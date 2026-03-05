Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઈરાન જંગ વચ્ચે ટ્રમ્પને મળ્યો અમેરિકી સાંસદોનો સાથ, યુદ્ધ રોકનાર બિલ નામંજૂર

ઈરાન જંગ વચ્ચે ટ્રમ્પને મળ્યો અમેરિકી સાંસદોનો સાથ, યુદ્ધ રોકનાર બિલ નામંજૂર

અમેરિકા-ઈઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે પાંચ દિવસથી યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે અને સ્થિતિ ગંભીર બની રહી છે. અણેરિકી સંસદે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની સૈન્ય શક્તિને સીમિત કરનાર વોર પાવર્સ રેઝોલ્યુશન બિલને નકારી દીધું છે. તેવામાં આ ટ્રમ્પ માટે એક જીત માનવામાં આવી રહી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:24 AM IST
  • અમેરિકી સીનેટ તરફથી લાવવામાં આવેલા વોર પાવર્સ રિઝોલ્યુશનને મંજૂરી ન મળી
  • 47-53 મતથી આ બિલને ફગાવી દેવામાં આવ્યું
  • બિલ નામંજૂર થતાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની જીત

ઈરાન જંગ વચ્ચે ટ્રમ્પને મળ્યો અમેરિકી સાંસદોનો સાથ, યુદ્ધ રોકનાર બિલ નામંજૂર

વોશિંગટનઃ અમેરિકા-ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધના પાંચ દિવસ થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ પણ હુમલા ઘટવાની જગ્યાએ વધી રહ્યાં છે. બીજીતરફ ઈરાનમાં યુદ્ધ સીમિત કરવા માટે અમેરિકી સીનેટ તરફથી લાવવામાં આવેલા વોર પાવર્સ રિઝોલ્યુશનને મંજૂરી મળી શકી નથી. રાષ્ટ્રપતિની શક્તિ સીમિત કરનાર આ બિલમાં સૈન્ય કાર્યવાહી પહેલા કોંગ્રેસ (સંસદ) ની મંજૂરી ફરજીયાત કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

બિલને લઈને રિપબ્લિકન સાંસદ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની સાથે જોવા મળ્યા છે, આ કારણ છે કે મોટા ભાગના સાંસદોએ ટ્રમ્પના સમર્થનમાં મતદાન કર્યું છે. આ પ્રસ્તાવ 47ના મુકાબલે 53 મતથી નામંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ પ્રથમવાર મતદાન કરાવવામાં આવ્યું છે.

શું હતો આ બિલનો ઉદ્દેશ્ય?
વોર પાવર્સ રિઝોલ્યુશન નામનો આ પ્રસ્તાવ 47-53 મતથી પાસ થઈ શક્યો નથી. કેંટકીના રિપબ્લિકન સીનેટર રેન્ડ પોલે પ્રસ્તાવના સમર્થનમાં મતદાન કર્યું છે. પેન્સિલ્વેનિયાના ડેમોક્રેટિક સીનેટર જોન ફેટરમેને તેની વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું. બાકી મતદાન લગભગ પાર્ટી લાઇન અનુસાર થયું છે.

આ પ્રસ્તાવ કે બિલ દ્વારા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો કે જો આ બિલ પાસ થયું તો ઇઈરાન પર થનાર કોઈપણ મોટા હુમલાની મંજૂરી કોંગ્રેસ પાસેથી લેવી પડશે. પરંતુ આ બિલ પાસ ન થતાં તેને ટ્રમ્પની જીત માનવામાં આવી રહી છે.

મતદાન અંગે કોણે શું કહ્યું?
ડેમોક્રેટિક નેતા ચક શૂમરે કહ્યુ કે આ મત નક્કી કરશે કે સીનેટર મિડલ ઈસ્ટના અંતહીન યુદ્ધોમાંથી થાકેલા અમેરિકી લોકો સાથે ઉભા છે કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને રક્ષામંત્રી Pete Hegseth ની સાથે છે. તો રિપબ્લિકન નેતા જોન બરાસોએ કહ્યુ કે ડેમોક્રેટ્સ રાષ્ટ્રપતિને રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે, જ્યારે અસલી મુદ્દો ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમને ખતમ કરવાનો છે.

હજુ લાંબુ ચાલી શકે છે યુદ્ધ
શનિવાર 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઈઝરાયલે મળી ઈરાન પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર સહિત ઘણા અધિકારી અને નેતા પણ માર્યા ગયા છે. આ હુમલા બાદ ટ્રમ્પ સરકાર કોંગ્રેસનું સમર્થન મેળવવાના પ્રયાસમાં લાગી હતી. રક્ષામંત્રી હેગસેથે કહ્યુ કે યુદ્ધ આઠ સપ્તાહ સુધી ચાલી શકે છે, જે પહેલા જણાવવામાં આવેલા સમય કરતા વધુ છે.

જોઈન્ટ ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફના ચેરમેન જનરલ ડૈન કેને કહ્યુ કે અમેરિકી સૈનિક હજુ પણ ખતરામાં છે અને જોખમ યથાવત છે. આ સપ્તાહે કુવૈતમાં ડ્રોન હુમલામાં 6 અમેરિકી સૈનિકોના મોત થયા છે.
 

