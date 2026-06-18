/Explainer: હવે યુદ્ધ સમાપ્ત! અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે 800 અંગ્રેજી શબ્દોમાં 14 પોઈન્ટવાળું MOU, જીત્યું કોણ? વિગતો ખાસ જાણો

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે છેલ્લા 111 દિવસથી ચાલી રહેલો મિડલ ઈસ્ટનો તણાવ ઘટાડવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરાયું છે. બંને દેશો વચ્ચે જે MOU પર સહમતિ બની છે તેનો હેતુ ફક્ત સંઘર્ષ વિરામને મજબૂત કરવાનો જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક ઉર્જા આપૂર્તિ માટે પણ ખુબ મહત્વનો ગણાતા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં દરિયાઈ વેપાર બહાલ થાય તે પણ છે. જો કે આ દસ્તાવેજ અપેક્ષા કરતા નાનો છે અને અંગ્રેજીમાં અંદાજે 800 શબ્દોથી પણ ઓછો હોવાનો કહેવાય છે. અમેરિકા અને ઈરાને 17 જૂનના રોજ આપસી સહમતિ અને નેક નિયતથી આ વાતો પર સહમતિ વ્યક્ત કરી છે. જો કે આ જે શાંતિ સમજૂતિ છે તેના વિશે ટ્રમ્પે એક એવું નિવેદન આપ્યું જેના કારણે કૂટનીતિક વર્તુળોથી લઈને મીડિયામાં બધા અસમંજસમાં પડ્યા. ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર કહ્યું કે ઈરાન સાથે ડીલ પૂરી થઈ ગઈ છે. બધાને શુભેચ્છા પણ આપી. પરંતુ ત્યારબાદ સવાલ એ હતો કે આખરે આ ડીલ કઈ?
શું આ કોઈ પરમાણુ સમજૂતિ છે? શું આ શાંતિ સમજૂતિ છે કે પછી ફક્ત વાતચીત આગળ વધારવા માટેનો એક રસ્તો છે? જેના પર અમેરિકા, ઈરાન અને અન્ય દેશો તરફથી અલગ અલગ સંકેતો મળી રહ્યા છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદન બાદ અમેરિકી મીડિયાએ તેને અલગ અલગ નામ આપ્યા. કોઈએ તેને એગ્રીમેન્ટ કહ્યો તો કોઈએ ટેન્ટેટિવ ડીલ, કોઈએ ફ્રેમવર્ક ડીલ, જ્યારે પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી શહબાજ શરીફે તેને પીસ ડીલ કહી. બીજી બાજુ અનેક વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે આ ન તો સંપૂર્ણ રીતે શાંતિ સમજૂતિ છે કે ન તો પરંપરાગત ન્યૂક્લીયર ડીલ.
તો પછી અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે થયું શું?
અસલમાં અમેરિકા અને ઈરાનના અધિકારીઓ તેને મેમોરેન્ડમ ઓફ અંડરસ્ટેન્ડિંગ એટલે કે MOU કહે છે. કતારના પ્રધાનમંત્રીએ પણ તેને મેમોરેન્ડમ ઓફ અંડરસ્ટેન્ડિંગ પર બનેલી સહમતિ ગણાવી. અમેરિકી વિદેશમંત્રી માર્કો રૂબિયોએ પણ પોતાના નિવેદનમાં તેને ડીલ કહ્યું નથી. જ્યારે MoU કહ્યું છે. આ જ કારણ છે કે સમજૂતિને લઈને તેના સ્વરૂપ અંગે ભ્રમ ફેલાયેલો છે.
વિશેષજ્ઞોના હવાલે સીએનએનએ પોતાના રિપોર્ટમાં કહ્યું કે ડીલ કોઈ ઔપચારિક કૂટનીતિક શબ્દ નથી. આંતરરાષ્ટ્રીય કૂટનીતિમાં સામાન્ય રીતે એગ્રીમેન્ટ, ફ્રેમવર્ક, ટ્રીટી, કે મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જેવા શબ્દો વપરાય છે. પરંતુ ટ્રમ્પ લાંબા સમયથી પોતાને એક ડીલ મેકર તરીકે રજૂ કરી રહ્યા હતા. તેમમના ચર્ચિત પુસ્તક ધ આર્ટ ઓફ ધ ડીલ પણ આ છબી પર આધારિત હતી. આ જ કારણ છે કે ટ્રમ્પે સમજૂતિને સીધી ડીલ કહીને રજૂ કરી દીધી. તેનાથી એવો મેસેજ ગયો કે તેમણે એક મોટી કૂટનીતિક સફળતા મેળવી લીધી. જો કે બાદમાં તેમના નિવેદનોમાં પણ ફેરફાર જોવા મળ્યો.
