જો કે તેના હેઠળ એન્જિનિયર, શિક્ષક, અને હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ્સ પણ અમેરિકામાં કામ કરવાની તક મેળવે છે. સરકારી આંકડા મુજબ ગત વર્ષે H-1B વિઝાની કુલ ફાળવણીમાં 71 ટકા ભાગીદારી ભારતીય પ્રોફેશનલ્સની જ રહી. જેની સરખામણીમાં ચીન બીજા નંબરે રહ્યું પરંતુ તેને ફક્ત 11.7 ટકા વિઝા જ મળી શક્યા. હવે અમેરિકાના આ નિર્ણયથી સૌથી વધુ અસર ભારતીય પ્રોફેસનલ્સ પર પડશે કારણ કે આ વિઝા પોલીસીનો સૌથી વધુ લાભ ભારતીયો જ ઉઠાવતા હતા. તેનાથી ભારતીય પ્રોફેશનલ્સ અને આઈટી કંપનીઓ પર દબાણ વધી શકે છે. આમ છતાં વિશેષજ્ઞો માને છે કે ભારતીયોની સ્કિલ અને ટેક્નિકલ ક્ષમતા તેમને આ પ્રતિસ્પર્ધામાં આગળ રાખશે.
H-1B વિઝામાં ભારતીયોનો દબદબો
અમેરિકાનો H-1B વિઝા કાર્યક્રમ લાંબા સમયથી વિદેશી પ્રોફેશનલ્સ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. સરકારી આંકડા મુજબ ગત વર્ષે H-1B વિઝા મેળવનારાઓમાં ભારત સૌથી આગળ હતું. કુલ ફાળવણીમાં 71 ટકા ભારતીય પ્રોફેશનલ્સ હતા. ભારતની પ્રમુખ આઈટી કંપનીઓ જેમ કે ઈન્ફોસીસ, ટીસીએસ, વિપ્રો અને ટેક મહિન્દ્રા અમેરિકામાં મોટા પાયે પ્રોજેક્ટ્સ અને ક્લાયન્ટ્સ સંભાળે છે. આ કંપનીઓની સફળતા મોટા ભાગે ભારતીય એન્જિનિયરો અને સોફ્ટવેર પ્રોફેશનલ્સ પર નિર્ભર કરે છે. જે H-1B વિઝા હેઠળ ત્યાં જઈને કામ કરે છે.
