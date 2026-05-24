હોર્મુઝ ખુલશે ! ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ અંગે ગણતરીના કલાકોમાં મળશે 'ગુડ ન્યૂઝ'... માર્કો રુબિયોની ભારતથી મોટી જાહેરાત

US Iran War : માર્કો રુબિયોએ તેમની ભારત મુલાકાત દરમિયાન એક મોટી જાહેરાત કરી છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ અંગે તેમણે કહ્યું કે ટૂંક સમયમાં જ દુનિયાને ગુડ ન્યૂઝ સાંભળવા મળશે. આ નિવેદન ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે, રુબિયો પહેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ આવું જ નિવેદન આપ્યું હતું.
US Iran War : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે વિશ્વને ટૂંક સમયમાં કોઈ મોટા સારા સમાચાર મળી શકે છે. આ સંઘર્ષમાં યુદ્ધવિરામ 60 દિવસ સુધી લંબાવવામાં આવી શકે છે. જો કે, તેનાથી પણ વધુ મહત્વ એ છે કે આ યુદ્ધવિરામની શરતો હેઠળ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને પણ ફરીથી ખોલવામાં આવી શકે છે. આ જાહેરાત બીજા કોઈએ નહીં પણ ખુદ યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ભારતની તેમની મુલાકાત દરમિયાન રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે યુએસ-ઈરાન યુદ્ધ અંગે સકારાત્મક સમાચાર ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં મળી શકે છે.
ટ્રમ્પે પણ યુદ્ધવિરામનો સંકેત આપ્યો
માર્કો રુબિયોએ સંકેત આપ્યો હતો કે યુએસ-ઈરાન યુદ્ધ અંગે આગામી થોડા કલાકોમાં જાહેરાત થવાની સંભાવના છે. દિલ્હીમાં રુબિયોએ આ અંગે વિશ્વ માટે સારા સમાચાર ગણાવ્યા હતા, જેના કારણે ઈરાન સાથે સંભવિત કરારના સંકેત મળ્યા હતા. તેમનું નિવેદન યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા એક નિવેદન બહાર પાડ્યાના થોડા કલાકો પછી આવ્યું છે જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે વોશિંગ્ટન 60 દિવસ માટે યુદ્ધવિરામ લંબાવવાની નજીક છે, એક પગલું જેમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાનો સમાવેશ થાય છે.
માર્કો રુબિયોએ શું કહ્યું ?
દિલ્હીમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા માર્કો રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે, મારું માનવું છે કે આગામી થોડા કલાકોમાં દુનિયાને કેટલાક સારા સમાચાર મળી શકે છે. જોકે તેમણે સંભવિત કરાર અંગે સંપૂર્ણ વિગતો શેર કરી નહોતી, તેમના નિવેદનથી સંકેત મળ્યો કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે એક મોટો રાજદ્વારી ઉકેલ આવી શકે છે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખોલવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત
રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે પ્રસ્તાવિત એગ્રીમેન્ટમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાનો સમાવેશ થાય છે, જેને ઈરાને યુદ્ધ શરૂ થયા પછી બંધ કર્યું હતું. આ એગ્રીમેન્ટ હેઠળ ઈરાનને તેનું ઓઈલ વેચવાની પણ મંજૂરી આપી શકાય છે. દરમિયાન, ઈરાન માંગ કરી રહ્યું છે કે અમેરિકા તેની નૌકાદળ નાકાબંધી હટાવે તેની વિદેશી સંપત્તિઓને અનફ્રીઝ કરે અને તેના ઓઈલ નિકાસ પર લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધોને દૂર કરે.