ટ્રમ્પના નિવેદનમાં શું ફેરફાર
પહેલા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ડીલ પૂરી થઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ તેમણે કહ્યું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ શુક્રવારે સમજૂતિ પર હસ્તાક્ષર થયા બાદ સંપૂર્ણ રીતે ખોલાશે. ત્યારબાદ G7 સમિટાં તેમણે પોતે તેને મેમોરેન્ડમ ઓફ અંડરસ્ટેન્ડિંગ ગણાવી. એટલું જ નહીં તેમણે કહ્યું કે જો ઈરાન તેનું પાલન નહીં કરે તો અમેરિકા ફરીથી સૈન્ય કાર્યવાહી કરી શકે છે. હવે મેમોરેન્ડમ ઓફ અંડરસ્ટેન્ડિંગ વિશે થોડું જાણવું જરૂરી છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે જે MOU થયું તેના 14 મોટા પોઈન્ટ્સ વિશે ખાસ જાણો.
યુદ્ધ ખતમ કરવા પર સહમતિ
અમેરિકા અને ઈરાને તમામ મોરચે સૈન્ય કાર્યવાહી રોકવા અને ભવિષ્યમાં એક બીજા વિરુદ્ધ યુદ્ધ કે બળપ્રયોગ ન કરવાનું વચન આપ્યું છે.
સંપ્રભુતાનું સન્માન
બંને દેશ એક બીજાની સંપ્રભુતા અને ક્ષેત્રીય અખંડિતતાનું સન્માન કરશે અને આંતરિક મામલાઓમાં દખલગીરી નહીં કરે.
60 દિવસમાં અંતિમ સમજૂતિની કોશિશ
બંને પક્ષ મહત્તમ 60 દિવસની અંતર એક કાયમી અને વ્યાપક સમજૂતિ પર પહોંચવા માટે વાતચીત કરશે.
અમેરિકી નેવી બ્લોકેડ હટશે
અમેરિકાએ ઈરાન વિરુદ્ધ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં જે નેવી બ્લોકેડ લગાવ્યું હતું તેને તબક્કાવાર રીતે હટાવશે અને વિસ્તારમાં પોતાની વધારાની સૈન્ય હાજરી ઘટાડશે.
હોર્મુઝમાં જહાજોને અપાશે રાહત
ઈરાન 60 દિવસ સુધી કોઈ પણ ટેક્સ વગર વેપારી જહાજોને સુરક્ષિત અવરજવર કરવા દેશે.
300 અબજ ડોલરના વિકાસ પેકેજનો પ્રસ્તાવ
અમેરિકા અને તેના ક્ષેત્રીય ભાગીદારો ઈરાનના પુર્નનિર્માણ અને આર્થિક વિકાસ માટે ઓછામાં ઓછા 300 અબજ ડોલરની યોજના તૈયાર કરશે.
પ્રતિબંધ હટાવવાનું વચન
અમેરિકાએ ઈરાન પર લાગેલા વિવિધ આર્થિક અને નાણાકીય પ્રતિબંધોને ખતમ કરવાની દિશામાં કામ કરવાની વાત કરી છે.
પરમાણુ હથિયાર નહીં બનાવે ઈરાન
ઈરાને ફરીથી દોહરાવ્યું છે કે તે પરમાણુ હથિયારો બનાવશે નહીં. જો કે તેના પરમાણુ કાર્યક્રમના અનેક ટેક્નિકલ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા હજુ બાકી છે.
યથાસ્થિતિ જાળવી રાખવા પર સહમતિ
અંતિમ સમજૂતિ સુધી ઈરાન પોતાના વર્તમાન પરમાણુ કાર્યક્રમમાં મોટો ફેરફાર નહીં કરે અને અમેરિકા નવા પ્રતિબંધ નહીં લગાવે.
ઈરાની ઓઈલને નિકાસની મંજૂરી
અમેરિકા ઈરાની ક્રૂડ ઓઈલ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની નિકાસ માટે જરૂરી છૂટ અને મંજૂરી આપશે.
ફ્રીઝ થયેલી સંપત્તિઓ જારી થશે
ઈરાનની વિદેશોમાં ફસાયેલી કે ફ્રીઝ થયેલી સંપત્તિઓ અને ફંડ્સને ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થશે.
બંને દેશો વચ્ચે બનશે નિગરાણી તંત્ર
MOUના પાલન અને પ્રગતિની નિગરાણી માટે બંને દેશો વચ્ચે એક સંયુક્ત તંત્ર સ્થાપવામાં આવશે.
તબક્કાવાર રીતે આગળ વધશે વાતચીત
શરૂઆતી વચનોને લાગૂ કર્યા બાદ જ અંતિમ સમજૂતિના બાકી પોઈન્ટ્સ પર વિસ્તૃત ચર્ચા શરૂ થશે.
UNSCનીં લેવાશે મંજૂરી
અંતિમ સમજૂતિને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC) ના પ્રસ્તાવ દ્વારા કાનૂની અને આંતરરાષ્ટ્રીય માન્યતા અપાવવાની યોજના છે.