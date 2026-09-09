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અમેરિકાની મોટી કાર્યવાહી, ઈરાનના 5 ઓઈલ ટેન્કરો નષ્ટ કર્યા, ઈરાને પણ કર્યો વળતો પ્રહાર

US Iran Conflict: મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે શાંતિ સ્થપાય તેવી આશા ઠગારી નિવડતી જોવા મળી રહી છે. એકબાજુ અમેરિકાએ ઈરાનના ઓઈલ ટેન્કરોને ટાર્ગેટ કરતા ઈરાને પણ વધતો પ્રહાર કર્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 09, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:48 AM IST
અમેરિકાની મોટી કાર્યવાહી, ઈરાનના 5 ઓઈલ ટેન્કરો નષ્ટ કર્યા, ઈરાને પણ કર્યો વળતો પ્રહાર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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