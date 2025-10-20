US China Trade Tension: હવે શું કરશે ટ્રમ્પ? ચીને અમેરિકાને આપ્યો વધુ એક મોટો ઝટકો
US China Trade Tension: ચીને એક ડેટા શેર કર્યો છે, જેમાં અમેરિકન સોયાબીન આયાત ઘટીને શૂન્ય થઈ ગયો છે. આનો અર્થ એ થયો કે, ચીને સપ્ટેમ્બર મહિના દરમિયાન અમેરિકાથી સોયાબીનની આયાત કરી નથી.
US China Trade Tension: દુનિયા પર ટ્રેડને લઈ દબાણ બનાવી રહેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ચીને એક મોટો ઝટકો આપ્યો છે. 7 વર્ષમાં પહેલી વાર ચીને અમેરિકન સોયાબીનની ખરીદી કરી નથી. ચીને સપ્ટેમ્બરમાં અમેરિકાથી કોઈ સોયાબીન આયાત કરી નથી, નવેમ્બર 2018 પછી પહેલી વાર થયું છે કે જ્યારે શિપમેન્ટ શૂન્ય રહ્યું છે.
ચીન દ્વારા એક ડેટા શેર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, છેલ્લા મહિને સપ્ટેમ્બરમાં અમેરિકાથી આયાત એક વર્ષ અગાઉના 1.7 મિલિયન મેટ્રિક ટનથી ઘટીને શૂન્ય થઈ ગઈ છે. રોઇટર્સે કહ્યું કે, ચીન દ્વારા અમેરિકાની આયાત પર લાદવામાં આવેલા હાઈ ટેરિફને કારણે શિપમેન્ટમાં ઘટાડો થયો છે અને અગાઉ લણણી કરાયેલા અમેરિકન સપ્લાય, જેને ઓલ્ડ-ક્રોપ બીન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેનો વેપાર થઈ ચૂક્યો છે.
આ દેશોમાંથી ચીને વધારી આયાત
કેપિટલ જિંગડુ ફ્યુચર્સના એક એક્સપર્ટ વાન ચેંગજીએ જણાવ્યું કે, ચીન દુનિયાનો સૌથી મોટો સોયાબીન આયાતકાર છે. પરંતુ આયાતમાં ઘટાડો મુખ્યત્વે ટેરિફને કારણે છે. એક સામાન્ય વર્ષમાં જૂના પાકમાંથી કેટલાક કઠોળ હજુ પણ માર્કેટમાં આવી રહ્યા છે.
કસ્ટમ ડ્યૂટીના આંકડાઓ અનુસાર, ગયા મહિને બ્રાઝિલથી આયાત વાર્ષિક ધોરણે 29.9% વધીને 10.96 મિલિયન ટન થઈ, જે ચીનની કુલ તેલીબિયાંની આયાતના 85.2% છે, જ્યારે આર્જેન્ટિનાથી આયાત 91.5% વધીને 1.17 મિલિયન ટન થઈ, જે કુલ આયાતના 9% છે.
અમેરિકાના ખેડૂતોને અબજો ડોલરનું નુકસાન!
સપ્ટેમ્બરમાં ચીનની સોયાબીનની આયાત 12.87 મિલિયન મેટ્રિક ટન સુધી પહોંચી ગઈ છે, જે અત્યાર સુધીનો બીજો સૌથી મોટો સ્તર છે. આ આંકડામાં અમેરિકન સોયાબીનનો સમાવેશ થતો નથી. ચીન અને અન્ય દેશો અમેરિકા પાસેથી સોયાબીન ખરીદવાને બદલે બ્રાઝિલ અને આર્જેન્ટિના તરફ વળી રહ્યા છે. જ્યારે ટ્રેડ ડીલ ન થઈ શકવાના કારણે અમેરિકાના ખેડૂતોને અબજો ડોલરનું નુકસાન થઈ શકે છે.
બેઇજિંગ સ્થિત અગ્રડાર કન્સલ્ટિંગના સ્થાપક જોની જિયાંગે જણાવ્યું કે, જો કોઈ વેપાર સોદો નહીં થાય, તો આવતા વર્ષે ફેબ્રુઆરી અને એપ્રિલ વચ્ચે ચીનમાં સોયાબીનનો પુરવઠો ઓછો થઈ શકે છે.
ફરી ડીલ માટે વાતચીત શરૂ
અઠવાડિયાઓથી નવી ટેરિફ ધમકીઓ અને નિકાસ નિયંત્રણો પછી બેઇજિંગ અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે વેપાર વાતચીતને ફરી વેગ પકડી રહી હોય તેવું લાગે છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે કહ્યું કે, તેમને વિશ્વાસ છે કે સોયાબીન પર સોદો થઈ જશે.
