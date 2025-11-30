Prev
US: કેલિફોર્નિયામાં ભીષણ ગોળીબાર, અનેક લોકો ઘાયલ, હુમલાખોરોની શોધખોળમાં પોલીસ

California: અમેરિકાના કેલિફોર્નિયા રાજ્યના સ્ટોકટનમાં શનિવાર રાત્રે બનેલી ગોળીબારની ઘટનામાં ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને તપાસમાં જોડાઈ છે. હાલમાં ઘાયલોની સ્થિતિ, ગોળીબારનું કારણ અને હુમલાખોરો વિશે કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

Nov 30, 2025

World News: અમેરિકાના કેલિફોર્નિયા રાજ્યના સ્ટોકટન શહેરમાં શનિવાર રાત્રે ગોળીબારની એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટનામાં ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. આ માહિતી સેન જોક્વિન કાઉન્ટી શેરિફ ઓફિસ દ્વારા આપવામાં આવી છે. અમેરિકામાં ફરી એકવાર ગન કલ્ચરે લીધો જીવ. કેલિફોર્નિયામાં ફાયરિંગ થતા 4 લોકોના મોત. અંધાધૂંધ ફાયરિંગમાં 14 જેટલા લોકો પણ થયા ઘાયલ. બાળકોની બર્થ ડે પાર્ટી દરમિયાન થયું ફાયરિંગ.

અમેરિકાના કેલિફોર્નિયા રાજ્યના સ્ટોકટન શહેરમાં શનિવાર રાત્રે ગોળીબારની એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટનામાં ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. આ માહિતી સેન જોક્વિન કાઉન્ટી શેરિફ ઓફિસ દ્વારા આપવામાં આવી છે.

શેરિફ ઓફિસના જણાવ્યા અનુસાર, માહિતી મળતા જ પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ઘાયલોને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. હાલમાં ઘાયલોની હાલત વિશે કોઈ વિસ્તૃત માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ઘટનાસ્થળને હજી પણ સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યું છે અને સમગ્ર વિસ્તાર તપાસના દાયરામાં છે. તપાસ એજન્સીઓ પુરાવા એકઠા કરવામાં વ્યસ્ત છે. ગોળીબારના કારણો અને હુમલાખોરો વિશે અત્યાર સુધી કોઈ સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડવામાં આવી નથી.

10 લોકો ઘાયલ થયાનો દાવો
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ ગોળીબારમાં ઓછામાં ઓછા 10 લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમાં ૯ વર્ષનો બાળક, 12 વર્ષનો બાળક અને 23 વર્ષનો યુવક સામેલ છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ગોળીબાર એક બાળકના જન્મદિવસની પાર્ટી દરમિયાન થયો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર શેર થઈ રહેલા ઘટનાસ્થળના વીડિયોમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ અને એમ્બ્યુલન્સની હાજરી જોવા મળી રહી છે. ઘણા રસ્તાઓ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

'બાળકોની બર્થડે પાર્ટી પર ફાયરિંગ'
ઘણા લોકોએ તેમના અનુભવો પણ શેર કર્યા છે. એક વ્યક્તિએ લખ્યું, 'હું નજીકમાં જ એક મીટિંગમાંથી બહાર નીકળી રહ્યો હતો, ત્યારે જ ગોળીઓના અવાજ સાંભળ્યા. શું કોઈને ખબર છે કે તેમાં કોઈ સફેદ એસયુવી (SUV) સામેલ હતી?' અન્ય એક વ્યક્તિએ લખ્યું, 'નજીકમાં જ બાળકોની બર્થડે પાર્ટી ચાલી રહી હતી. પરિવારના ઘણા લોકો હાજર હતા. અમે ગોળીઓના અવાજ સાંભળ્યા, પરંતુ પહેલા લાગ્યું કે તે ફટાકડા છે.'

 

