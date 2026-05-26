/ફરી ભડક્યું યુદ્ધ? હોર્મૂઝ સ્ટ્રેટ પાસે થયેલા વિસ્ફોટે દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું, જાણી લો શું છે આ મામલો

US-Iran Conflict: શું અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી એકવાર યુદ્ધ ભડકવાનું છે? શું મિડલ ઈસ્ટ ફરી એકવાર જંગની કગાર પર છે? આવા તમામ સવાલ છે, જે ફરી લોકોના મનમાં ઉઠી રહ્યા છે. જેનું કારણ છે ઈરાનની મિસાઈલ સાઈટ પર થયેલો હુમલો. આ હુમલો કોણે અને શા માટે કર્યો, ચાલો જાણીએ.
US-Iran Conflict: હોર્મૂઝ સ્ટ્રેટ પાસે ઉઠતી આગની આ ડરાવે તેવી તસવીરો ભલે જૂની હોય પરંતુ, આ વિસ્તારમાં માહોલ હાલ આવી જ રીતે ગરમાયેલો છે. દુનિયા જાણે છે કે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સીઝફાયર ચાલુ છે. પરંતુ આ વચ્ચે જ હોર્મૂઝ સ્ટ્રેટ પાસે થયેલા વિસ્ફોટે દુનિયાનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચ્યું છે.
અહીં ન માત્ર બારુદી સુરંગ બિછાવી રહેલી બોટ્સને નિશાન બનાવવામાં આવી. પરંતુ બંદર અબ્બાસ પાસે સરફેસ ટૂ એર મિસાઈલથી હુમલો પણ કરવામાં આવ્યો. પોતાની આ કાર્યવાહી પર અમેરિકાનું કહેવું છે કે, આ વિસ્તારમાં બારુદી સુરંગ બિછાવવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય જહાજો અને અમેરિકાના યુદ્ધ જહાજોને ખતરો થઈ શકતો હતો.
ઈઝરાયલી સેનાનો મોટો દાવો
તો ઈઝરાયલી સેનાએ એક વીડિયો જાહેર કરીને દાવો કર્યો છે કે, હોર્મૂઝમાં તણાવ ચરમસીમા પર છે. વીડિયામાં અમેરિકાના લડાયક વિમાનો બેડાના સંવેદનશીલ સમુદ્ર માર્ગ પર આક્રમક રીતે નજર રાખતા જોવા મળી રહ્યા છે. મુશ્કેલી એ છે કે, એક પણ ખોટું પગલું ક્ષેત્રીય સ્તર પર ભીષણ ટક્કરને જન્મ આપી શકે છે.
જાણકારોનું કહેવું છે કે, જો ઈરાની સૈનિકો ખરેખર એવું કરી રહ્યા હતા તો અમેરિકા તરફથી કડક જવાબ આવવો નક્કી હતો. ઈરાનને પહેલાથી અંદાજો હોવો જોઈએ કે અમેરિકા આ પ્રકારની કાર્યવાહી કરી શકે છે. આ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રંપે દાવો કર્યો છે કે, ઈરાન પોતાના સંવર્ધિત યુરેનિયમને નષ્ટ કરવા માટે સોંપી દેશે. પરંતુ સવાલ એ છે કે, આ કેવી રીતે થશે.
શું ફરી એકવાર યુદ્ધ ભડકવાનું છે?
ઈરાનની સામે અમેરિકાના અભિયાનને લઈને ટ્રમ્પ આજે પણ ખૂબ જ આક્રમક છે. ઈરાન યુદ્ધમાં 13 અમેરિકાના સૈનિકોની મોતની વાતને ટ્રમ્પે દોહરાવી છે. આ વચ્ચે ઈઝરાયલ તરફથી લેબનાન પર બોમ્બમારીનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. હિઝબુલ્લાહ પર આરોપ છે કે, તેણે ઈઝરાયલ પર ગોળીબારી રોકવાની અપીલને નજરઅંદાજ કરી છે. તો જાણકારી એ પણ છે કે, ટ્રમ્પે લેબનાનમાં હિઝબુલ્લાહ સામે ઈઝરાયલની કાર્યવાહીને લીલીઝંડી આપી દીધી છે.
તમામ હાલતો વચ્ચે જાણકારોનું માનવું છે કે, ઈરાન પર હુમલો બન્ને દેશોની વાતચીતમાં બાધા લાવી શકે છે. પરંતુ હાલ તો શાંતિ વાર્તા રોકાતી નથી દેખાઈ રહી. સૌથી મોટી વાત એ છે કે, 30 દિવસ પછી હોર્મૂઝ ખોલવાનું શું છે. શું તે પ્લાન સફળ થશે કે પછી દુનિયા પર હજુ સંકટ યથાવત રહેશે. આવા અનેક સવાલોના જવાબ મેળવવાના બાકી છે.