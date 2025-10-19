અમેરિકાએ ચીન પર કર્યો મોટો હુમલો ! બેઇજિંગના નેશનલ ટાઇમ સેન્ટરને થયું મોટું નુકસાન
અમેરિકાએ ચીનના નેશનલ ટાઇમ સેન્ટર પર મોટો હુમલો કર્યો છે, આ આરોપ ખુદ ચીનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે લગાવ્યો છે. ચીને આ હુમલા માટે અમેરિકાને જવાબદાર ગણાવ્યું છે.
અમેરિકાએ ચીન પર મોટો હુમલો કર્યો છે. આ હુમલાથી ચીનના નેશનલ ટાઇમ સેન્ટરને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. ચીને રવિવારે આ હુમલા માટે યુએસ નેશનલ સિક્યોરિટી એજન્સી (NSA)ને જવાબદાર ઠેરવી હતી. બેઇજિંગના જણાવ્યા મુજબ, તેના નેશનલ ટાઇમ સેન્ટર પર મોટો સાયબર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.
યુએસ હુમલાથી ચીનને શું નુકસાન થયું ?
ચીનના મતે આ યુએસ સાયબર હુમલો હતો. ચીને આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ યુએસ સાયબર હુમલાથી તેના નેટવર્ક કોમ્યુનિકેશન, નાણાકીય અને ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે. જો કે, ચીની સુરક્ષા એજન્સીઓ સતર્ક રહી હતી અને કોઈ મોટું નુકસાન થતું અટકાવ્યું હતું. ચીનના આ આરોપથી અમેરિકા સાથે તણાવ વધવાની શક્યતા છે.
ચીનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે મોટો આરોપ લગાવ્યો હતો
ચીનના રાજ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયે WeChat પોસ્ટમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે એક યુએસ એજન્સીએ 2022માં એક વિદેશી મોબાઇલ ફોન બ્રાન્ડની મેસેજિંગ સેવાઓમાં નબળાઈઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને નેશનલ ટાઇમ સર્વિસ સેન્ટરના કર્મચારીઓના ઉપકરણોમાંથી સંવેદનશીલ માહિતી ચોરી હતી. મંત્રાલયે બ્રાન્ડનું નામ આપ્યું નથી.
વધુમાં યુએસ એજન્સીએ 42 પ્રકારના "વિશેષ સાયબર હુમલાના શસ્ત્રો" નો ઉપયોગ કરીને સેન્ટરની વિવિધ આંતરિક નેટવર્ક સિસ્ટમોને નિશાન બનાવી અને 2023 અને 2024 વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ સમય મેન્ટેનન્સ સિસિટમમાં ઘૂસણખોરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. મંત્રાલયે દાવો કર્યો કે તેની પાસે પુરાવા છે, પરંતુ તેને પોસ્ટમાં શેર કર્યા નથી.
ચીનનો યુએસ સામે મુખ્ય આરોપ
ચીનનું નેશનલ ટાઇમ સેન્ટર ચીનના માનક સમયનું નિર્માણ અને વિતરણ કરવા માટે જવાબદાર છે. તે સંદેશાવ્યવહાર, નાણાં, વીજળી, પરિવહન અને સંરક્ષણ જેવા ઉદ્યોગોને સમય જાળવણી સેવાઓ પણ પૂરી પાડે છે. મંત્રાલયે કહ્યું કે તેણે જોખમોને દૂર કરવા માટે સેન્ટરને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું, "યુએસ પોતે જે કરે છે તેના માટે અન્ય લોકો પર દોષારોપણ કરી રહ્યું છે અને ચીની સાયબર ધમકીઓ વિશે સતત દાવાઓ વધારી રહ્યું છે."
પશ્ચિમી સરકારોએ તાજેતરના વર્ષોમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે ચીની સરકાર સાથે જોડાયેલા હેકર્સે અધિકારીઓ, પત્રકારો, કંપનીઓ અને અન્ય લોકોને નિશાન બનાવ્યા છે. પરંતુ ચીનનું નિવેદન વેપાર, ટેકનોલોજી અને તાઇવાન મુદ્દાઓ પર વોશિંગ્ટન અને બેઇજિંગ વચ્ચે તણાવ વધુ વધારી શકે છે. યુએસ એમ્બેસીએ આ ઘટના પર તાત્કાલિક ટિપ્પણી કરી નથી.
