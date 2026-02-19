શું આ અઠવાડિયે અમેરિકા ઈરાન પર હુમલો કરશે? યુદ્ધના ભણકારા વચ્ચે જાણો શું છે ગનબોટ ડિપ્લોમસી?
US-Iran Conflict: શું અમેરિકા આ અઠવાડિયાના અંતે ઈરાન પર હુમલો કરી શકે છે? એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, યુદ્ધની તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પરવાનગીની રાહ જોવાઈ રહી છે.
- અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે ઈઝરાયેલની સેના પણ યુદ્ધ માટે સજ્જ
- શું વાતચીત અટકી જતાં અમેરિકા હવે સૈન્ય તાકાતનો ઉપયોગ કરશે?
- શું આ અઠવાડિયે અમેરિકા ઈરાન પર હુમલો કરશે? ટ્રમ્પની લીલી ઝંડીની રાહ
US-Iran Conflict: શું અમેરિકા આ અઠવાડિયાના અંતે ઈરાન પર હુમલો કરી શકે છે? એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, યુદ્ધની તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પરવાનગીની રાહ જોવાઈ રહી છે. ઈઝરાયલી મીડિયાએ સેનાના હવાલાથી કહ્યું છે કે, તેમની સેનાએ પણ ઉચ્ચતમ સ્તરે તૈયારીઓ કરી લીધી છે. આનું કારણ એ છે કે એવું માનવામાં આવે છે કે, અમેરિકાના હુમલાની સ્થિતિમાં બદલો લેવા માટે ઈઝરાયલ પર અને મિડિલ ઈસ્ટમાં અમેરિકાના ઠેકાણા પર હુમલો કરી શકે છે.
અમેરિકાએ પહેલાથી જ તેના નાગરિકોને ઈરાન છોડવા માટે કહ્યું છે. ભારત સહિત ઘણા દેશોએ તેમના નાગરિકો માટે આવી જ એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. આ તણાવ વચ્ચે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ઈરાન અને અમેરિકા ગનબોટ ડિપ્લોમસી કરી રહ્યા છે.
શું છે ગનબોટ ડિપ્લોમસી?
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામને લઈ વાતચીત અટવાઈ ગઈ છે. એકતરફ અમેરિકા વાતચીત માટે ઈરાન પર દબાણ કરી રહ્યું છે, જ્યારે બીજીતરફ એક એરક્રાફ્ટ કેરિયર અને અન્ય મિલિટરી એસેટ્સને પર્સિયન ગલ્ફમાં મોકલ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, જો ઈરાને શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શનોને દબાવશે તો અમેરિકા ઈરાન પર હુમલો કરી શકે છે. બીજું એરક્રાફ્ટ કેરિયર હવે મોરોક્કોના દરિયાકાંઠે છે, જે કદાચ પૂર્વીય ભૂમધ્ય સમુદ્ર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. વ્યૂહાત્મક વિશ્લેષકો આને જ અમેરિકાની "ગનબોટ ડિપ્લોમસી" કહી રહ્યા છે.
ગયા વર્ષે જૂન મહિનામાં રોમ અને મસ્કતમાં પાંચ રાઉન્ડની વાતચીત અટકી ગયા બાદ ટ્રમ્પે ઈરાનના ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામને ફરીથી ચર્ચામાં લાવ્યા છે. અત્યાર સુધી બે રાઉન્ડની વાતચીત બાદ પણ કોઈ ડીલ થઈ નથી. હવે તે સ્પષ્ટ નથી કે આગળની વાતચીત કેવી રીતે આગળ વધશે અથવા તે થશે કે નહીં, જો કે, મિડિલ ઈસ્ટના દેશોને ડર છે કે ડિપ્લોમેસીના અભાવથી એક નવું પ્રાદેશિક યુદ્ધ શરૂ થઈ શકે છે.
અમેરિકા શું ઇચ્છે છે?
અમેરિકાની ચિંતાઓ ઈરાનના ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામથી આગળ વધીને તેના બેલિસ્ટિક મિસાઈલો, સમગ્ર પ્રદેશમાં પ્રોક્સી નેટવર્ક્સ માટે સપોર્ટ અને અન્ય મુદ્દાઓ સુધી પહોંચી ગઈ છે. ઈરાને કહ્યું છે કે, તેઓ ઈચ્છે છે કે વાતચીત માત્ર ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામ પર ફોકસ હોય. ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશકિયને ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે, તેમનો દેશ "ન્યુક્લિયર વેપન નથી ઈચ્છતું... અને કોઈપણ પ્રકારની વેરિફિકેશન માટે તૈયાર છે."
જો કે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રની ન્યુક્લિયર વોચડોગ ઈન્ટરનેશનલ એટોમિક એનર્જી એજન્સી (IAEA) મહિનાઓથી ઈરાનના ન્યુક્લિયર સ્ટોકપાઈલની તપાસ અને વેરિફિકેશન કરવામાં અસમર્થ રહી છે. ઈરાનના પ્રોગ્રામ પર IAEAના અગાઉના રિપોર્ટમાં તેમનો સ્ટોક આશરે 9,870 કિલોગ્રામ (21,760 પાઉન્ડ) હોવાનો અંદાજ હતો, જેમાંથી કેટલાકને 60% સુધી અનરિચ્ડ હતા. એજન્સી મહિનાઓથી ઈરાનના પ્રોગ્રામનું મૂલ્યાંકન કરવામાં અસમર્થ રહી છે, જેના કારણે નોન-પ્રોલિફરેશન અંગે ચિંતાઓ વધી ગઈ છે.
US ગુપ્તચર એજન્સીઓનું મૂલ્યાંકન છે કે, ઈરાને હજુ સુધી કોઈ વેપન પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યું નથી, પરંતુ તેમણે "એવી એક્ટિવિટીઝ કરી છે જે તેને ન્યુક્લિયર ડિવાઈસ બનાવવા માટે સારી સ્થિતિમાં મૂકે છે, જો તે તેમ કરવાનું પસંદ કરે તો." ઈરાની અધિકારીઓએ બોમ્બ બનાવવાની ધમકી આપી છે. ઇઝરાયલ, જે અમેરિકાનો નજીકનો સાથી છે, માને છે કે ઈરાન એક વેપન બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. તે ઇચ્છે છે કે, ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામનો અંત આવે, સાથે જ તેમનો બેલિસ્ટિક મિસાઇલ પ્રોગ્રામ અને લેબનોનમાં હિઝબુલ્લાહ અને હમાસ જેવા ઇઝરાયલ વિરોધી મિલિટેન્ટ ગ્રુપને સપોર્ટ મળવાનું બંધ થઈ જાય.
