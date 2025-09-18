9 મહિના બાદ અમેરિકાથી આવ્યા ખુશખબર, સોનાથી લઈ બધા પર જોવા મળશે અસર, ઘટશે EMI!
US Fed Resserve Rate Cut: અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફના નિર્ણયોના કારણે અમેરિકામાં મોંઘવારી ચરમ સીમાએ પહોંચી છે. પરંતુ હવે એક સારા સમાચાર આવ્યા છે કે ફેડ રિઝર્વે વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો કર્યો છે જેની ભારત પર શું અસર જોવા મળી શકે તે પણ જાણો.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફના નિર્ણયોના કારણે અમેરિકામાં મોંઘવારી ચરમ પર પહોંચી ગઈ છે. મોંઘવારી ઓછી કરવા માટે ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરોમાં કાપ કર્યો છે. ફેડરલ રિઝર્વે વર્ષ 2025માં પહેલીવાર વ્યાજ દરોમાં 25 આધાર અંકોનો કાપ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ફેડરલના નિર્ણયના કારણે અમેરિકામાં કરજ હવે સસ્તું બનશે. અમેરિકામાં લોનનો ઈએમઆઈ ઘટશે. મોંઘવારી ઘટશે. જો કે ફેડના આ નિર્ણયની અસર ફક્ત અમેરિકા સુધી મર્યાદિત રહેશે એવું નથી. આ નિર્ણયની અસર ભારત ઉપર પણ જોવા મળશે.
અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વના નિર્ણયની ભારત પર અસર
અમેરિકી સેન્ટ્રલ બેંક ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દરોની રેન્જ 4 ટકાથી 4.25 ટકા કરવામાં આવી છે. અમેરિકામાં આવેલા આ નિર્ણયની અસર ભારત ઉપર પણ જોવા મળી શકે છે. ફેડ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દરમાં કાપની અસર ભારતીય શેર બજારમાં જોવા મળશે. ભારતમાં તેની સકારાત્મક અસર જોવા મળી શકે છે. અમેરિકામાં વ્યાજ દરોમાં કાપથી અમેરિકી લોનના વ્યાજ દર ઘટી શકે છે. એટલે કે ત્યાં સસ્તા દરે કરજ મળશે. જો લોન સસ્તી મળશે તો લોકોની ખર્ચ ક્ષમતા વધશે. વિદેશી રોકાણકારો ભારત જેવા ઉભરતા બજારો તરફ વળી શકે છે. સારા રિટર્ન આપતા ભારતીય શેર બજારોમાં એફઆઈઆઈની ભાગીદારી વધી શકે છે. જો FII વધશે તો શેર બજારમાં તેજી આવશે.
સોના અને રૂપિયા ઉપર પણ જોવા મળશે અસર
અમેરિકામાં વ્યાજ દર ઘટવાથી ડોલરની મજબૂતી થોડી ઘટે છે. એટલે કે ભારતીય રૂપિયો મજબૂત થશે. રૂપિયો મજબૂત થવાનો સીધો ફાયદો આયાત થનારી વસ્તુઓ પર પડશે અને સસ્તી થશે. એટલે કે ઓઈલ, સોનું, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ જેવા સામાનનો આયાતી ભાવ ઘટશે. કિંમતોમાં ઘટાડો આવી શકે છે. ફેડરલના નિર્ણયથી શેર બજારને મજબૂતી મળશે. શેર બજાર મજબૂત થવાનો અર્થ છે કે રોકાણકારો જલદી રિટર્ન માટે બજાર તરફ વળી શકે છે. સોનાથી નફા વસૂલી સુધી બજારમાં પૈસા નાખી શકે છે. જેનાથી ભાવમાં ઘટાડો આવી શકે છે. આશા કરાઈ રહી છે કે સોનાના ભાવમાં નરમાઈ આવી શકે છે.
સસ્તી લોનની ભેટ મળી શકે
ફેડ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દરમાં ઘટાડા બાદ ભારતીય રિઝર્વ બેંક ઉપર પણ વ્યાજ દરમાં કાપનું દબાણ આવશે. જો ફેડ રિઝ્વ વ્યાજ દરોમાં કાપ કરે તો ભારતમાં પણ લોન લેવી સસ્તી થશે. લોન સસ્તી થવાથી ઈએમઆઈ ઘટી જશે. સસ્તા લોનની સાથે કેટલીક ચિંતાઓ પણ આવી શકે. ઈએમઆઈ ઘટવાનો અર્થ છે કે લોકો પાસે ખર્ચ માટે પૈસા વધશે. લોકોમાં ખર્ચની ક્ષમતા વધશે. મોંઘવારી પર દબાણ વધી શકે છે.
