US India Trade Deal: અમેરિકાએ G7 દેશોને રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતા દેશો પર ટેરિફ લાદવા વિનંતી કરી છે. અમેરિકાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, ફક્ત એક સંયુક્ત પ્રયાસ જ મોસ્કોના યુદ્ધ મશીન માટે ભંડોળના સ્ત્રોતને બંધ કરી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:14 PM IST

ટૂંક સમયમાં આવી શકે છે મોટી ખુશખબર, આજે ભારત આવી રહ્યા છે અમેરિકાના અધિકારીઓ; ટ્રેડ ડીલ પર થશે ચર્ચા

US India Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ટૂંક સમયમાં મોટી ડીલ થવાની શક્યતા છે. મળતી માહિતી અનુસાર, અમેરિકાના અધિકારીઓ સોમવારે રાત્રે ભારત પહોંચી રહ્યા છે. જો કે, હજુ સુધી તે સ્પષ્ટ નથી કે, ટેરિફ વોર વચ્ચે વાતચીત ક્યાં સુધી પહોંચી છે. ભારતે સ્પષ્ટ કયું છે કે, દેશના ખેડૂતોના હિત સાથે કોઈ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં. જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સતત ભારત સાથે સારા સંબંધો માટે વિનંતી કરી રહ્યા છે.

એક સરકારી અધિકારીએ જણાવ્યું કે, અમેરિકાના નેગોશિએટર ભારત પહોંચી રહ્યા છે. મંગળવારે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપાર વાતચીત થવા જઈ રહ્યી છે. ખાસ વાત એ છે કે, આ બેઠક એવા સમયે થઈ રહી છે, જ્યારે ટ્રમ્પે ભારત પર 50 ટકા ડ્યુટી લગાવી છે. આ સાથે જ રશિયન તેલ ખરીદવાને લઈ પણ સતત ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે.

બે દિવસ પહેલા જ થઈ હતી ભારતીય અધિકારીઓની મુલાકાત 
અમેરિકામાં ભારતીય રાજદૂત વિનય મોહન ક્વાત્રાએ ઘણા અગ્રણી અમેરિકાના સાંસદોની સાથે દ્વિપક્ષીય વેપાર સંબંધો પર ચર્ચા કરી હતી. તેમણે શુક્રવારે એક્સ પોસ્ટથી જણાવ્યું હતું કે, પ્રતિનિધિ સભાના સભ્ય જેમ્સ મોયલાને ભારત-અમેરિકા વચ્ચે વેપાર ભાગીદારી અને ઉર્જા સહયોગમાં તાજેતરના ઘટનાક્રમો પર જાણકારી આપવાની તક મળી છે.

તેમણે લખ્યું કે, 'અમે ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્રમાં પરસ્પર હિતના મુદ્દાઓ પર પણ વિચારો શેર કર્યા. સંવાદ અને રાજદ્વારી દ્વારા યુક્રેન સંઘર્ષને ઉકેલવા માટે ભારતના સમર્થનનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.' 

ક્વાત્રા રશિયાથી તેલ નિકાસથી લઈ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના વહીવટીતંત્ર દ્વારા ભારતીય વસ્તુઓ પર લગાડવામાં આવેલા વધારાના ટેરિફને કારણે બન્ને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં આવેલા તણાવ વચ્ચે અમેરિકાના સાંસદો સાથે સતત મુલાકાત કરી રહ્યા છે.

G7 દેશોને ઉશ્કેરી રહ્યા છે ટ્રમ્પ
PTI ભાષા અનુસાર, અમેરિકાએ G7 દેશોને રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતા દેશો પર ટેરિફ લગાવવાનો આગ્રહ કર્યો છે. અમેરિકાએ ભાર મુકતા કહ્યું કે, ફક્ત એક સંયુક્ત પ્રયાસ જ મોસ્કોના યુદ્ધ મશીન માટે ભંડોળના સ્ત્રોતને બંધ કરી શકે છે. અમેરિકાના નાણામંત્રી સ્કોટ બેસેન્ટ અને વેપાર પ્રતિનિધિ રાજદૂત જેમીસન ગ્રીરે શુક્રવારે G7 નાણામંત્રીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી અને તેમને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની અપીલ વિશે માહિતી આપી હતી. ટ્રમ્પે આ દેશોને રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતા દેશો પર ટેરિફ લાદવા હાકલ કરી છે.

નિવેદનમાં કોઈ દેશનું નામ લેવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ અમેરિકા ઘણીવાર ભારત અને ચીન પર રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનો આરોપ લગાવે છે. જો કે, તેમણે ચીન પર આ માટે કોઈ ડ્યુટી લગાવી નથી. જો કે, ટ્રમ્પે શનિવારે ખાસ કરીને ચીનનું નામ લીધું હતું અને NATO દેશોને અપીલ કરી છે કે, ચીન પર 50થી 100 ટકા ટેરિફ લગાવવામાં આવે.

ખાસ વાત એ છે કે, ભારત અને ચીન રશિયન તેલના મોટા ખરીદદારો છે. અહીં, ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન પણ રશિયા સાથે વેપાર કરે છે, પરંતુ તેને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.

US India Trade DealIndia RussiaRussian Oilભારત યુએસ ટ્રેડ ડીલરશિયન તેલ

