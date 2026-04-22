Prev
Next
અમેરિકાએ યુદ્ધવિરામ લંબાવ્યો તો ઈરાને ફગાવતા કહ્યું- હારનારા શરતો ન થોપી શકે

Iran-US War: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બીજા દોરની વાતચીત થઈ નહીં, જો કે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ યુદ્ધવિરામ લંબાવી દીધુ. ઈરાન વાતચીત માટે પહોંચ્યું જ નહીં અને બે અઠવાડિયાનો યુદ્ધવિરામ પૂરો થવાને આરે હતો ત્યારે આ નિર્ણય લેવાયો. આ એલાનથી જો કે અમેરિકા અને ઈરાનની લડાઈ ફરી શરૂ થશે તે ખતરો હાલપૂરતો ટળી ગયો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 22, 2026, 08:51 AM IST

Trending Photos

ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે જબરી માથાપચ્ચી ચાલી રહી છે. આખી દુનિયા અસમંજસમાં છે કે આખરે આ શું થઈ રહ્યું છે. કારણ કે એકબાજુ જ્યાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે યુદ્ધવિરામ લંબાવવાની વાત કરી છે ત્યાં ઈરાને આ યુદ્ધવિરામને ફગાવી દીધો છે. ઈરાનનું કહેવું છે કે તે આ એકતરફી નિર્ણયને માનતું નથી અને પોતાના રાષ્ટ્રીય હિત પ્રમાણે આગળ પગલું ભરશે. 

અમેરિકાએ લંબાવ્યો યુદ્ધવિરામ
યુદ્ધવિરામની સમયમર્યાદા પૂરી થતા અમેરિકાએ આ યુદ્ધવિરામને લંબાવ્યો છે. અત્રે જણાવવાનું કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બીજા તબક્કાની શાંતિ મંત્રણા પાકિસ્તાાનના ઈસ્લામાબાદમાં થઈ રહી હતી પરંતુ ઈરાનના મક્કમ વલણના કારણે આ વાતચીત થઈ નહીં. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ ઈસ્લામાબાદ જવાના હતા પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ આ પ્રવાસ રદ થયો. 

Add Zee News as a Preferred Source

નાકાબંધી ચાલુ રહેશે
સીઝફાયરની જાહેરાત  કરતા ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર પોસ્ટ શેર કરી લખ્યું કે હોર્મુઝ પર અમેરિકાની નાકાબંધી ચાલુ રહેશે. ટ્રમ્પે પોતાની પોસ્ટમાં કહ્યું કે ઈરાનની સરકાર ખરાબ રીતે વહેંચાયેલી છે અને તેમાં કોઈ ચોંકાવનારી વાત નથી અને પાકિસ્તાનના ફીલ્ડ માર્શલ આસીમ મુનીર અને પીએમ શહબાજ શરીફની ભલામણ હતી કે જ્યાં સુધી તેમના તેના કે પ્રતિનિધિ કોઈ એક મતવાળો પ્રસ્તાવ લઈને ન આવે ત્યાં સુધી અમે ઈરાન પર હુમલા રોકી રાખીએ. 

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આથી મે અમારી સેનાઓને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તેઓ નાકાબંધી ચાલુ રાખે અને બાકી તમામ મામલાઓ માટે તૈયાર રહે. આથી હું જ્યાં સુધી તેમનો પ્રસ્તાવ ન આવે અને વાતચીત કોઈ પરિણામ પર ન પહોંચે ત્યાં સુધી યુદ્ધવિરામ લંબાવું છું. 

નાકાબંધી કેમ ન હટાવવા મુદ્દે ટ્રમ્પે દાવો કરતા કહ્યું કે ઈરાન નથી ઈચ્છતું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થાય. તે ઈચ્છે કે આ ખુલ્લું રહે જેથી કરીને તે રોજના 500 મિલિયન ડોલર કમાણી કરી શકે અને જો આ બંધ થાય તો તેને આટલું જ નુકસાન થશે. તેઓ ફક્ત એટલું કહે છે કે તે તેઓ તેને બંધ કરવા માંગે છે કારણ કે મે તેને સંપૂર્ણ રીતે બ્લોક કરી દીધો છે. આથી તેઓ બસ પોતાની ઈજ્જત બચાવવા માંગે છે. 

ટ્ર્મ્પે વધુમાં દાવો કર્યો કે ચાર દિવસ પહેલા કેટલાક લોકો મારી પાસે આવ્યા અને કહ્યું કે સર ઈરાન તરત હોર્મુઝ ખોલાવવા માંગે છે પરંતુ જો આપણે આમ કરીએ તો જ્યાં સુધી આપણે તેના બાકીના આખા દેશને તેમના નેતાઓ સહિત ઉડાવી ન દઈએ ત્યાં સુધી ઈરાન સાથે ક્યારેય કોઈ સમાધાન થઈ શકશે નહીં.     

ઈરાને આપ્યો વળતો જવાબ
બીજી બાજુ ઈરાને તો આ સીઝફાયરને એકતરફી ગણાવી દીધો છે. ઈરાનનું કહેવું છે કે તે આ એકતરફી નિર્ણયને માનતું નથી અને પોતાના રાષ્ટ્રીય હિત પ્રમાણે જ આગળ પગલું ભરશે. ઈરાની સંસદના સ્પીકરના સલાહકાર મહદી મોહમ્મદીએ પણ ટ્રમ્પના નિર્ણય પર આકરી પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે કહ્યું કે ટ્રમ્પનો સીઝફાયર લંબાવવો એ કોઈ મહત્વ ધરાવતું નથી. હારનારા શરતો થોપી ન શકે. ત્યારે આ નિવેદન સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ઈરાન આ મામલે નમવાના મૂડમાં નથી. 

ઈરાની સાંસદ મહેમૂદ નબાવિયને એક્સ પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું કે હવેથી અમેરિકા સાથે વાતચીત કરવી એ સંપૂર્ણ રીતે નુકસાનકારક અને વાહિયાત હશે. મહેમૂદ નબાવિયન ઈસ્લામાબાદમાં અગાઉ વાતચીત માટે ગયેલા ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળનો ભાગ રહી ચૂક્યા છે. ઈરાનના ટોપ મિલેટ્રી કમાન્ડ ખાતમ અલ અનબિયાના પ્રવક્તાએ ચેતવણી આપી કે જો ઈરાન પર હુમલો થાય તો ઈરાની સેના પહેલેથી નિર્ધારિત લક્ષ્યાંકો પર હુમલો કરીને અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને વધુ કડક પાઠ ભણાવશે. 

નબાવિયનની પોસ્ટ અને ખાતમ અલ અનબિયાના નિવેદનમાં જો કે યુદ્ધવિરામનો કોઈ ઉલ્લેખ નહતો. હજુ સુધી ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલય કે  તેમના અધિકારીઓ તરફથી આ અંગે કોઈ પ્રતિક્રિયા પણ નથી આવી. 

                                                      
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Iran-US War, donald trump, ceasefire, iran, peace talk, pakistan

Trending news