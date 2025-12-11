ફેડ દ્વારા ત્રીજીવાર વ્યાજ દરમાં કાપ મૂકાયો, જાણો ભારતીય શેર બજાર પર શું થશે અસર?
US Fed Interest Rate Meeting: અમેરિકાથી એક મહત્વના સમાચાર આવ્યા છે જ્યાં ફેડ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો કાપ કરાયો છે. ત્યારબાદ તે ઘટીને 3.5% થી 3.75% વચ્ચે પહોંચી ગયો છે. ફેડના ચેરમેન તરફથી સંકેત અપાયો કે કેન્દ્રીય બેંક વર્ષ 2026માં વધુ એક કાપ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ (Fed) તરફથી બે દિવસની બેઠક બાદ વ્યાજ દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો કાપ મૂકાયો છે. હવે ફેડનો વ્યાજ દર ઘટીને 3.5% થી 3.75% વચ્ચે રહી ગયો છે. આ ત્રણ વર્ષનું સૌથી નીચલું સ્તર ગણાઈ રહ્યું છે. ફેડ ચેરમેન જેરોમ પોવેલે તેને ખુબ 'નજીકનો નિર્ણય' ગણાવ્યો. કારણ કે કમિટીમાં આ અંગે ઊંડા મતભેદો હતા. વર્ષ 2025માં આ સતત ત્રીજો કાપ છે. ફેડ તરફથી આ કાપ જોબ માર્કેટને સપોર્ટ કરવામાં કરાયો છે. પરંતુ અમેરિકામાં મોંઘવારી દર હજુ પણ હાઈ લેવલ પર છે.
3 સભ્યોએ કર્યો વિરોધ
FOMC એ 9-3 મતથી 25 બેસિસ પોઈન્ટનો કાપ કર્યો છે. 3 સભ્યો તરફથી તેનો વિરોધ કરાયો, બેએ કોઈ પણ પ્રકારનો કાપ ઈચ્છ્યો નહીં જ્યારે એક જણે 50 બેસિસ પોઈન્ટના કાપની માંગણી કરી. પોવેલે મીડિયા સાથે વાતચીતમાં કહ્યું કે આ નજીક-નજીક નિર્ણય હતો. અમે 3 વાર રેટ કટ કર્યા છે હવે આગળના ડેટા પર નજર રાખીશું.
અમેરિકાની ઈકોનોમિક કન્ડિશન શું છે
અમેરિકી ઈકોનોમી મીડિયમ સ્પીડથી આગળ વધી રહી છે. પરંતુ નોકરીઓ ઘટી રહી છે અને બેરોજગારી વધીને 4.4% ની આસપાસ પહોંચી છે. મોંઘવારી પહેલાની સરખામણીમાં ઉપર ગઈ છે, તે હજુ પણ 2 ટકાના ટાર્ગેટથી ઉપર છે. સરકારના શટડાઉનના કારણે ઓક્ટોબર-નવેમ્બરના આંકડા મોડા આવ્યા. જેનાથી નિર્ણય લેવો મુશ્કેલ બની ગયો.
ટ્રમ્પના ટેરિફની અસર
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નવા ટેરિફ (ઈમ્પોર્ટ ફી)થી સપ્લાય ચેન પર અસર પડી રહી છે. જેનાથી મોંઘવારી વધવાનું જોખમ છે. પોવેલે કહ્યું કે ટેરિફથી મોંઘવારીમાં 'એકવારનો વધારો' થયો છે. પરંતુ તે અસ્થાયી હોઈ શકે છે. તેનાથી ફેડે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. ટ્રમ્પ તરફથી નિર્ણય પર નારાજગી વ્યક્ત કરાઈ અને તેને 'બહુ નાનો કાપ' ગણાવવામાં આવ્યો.
ભારતીય શેર બજાર પર શું અસર
ફેડે 2026માં એક વધુ કાપનો સંદેશ આપ્યો છે. મોંઘવારી દર અને ટ્રમ્પના ટેરિફથી સતર્કતા વર્તી છે. તેનાથી ભારતીય શેર બજાર પર મિક્સ પરંતુ બધુ મળીને પોઝિટિવ અસર જોવા મળી શકે છે. ફેડના નિર્ણય બાદ ગિફ્ટ નિફ્ટી 25966 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો જે છેલ્લા બંધથી 130-131 પોઈન્ટ ઉપર છે. બજાર પર અસરો ટૂંકમાં જાણો...
- ફેડ રેટ કટના કારણે ડોલર નબળો થશે.
- ડોલર નબળો થશે તો રૂપિયો મજબૂત થશે.
- ફેડ રેટ કેટથી FIIsની વેચાવલી ઘટશે.
- FIIsની વેચાવલી અટકશે તો રૂપિયાને સપોર્ટ મળશે.
- ભારતીય બજાર માટે બંને ફેવરેબલ કન્ડિશન
