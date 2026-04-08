અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ: શું છે ઈરાનની 10 મહત્વપૂર્ણ શરતો? પાકિસ્તાન કરશે મધ્યસ્થી, જાણો શું કરી અપીલ
US-Ian Ceasfire Updates: અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામ (સીઝફાયર)ની જાહેરાત કરી છે. ઈરાન પણ આ માટે સંમત થયું છે, પરંતુ તેણે પોતાની કેટલીક આકરી શરતો સામે મૂકી છે. હાલમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બે અઠવાડિયા માટે યુદ્ધવિરામ થયો છે. આ દરમિયાન ઈરાને યુદ્ધના કાયમી અંત માટે 10 મુદ્દાઓનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જેમાં રાહતની માંગથી લઈને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN) ને ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે.
Trending Photos
US-Ian Ceasfire Updates: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે થયેલા આ બે અઠવાડિયાના સીઝફાયરમાં ઈઝરાયલે પણ સહમતિ દર્શાવી છે. આ વિવાદમાં પાકિસ્તાન મધ્યસ્થીની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. બંને પક્ષો વચ્ચે કરાર માટેની ઔપચારિક વાતચીત 10 એપ્રિલથી પાકિસ્તાનના ઇસ્લામાબાદમાં શરૂ થશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે 7 એપ્રિલની ડેડલાઇન પૂર્ણ થાય તે પહેલા જ યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરી દીધી હતી. આ સાથે જ હવે ઈઝરાયલ અને હિઝબુલ્લાહ પણ એકબીજા પર હુમલો કરશે નહીં.
ઈરાનની 10 મહત્વની શરતો
ઈરાનની સુપ્રીમ નેશનલ કાઉન્સિલે ટ્રમ્પની પોસ્ટનો જવાબ આપ્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઈરાન સામેના અન્યાયી, ગેરકાયદેસર અને ગુનાહિત યુદ્ધમાં દુશ્મનને ઐતિહાસિક અને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. અમેરિકાને ઈરાનના 10-મુદ્દાના પ્રસ્તાવને સ્વીકારવાની ફરજ પડી હતી. એ નોંધવું જોઈએ કે ઈરાને પાકિસ્તાન દ્વારા અમેરિકાને 10-મુદ્દાનો પ્રસ્તાવ મોકલ્યો હતો, જેની ચર્ચા અમેરિકા સાથે કરવામાં આવશે.
- 1. અમેરિકા કોઈપણ પ્રકારની આક્રમકતા ન દાખવે અને હુમલા બંધ કરે.
- 2. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ (Strait of Hormuz) પર ઈરાનનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ રહેશે.
- 3. ઈરાનને યુરેનિયમ સંવર્ધન માટેની સત્તાવાર મંજૂરી મળે.
- 4. ઈરાન પર લાદવામાં આવેલા તમામ પ્રાથમિક પ્રતિબંધો હટાવવામાં આવે.
- 5. તમામ સેકન્ડરી (દ્વિતીયક) પ્રતિબંધો પણ નાબૂદ થાય.
- 6. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદના તમામ વિરોધી પ્રસ્તાવોનો અંત આવે.
- 7. આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઊર્જા એજન્સીના બોર્ડ ઓફ ગવર્નર્સના તમામ પ્રસ્તાવો રદ થાય.
- 8. યુદ્ધ અને પ્રતિબંધોને કારણે ઈરાનને થયેલા નુકસાનનું વળતર ચૂકવવામાં આવે.
- 9. મધ્ય પૂર્વ (Middle East) માંથી અમેરિકી સેના સંપૂર્ણપણે પરત ખેંચાય.
- 10. લેબનાનમાં હિઝબુલ્લાહ વિરુદ્ધ તમામ મોરચે યુદ્ધવિરામ લાગુ કરવામાં આવે.
ગુજરાતમાં ફરી ભૂકંપના આંચકા; આ વિસ્તારોમાં 4 કલાકમાં 7 આંચકા અનુભવાયા, લોકોમાં ફફડાટ
પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થી અને અપીલ
પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે જણાવ્યું હતું કે મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ માટે રાજદ્વારી પ્રયાસો ઝડપથી આગળ વધી રહ્યા છે, જેના નજીકના ભવિષ્યમાં નક્કર પરિણામોની અપેક્ષા છે. "રાજદ્વારી કાર્યને ચાલુ રાખવા માટે હું રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને બે અઠવાડિયા માટે સમયમર્યાદા લંબાવવા વિનંતી કરું છું. પાકિસ્તાન અમારા ઈરાની ભાઈઓને બે અઠવાડિયા માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે નિષ્ઠાપૂર્વક વિનંતી કરે છે,"
તેમણે કહ્યું અમે બધા યુદ્ધરત પક્ષોને બે અઠવાડિયા માટે સંપૂર્ણ યુદ્ધવિરામનું પાલન કરવા પણ વિનંતી કરીએ છીએ, જેથી રાજદ્વારી સંઘર્ષનો નિર્ણાયક અંત લાવી શકે, જે પ્રદેશમાં લાંબા ગાળાની શાંતિ અને સ્થિરતાના હિતમાં હશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે