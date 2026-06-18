Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /Explainer: હવે યુદ્ધ સમાપ્ત! અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે 800 અંગ્રેજી શબ્દોમાં 14 પોઈન્ટવાળું MOU, જીત્યું કોણ? વિગતો ખાસ જાણો

Explainer: હવે યુદ્ધ સમાપ્ત! અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે 800 અંગ્રેજી શબ્દોમાં 14 પોઈન્ટવાળું MOU, જીત્યું કોણ? વિગતો ખાસ જાણો

US-Iran MOU Key Points: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષનો અંત આવતો જોવા મળી રહ્યો છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એટલે કે MOU પર હસ્તાક્ષર થયા છે. તેની વિગતો ખાસ જાણો અને કેમ લોકો અસમંજસમાં પડ્યા કે આ પીસ ડીલ કે મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે? એ પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 18, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:11 PM IST
Explainer: હવે યુદ્ધ સમાપ્ત! અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે 800 અંગ્રેજી શબ્દોમાં 14 પોઈન્ટવાળું MOU, જીત્યું કોણ? વિગતો ખાસ જાણો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જેતપરમાં ખેડૂતોની આરપારની લડાઈ, મંત્રી કાંતી અમૃતિયાના ભાઈ પણ આંદોલનમાં જોડાયા
Morbi farmers protest5 min ago
2
tilak varma12 min ago
3
US-Iran War22 min ago
4
Chaitar Vasava44 min ago
5
Football World Cup 202652 min ago