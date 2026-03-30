યુદ્ધ ઈરાન-અમેરિકાનું પણ મરો UAEનો? જો જંગમાં કૂદી પડ્યું તો દુબઈ-અબુધાબીનો ખુડદો બોલાશે, જાણો કોણ આપી ચેતવણી?
Jeffrey Sachs warns UAE: જ્યારથી ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે યુદધ શરૂ થયું છે ત્યારથી ઈરાને તેના પર થયેલા હુમલાનો બદલો ફક્ત ઈઝરાયેલ પર હુમલા કરીને લીધો એવું નથી પરંતુ તેણે મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકાના સાથી દેશો ઉપર પણ હુમલા કર્યા. જેમાં યુએઈ અને સાઉદી અરેબિયાનો કચ્ચરઘાણ કાઢી નાખ્યો. ત્યારે બધાને એમ થાય છે કે આખરે યુએઈ આ હુમલાનો જવાબ કેમ આપતું નથી.? હવે અમેરિકી અર્થશાસ્ત્રીએ જે કહ્યું તે જાણીએ તો આ સવાલનો કઈક જવાબ મળી શકે છે.
- અમેરિકાના અર્થશાસ્ત્રી જેફરી સૈક્સે યુએઈને કડક શબ્દોમાં ચેતવ્યું
- યુએઈ જો યુદ્ધમાં ઝંપ લાવશે તો દુબઈ-અબુધાબી ઉડાવવામાં આવી શકે છે.
- તેમના મત મુજબ યુઈએએ પોતાને ફાલતુ મુસીબતમા નાખી દીધુ છે અને આગળ પણ વધી રહ્યું છે
પશ્ચિમી એશિયામાં અમેરિકા-ઈઝરાયેલ વચ્ચે વધતા તણાવ દરમિયાન અમેરિકાના જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી જેફરી સૈક્સે UAEને કડક શબ્દોમાં ચેતવી દીધુ છે. તેમણે કહ્યું કે જો યુએઈ આ યુદ્ધમાં સામેલ થયું તો તેના મુખ્ય શહેરો દુબઈ અને અબુધાબી જોખમાઈ શકે છે. આ શહેરો પર્યટન અને મનોરંજન માટે બનેલા છે, સૈન્ય ઠેકાણાઓ માટે નહીં. દુબઈ અને અબુધાબી બોમ્બવર્ષાનો ભોગ બની શકે છે.
જેફરી સૈક્સે શું કહ્યું
અમેરિકન અર્થશાસ્ત્રી જેફરી સૈક્સે કહ્યું કે જો યુએઈ યુદ્ધમાં કૂદી પડશે તો દુબઈ અને અબુધાબી ઉડાવવામાં આવી શકે છે. આ રિસોર્ટ એરિયા છે, પર્યટકોના ઠેકાણા છે. જ્યાં અમીર લોકો પાર્ટી કરવા માટે અને પૈસાનું રોકાણ કરવા આવે છે. આ જગ્યાઓ પર મિસાઈલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ નથી. યુદ્ધ ક્ષેત્ર બનાવવાથી આ શહેરોનો હેતુ જ ખતમ થઈ જશે.
સૈક્સે યુએઈ પર આરોપ લગાવ્યો કે તે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સાથે મળીને પોતાને ફાલતુ મુસીબતમાં નાખી ચૂક્યું છે અને હવે તેમાં આગળ વધી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે યુએઈ પોતાની ભૂલો પર ડબલ ડાઉન કરી રહ્યું છે. સૈક્સના જણાવ્યાં મુજબ ખાડી દેશો દ્વારા અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ સાથે અબ્રાહમ સમજૂતિ પર સહી કરવી એ આફતને આમંત્રણ આપવા જેવું છે. તેમણે કહ્યું કે આ દેશોએ બધુ અમેરિકી સુરક્ષા પર દાવ લગાવી દીધો.
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે અમારી પાસે અમેરિકી સૈન્ય બેસ છે, તેઓ અમને બચાવશે, આથી અમે જે ઈચ્છીએ તે કરી શકીએ છીએ, તે મૂળભૂત ગેરસમજ છે. તેમણે પૂર્વ અમેરિકી વિદેશમંત્રી હેનરી કિંસિજરનું મશહૂર કથન દોહરાવ્યું અને કહ્યું કે, અમેરિકાના દુશ્મન થવું ખતરનાક છે, પરંતુ તેના મિત્ર થવું ઘાતક છે. સૈક્સનો મત છે કે ખાડી દેશોએ અમેરિકી સુરક્ષા પર એટલો ભરોસો કર્યો કે તેઓ પોતાની સુરક્ષા જ નજરઅંદાજ કરી બેઠા. હવે આ રણનીતિ ઊલ્ટી પડી રહી છે.
અત્રે જણાવવાનું કે ઈરાન અને અમેરિકા ઈઝરાયેલ વચ્ચેનું યુદ્ધ દિવસેને દિવસે વધુ ભયંકર બની રહ્યું છે. 20મી માર્ચે ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયે પશ્ચિમ એશિયાના દેશોને ચેતવણી પણ આપી હતી કે તેઓ પોતાના વિસ્તારમાં અમેરિકી સૈન્ય ઠેકાણાનો ઉપયોગ ઈરાન પર હુમલા માટે ન થવા દે. ઈરાને કહ્યું કે આ સૈન્ય ઠેકાણા જ વર્તમાન સંકટનું મૂળ છે. જો આ બેસ પરથી હુમલા થશે ત તેમાં સામેલ દેશ આક્રમણમાં ભાગીદાર ગણાશે અને તેમણે તેના પરિણામ ભોગવવા પડશે.
ખાડી દેશોની ચિંતામાં વધારો
બીજી બાજુ ખાડી દેશોએ ઈરાન દ્વારા તેમના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર થયેલા હુમલાઓની ટીકા કરી છે. યુએઈ, સાઉદી અરબ, અને અન્ય દેશો અમેરિકાની સાથે મજબૂતથી ઊભા રહ્યા છે. કેટલાક રિપોર્ટ્સમાં કહેવાયું છે કે આ દેશ યુદ્ધમાં વધુ સક્રિય ભૂમિકા ભજવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. જો કે હાલ પૂર્ણ યુદ્ધમાં સામેલ થવાની પુષ્ટિ નથી થઈ. ઈરાને ખાડી દેશો પર ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલા કર્યા છે જેનાથી વિસ્તારમાં ભારે તણાવનો માહોલ છે.
