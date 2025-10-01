Prev
અમેરિકાની સરકારી કચેરીઓ થઈ જશે બંધ ! શટડાઉન તરફ આગળ વધી રહ્યો છે US

US Shutdown: અમેરિકા ફરી એકવાર મોટા સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. સાત વર્ષ પછી, દેશ બંધ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. જો આવું થશે, તો તે સરકારી કામગીરી પર ગંભીર અસર કરશે અને સામાન્ય લોકો અને સરકારી કર્મચારીઓને ગંભીર અસર કરશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 01, 2025, 08:57 AM IST

અમેરિકાની સરકારી કચેરીઓ થઈ જશે બંધ ! શટડાઉન તરફ આગળ વધી રહ્યો છે US

US Shutdown: અમેરિકા હાલમાં એક મોટા રાજકીય સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. લગભગ સાત વર્ષ પછી ફરીથી સરકારી બંધનો ભય મંડરાઈ રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિ ત્યારે ઊભી થાય છે, જ્યારે કોંગ્રેસ સરકારી ખર્ચને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે જરૂરી ભંડોળ બિલ પસાર કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. આ વખતે પણ આવું જ બન્યું. રિપબ્લિકન પાર્ટીએ સાત અઠવાડિયા સુધી સરકારી ખર્ચ ચાલુ રાખવા માટે એક કામચલાઉ બિલ રજૂ કર્યું. તેના પક્ષમાં 60 મતોની જરૂર હતી, પરંતુ ફક્ત 55 મત મળ્યા, અને બિલ નિષ્ફળ ગયું. આનો અર્થ એ છે કે જો સમયસર ઉકેલ નહીં મળે, તો ઘણા સરકારી વિભાગો મધ્યરાત્રિ પછી કામ કરવાનું બંધ કરી દેશે.

સંઘર્ષ કેમ

હકીકતમાં, અમેરિકન રાજકારણ હાલમાં બે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. એક બાજુ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની રિપબ્લિકન પાર્ટી છે, જે દાવો કરે છે કે સરકારી કામગીરી કોઈપણ શરતો વિના આગળ વધવી જોઈએ અને આરોગ્ય યોજનાઓને ભંડોળ બિલમાંથી બાકાત રાખવી જોઈએ. બીજી બાજુ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી છે, જે માને છે કે જ્યાં સુધી આરોગ્ય વીમા પર કર મુક્તિ, એટલે કે ઓબામાકેર હેઠળ આપવામાં આવતા લાભોનો વિસ્તાર ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ બિલને મંજૂરી આપશે નહીં. તેઓ દલીલ કરે છે કે આ લાભ સમાપ્ત કરવાથી લાખો લોકો માટે સારવાર અને દવાઓનો ખર્ચ વધશે, જેનાથી ગરીબ પરિવારો માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી થશે.

બંને પક્ષોના નિવેદનો

ડેમોક્રેટિક નેતા ચક શૂમરે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે રિપબ્લિકન પાર્ટી હઠીલી છે અને વાટાઘાટો કરવા તૈયાર નથી. તેમણે કહ્યું કે રિપબ્લિકન પાર્ટી એકતરફી બિલ પસાર કરવા માંગે છે અને વિપક્ષના વિચારોને દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. બીજી બાજુ, રિપબ્લિકન નેતા જોન થુન આરોપ લગાવે છે કે ડેમોક્રેટ્સ રાજકીય દબાણ લાવવા માટે દેશને બંધ તરફ ધકેલી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે બિલ સંપૂર્ણપણે વાજબી અને બિન-રાજકીય હતું, પરંતુ ફક્ત રાજકીય કારણોસર તેને પડતુ મૂકવામાં આવ્યું હતું.

શટડાઉનની અસર

જો સરકાર બંધ થાય છે, તો તેની અસર સમગ્ર દેશ પર પડશે. ઘણી સરકારી કચેરીઓમાં કર્મચારીઓને રજા પર કાઢવામાં આવશે, અને તેમના પગાર રોકી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, કૃષિ વિભાગ તેના લગભગ અડધા કર્મચારીઓને રજા પર રાખશે. શિક્ષણ વિભાગના લગભગ 87% કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે, જેના કારણે નવી શિષ્યવૃત્તિ અને અનુદાન બંધ થઈ જશે. કોર્ટ ફક્ત તાત્કાલિક કેસોની સુનાવણી કરશે, જ્યારે અન્ય તમામ કેસ મુલતવી રાખવામાં આવશે.

સામાન્ય નાગરિક પર અસર

શટડાઉનનો સૌથી વધુ પ્રભાવ સામાન્ય અમેરિકનો પર પડશે. ઉદાહરણ તરીકે, શિક્ષણ વિભાગ પાસેથી નાણાકીય સહાય મેળવવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓને રાહ જોવી પડશે. નવો પાસપોર્ટ મેળવવા માંગતા નાગરિકોને વિલંબનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નાના કોર્ટ કેસ મુલતવી રહી શકે છે. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો જેવા પ્રવાસન સ્થળોને પણ અસર થશે. ગયા પાનખરમાં જ્યારે ઉદ્યાનો ખુલ્લા હતા, ત્યારે તેમને નોંધપાત્ર સુરક્ષા અને સ્વચ્છતા સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેમાં તોડફોડ અને અવ્યવસ્થિત વર્તન પણ હતું.

કર્મચારીઓ અને રાજ્યોની ચિંતાઓ

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સૌથી મોટી ચિંતા તેમના પગારની હશે. બંધ દરમિયાન તેમને કામ પર બોલાવવામાં આવી શકે છે, પરંતુ પાછા બોલાવ્યા પછી પણ, તેમના પગાર રોકી શકાય છે. પાછળથી, જ્યારે સરકાર ફરી શરૂ થશે, ત્યારે તેમના રોકેલા પગાર ચૂકવવામાં આવશે, પરંતુ તે દરમિયાન, તેઓ નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છે.

આગળ શું થશે?

હવે પ્રશ્ન એ છે કે આગળ શું થશે. બંને પક્ષો એકબીજા પર દોષારોપણ કરી રહ્યા છે, અને કોઈ પણ પક્ષ હાર માનવા તૈયાર નથી. ડેમોક્રેટ્સ કહે છે કે આરોગ્ય યોજનાઓ પર વાટાઘાટો થવી જોઈએ, જ્યારે રિપબ્લિકન કહે છે કે સરકારને પહેલા કામ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ, અને પછી નીતિ પર ચર્ચા કરી શકાય છે. જો આ સંઘર્ષ ચાલુ રહેશે, તો મધ્યરાત્રિ પછી યુએસમાં સરકારી કામગીરી ઠપ્પ થઈ જશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

