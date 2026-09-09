/અમેરિકાની મોટી કાર્યવાહી, ઈરાનના 5 ઓઈલ ટેન્કરો નષ્ટ કર્યા, ઈરાને પણ કર્યો વળતો પ્રહાર

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ વળી પાછો ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. અમેરિકી સેનાએ IRGCના હુમલાનો જવાબ આપતા પાંચ ઈરાની ઓઈલ ટેન્કરોને ટાર્ગેટ કર્યા અને આ કાર્યવાહી બાદ ઈરાને પણ જોર્ડનમાં રહેલા એક અમેરિકી સૈન્ય ઠેકાણા પર બેલિસ્ટિક મિસાઈલથી હુમલો કર્યો હોવાના સમાચાર છે. ઈરાનનો આ હુમલો પોતાના ઓઈલ ટેન્કરો પર કરાયેલા હુમલાના જવાબ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
ઈરાનનો પલટવાર!
અમેરિકા અને ઈરન વચ્ચે વધતા તણાવના કારણે ઈરાને જોર્ડનમાં એક અમેરિકી સૈન્ય ઠેકાણા પર બેલિસ્ટિક મિસાઈલો છોડી છે. ઈરાનના સરકારી મીડિયા મુજબ જોર્ડનના અલ અઝરાક બેસ પર અનેક બેલિસ્ટિક મિસાઈલ છોડવામાં આવી. ઈરાનની IRGC એ આ અમેરિકી હુમલાના જવાબમાં સજા આપનારું ઓપરેશન ગણાવ્યું. આ બધા વચ્ચે જોર્ડનની સેનાનો દાવો છે કે તેણે ઈરાનથી જોર્ડનના વિસ્તારમાં છોડવામાં આવેલી 20 બેલિસ્ટિક મિસાઈલોમાંથી 18ને રોકી. જ્યારે બે મિસાઈલ વગડા જેવા વિસ્તારમાં પડી.
🚨 Breaking: Iran has launched what IRGC-linked outlets describe as its largest missile barrage since the 40-day war, targeting U.S. military positions in Jordan.
Videos from Jordan show projectiles overhead. Iranian outlets claim cluster munitions were used and that Muwaffaq… pic.twitter.com/DW9zwAMa6u
— Drop Site (@DropSiteNews) September 8, 2026
સેનાએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે "જોર્ડનની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે જોર્ડનના વિસ્તાર તરફ છોડેલી 20 બેલિસ્ટિક મિસાઈલોનો મુકાબલો કર્યો અને તેમાંથી 18ને તોડી પાડી જ્યારે બે મિસાઈલો વસ્તીથી દૂર પડી." IRGC એ કહ્યું કે સોલિડ અને લિક્વિડ ફ્યૂલવાળી અનેક બેલિસ્ટિક મિસાઈલોએ બેસના એવા વિસ્તારોને ટાર્ગેટ કર્યા જેનો ઉપયોગ અમેરિકી ફાઈટર જેટ્સની દેખભાળ, તૈયારી અને તૈનાતી માટે કરાય છે. IRGC મુજબ F-35, F-16 અને F-15 ફાઈટર જેટ્સ સંલગ્ન વિસ્તારો અને એરક્રાફ્ટના શેલ્ટર પર હુમલા કરાયા. જ્યારે ઈરાની મિલેટ્રી ગ્રુપે દાવો કર્યો કે આ હુમલાથી અમેરિકી સેનાને ભારે નુકસાન થયું છે.
અમેરિકાએ ટાર્ગેટ કર્યા હતા ઈરાની જહાજો
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતો સૈન્ય તણાવ હવે ઓઈલ કારોબાર સુધી પહોંચી ગયો છે. અમેરિકી સેનાએ દાવો કર્યો છે કે તેણે ઈરાનના પાંચ ક્રૂડ ઓઈલના ટેન્કરો પર કાર્યવાહી કરતા તેને નષ્ટ કર્યા છે. આ પગલું ઈરાનના ઇસ્લામિક રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ એટલે કે IRGC તરફથી અમેરિકી નેવી જહાજને ટાર્ગેટ કરવાની કોશિશ બાદ ભરવામાં આવ્યું.
અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ એટલે કે CENTCOM ના જણાવ્યાં મુજબ IRGCએ છેલ્લા બે દિવસમાં બેવાર એક અમેરિકી નેવી યુદ્ધજહાજ પર બેલિસ્ટિક મિસાઈલો છોડી જો કે બંને હુમલાને અમેરિકી જહાજે સફળતાપૂર્વક ચકમો આપ્યો. અમેરિકી સેનાનું કહેવું છે કે આ દરમિયાન કોઈ પણ અમેરિકી સૈન્યકર્મીને ઈજા થઈ નથી અને જહાજે પણ વિસ્તારમાં પોતાનું અભિયાન ચાલુ રાખ્યું.
CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1
— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026
ત્યારબાદ અમેરિકાએ ઈરાનના કથિત ઓઈલ તસ્કરી નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા પાંચ જહાજો પર કાર્યવાહી કરી. અમેરિકી સેનાના જણાવ્યાં મુજબ M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 અને M/T Riesco ને ગલ્ફ ઓફ ઓમાનમાં ટાર્ગેટ કરાયા. જ્યારે M/T Derya વિરુદ્ધ કાર્યવાહી ઈરાનના ખર્ગ ટાપુ પાસે થઈ.
અમેરિકી અધિકારીઓનું કહેવું છે કે કાર્યવાહી પહેલા સંબંધિત ટેન્કરોના ક્રૂ સભ્યોને જહાજ ખાલી કરવાનો આદેશ અપાયો હતો. ત્યારબાદ જહાજોને એવી રીતે નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું કે તે આગળ વધવાની સ્થિતિમાં ન રહે. અમેરિકાએ આ જહાજોને એવા કથિત શેડો ફ્લીટનો ભાગ ગણાવ્યાં જેના દ્વારા ઈરાન ઓઈલનું વેચાણ કરીને મોટી રકમ મેળવે છે.
CENTCOM ના ગંભીર આરોપ
CENTCOMનો એવો આરોપ છે કે આ નેટવર્કથી થતી કમાણી IRGC અને તેના ક્ષેત્રીય સહયોગી સંગઠનો સુધી પહોંચે છે. અમેરિકી પક્ષનું કહેવું છે કે ઈરાન તરફથી અમેરિકી નેવી ઠેકાણા અને જહાજોને નિશાન બનાવવાની કોશિશ સતત નિષ્ફળ જઈ રહી છે.
અત્રે જણાવવાનું કે આવું પહેલીવાર નથી બન્યું કે જ્યારે હાલના દિવસોમાં અમેરિકાએ ઈરાનના ઓઈલ ટેન્કરો પર કાર્યવાહી કરી હોય. અમેરિકી સેનાના જણાવ્યાં મુજબ 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ પણ 3 ઈરાની ક્રૂડ ઓઈલના જહાજોને ટાર્ગેટ કરાયા હતા. તે સમયે અમેરિકાએ એવો આરોપ લગાવ્યો હતો કે IRGC એ એક અમેરિકી એરક્રાફ્ટ કેરિયર અને ગાઈડેડ મિસાઈલ ડિસ્ટ્રોયર પર હુમલો કરવાની કોશિશ કરી હતી.
જો કે ઈરાન તરફથી આ ઘટનાક્રમ અંગે કઈક અલગ કહેવાયું. ઈરાની સરકારી મીડિયા મુજબ હાલના અમેરિકી હુમલામાં બે ઓઈલ ટેન્કર પ્રભાવિત થયા. જેમાંથી એક Jask પાસે અને બીજો ખર્ગ ટાપુ પાસે હતો. રિપોર્ટ મુજબ બંને જહાજોના ક્રૂ સભ્યોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા અને કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી.