/અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતિ થઈ ગઈ, ટ્રમ્પે ફ્રાન્સમાં કર્યા હસ્તાક્ષર, જાણો વિગતો 

મિડલ ઈસ્ટનું જે સંકટ ઘેરાયું હતું તે હવે દૂર થતું જણાઈ રહ્યું છે. ફેબ્રુઆરીના અંતથી શરૂ થયેલું ઘમાસાણ હવે લાગે છે કે સમાપ્ત થઈ જશે. લગભગ સાડા ત્રણ મહિના સુધી ચાલેલા તણાવ અને સૈન્ય સંઘર્ષ બાદ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે આખરે એક મહત્વપૂર્ણ સમજૂતિ પર સહી થઈ ગઈ છે. અમેરિકી અધિકારીઓ અને ઈરાનની સરકાર બંનેએ તેની પુષ્ટિ કરી નાખી છે. આ સમજૂતિને પશ્ચિમ એ પશ્ચિમ એશિયા (મિડલ ઈસ્ટ)માં જોવા મળી રહેલી અસ્થિરતાને ઘટાડવાની દિશામાં મોટું પગલું ગણાઈ રહ્યું છે. જો કે સહી તો થઈ ગઈ પરંતુ અસલ પડકાર તો આ સમજૂતિની શરતો કેટલી અમલી થાય છે તે જોવાનું રહેશે. બંને દેશોએ આગામી 60 દિવસની અંદર સમજૂતિની શરતો પર વાતચીત કરવાની છે.
અમેરિકી એજન્સી AFPના રિપોર્ટમાં એક અમેરિકી અધિકારીએ પુષ્ટિ કરી છે કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સમજૂતિના ડ્રાફ્ટ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ હસ્તાક્ષર ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે વર્સાય પેલેસમાં આયોજિત એક ડિનર કાર્યક્રમ દરમિયાન થયા. તે પહેલા અમેરિકી મીડિયા સંસ્થાન Axios એ પોતાના રિપોર્ટમાં દાવો કર્યો હતો કે જી 7 શિખર સંમેલન બાદ બંને નેતાઓની હાજરીમાં આ પ્રક્રિયા પૂરી થઈ.
🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF
— The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026
ઈરાને પણ પુષ્ટિ કરી, હવે અમલ કરવાનો વારો
ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઈસ્માઈલ બકાઈએ સરકારી ન્યૂઝ એજન્સી IRNA સાથે વાતચીતમાં કહ્યું કે બંને દેશોના રાષ્ટ્રપતિઓના હસ્તાક્ષરની સાથે ઈસ્લામાબાદ મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગનો ડ્રાફ્ટ અંતિમ સ્વરૂપ લઈ ચૂક્યો છે. બકાઈએ કહ્યું કે હવે સૌથી મહત્વપૂર્ણ તબક્કો તેના વાસ્તવિક અને પ્રભાવી અમલીકરણનો હશે. તેમનો સંકેત દસ્તાવેજ પર સહી થવાથી શાંતિ સ્થપાય એવું હોતું નથી, પરંતુ નિર્ધારિત શરતોના પાલનથી જ સમજૂતિની સફળતા નક્કી થશે એ તરફ હતો.
ઈસ્લામાબાદ મેમોરેન્ડમ ઓફ અંડરસ્ટેન્ડિગ શું છે?
સમજૂતિનું અધિકૃત નામ સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા અને ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાન વચ્ચે ઈસ્લામાબાદ મેમોરેન્ડમ ઓફ અંડરસ્ટેન્ડિંગ રાખવામાં આવ્યું છે. દસ્તાવેજ મુજબ બંને પક્ષ તમામ મોરચે સૈન્ય ગતિવિધિઓને તત્કાળ અને સ્થાયી રીતે સમાપ્ત કરવા માટે સહમત થયા છે. તેમાં લેબનોન સંલગ્ન સૈન્ય અભિયાનોનો પણ સમાવેશ કરાયો છે. અમેરિકાએ આ સમજૂતિ હેઠળ કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પગલાં ભરવાનું આશ્વાસન આપ્યું છે.
President Pezeshkian and his US counterpart Trump signed the MoU between Tehran and Washington digitally and remotely. pic.twitter.com/ratIJxoeLG
— Iran in India (@Iran_in_India) June 18, 2026
ઈરાનની શું જવાબદારી
જીનેવામાં થશે બેઠક
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે હસ્તાક્ષર કાર્યક્રમ આમ તો શુક્રવારે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવામાં થવાનો હતો. જો કે સહી તો થઈ ચૂકી છે પરંતુ આમ છતાં ઈરાને સ્પષ્ટ કર્યું કે જીનેવામાં જે પ્રસ્તાવિત બેઠક છે તે પોતાના નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ થશે. વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે આ બેઠકમાં બંને દેશ અંતિમ સમજૂતિની વિસ્તૃત શરતો, નિગરાણી તંત્ર અને સુરક્ષા જોગવાઈઓ પર ચર્ચા કરી શકે છે.
110 દિવસથી ચાલતા યુદ્ધનો અંત
આ સમજૂતિ બાદ હવે 28 ફેબ્રુઆરીથી મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા ઘર્ષણનો અંત આવ્યો હોય તેવું લાગે છે. લગભગ 110 દિવસ સુધી ચાલેલા આ સંઘર્ષે ક્ષેત્રીય સુરક્ષા, દરિયાઈ વેપાર અને વૈશ્વિક ઉર્જા આપૂર્તિને ખોરવી નાખ્યા હતા. આવામાં આ સમજૂતિ પશ્ચિમ એશિયાાં સ્થિરતા બહાલ કરવાની દિશામાં એક મહત્વની કૂટનીતિક પહેલ ગણાઈ રહી છે.