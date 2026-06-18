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અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતિ થઈ ગઈ, ટ્રમ્પે ફ્રાન્સમાં કર્યા હસ્તાક્ષર, જાણો વિગતો 

US-Iran Peace Deal: મિડલ ઈસ્ટમાં શાંતિ સ્થપાય તેવા પૂરેપૂરા એંધાણ જોવા મળી રહ્યા છે. ફ્રાન્સમાં યોજાયેલા જી7 સમિટ ટાણે જ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતિ પર હસ્તાક્ષર પણ થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સહી પહેલા જીનેવામાં આયોજિત બેઠકમાં થવાની હતી. અમેરિકા અને ઈરાન બંનેએ તેની પુષ્ટિ કરી છે. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 18, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:00 AM IST
અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતિ થઈ ગઈ, ટ્રમ્પે ફ્રાન્સમાં કર્યા હસ્તાક્ષર, જાણો વિગતો 
Image Credit: X- Video Grab

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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