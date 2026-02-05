યુદ્ધના પડછાયા હેઠળ વાટાઘાટો! અમેરિકા અને ઈરાન આમને-સામને, ઓમાનમાં મહત્વની બેઠક
US-Iran Talks: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીત, જે રદ્દ થવાની હતી, હવે ઓમાનની રાજધાની મસ્કટમાં શુક્રવારે યોજાશે.
US-Iran Talks: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે આખરે વાતચીતનો માર્ગ મોકળો બની ગયો છે. વાતચીત તૂટવાની સ્થિતિ સુધી પહોંચ્યા છતાં હવે બંને દેશ ફરી વાતચીત કરવા તૈયાર છે. બ્રિટિશ અખબાર ધ ગાર્જિયનના રિપોર્ટ પ્રમાણે આ મહત્વની બેઠક હવે શુક્રવારે ઓમાનની રાજધાની મસ્કટમાં યોજાશે, જ્યારે પહેલા તેનું આયોજન તુર્કીમાં કરવાની યોજના હતી.
ઈરાનના વિદેશમંત્રીએ કરી પુષ્ટિ
ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાધચીએ બુધવારે મોડી રાત્રે કહ્યું કે બેઠક મસ્કટમાં યોજાશે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું- અમેરિકાની સાથે પરમાણુ વાતચીત શુક્રવારે સવારે 10 કલાકે મસ્કટમાં થશે. તેમણે આ બેઠકના આયોજન માટે ઓમાનનો આભાર માન્યો છે.
અમેરિકાના અધિકારીઓએ પુષ્ટિ કરી છે કે વાતચીત થશે. આ બેઠક એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે વિસ્તારમાં તણાવ વધુ છે. અમેરિકાએ ત્યાં પોતાની સેનાની તૈનાતી વધારી છે અને ઈરાનને ચેતવણી આપી છે કે જો વાતચીત નિષ્ફળ રહી તો કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
મિસાઇલ અને બીજા મુદ્દા પર ઈરાન તૈયાર નહીં
આ પહેલા બુધવારે તેવું લાગી રહ્યું હતું કે વાતચીત તૂટી જશે. ઈરાને સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે તે પોતાની બેલિસ્ટિક મિસાઇલો કે વિસ્તાર સાથે જોડાયેલા બીજા મુદ્દે વાત કરશે નહીં. અમેરિકા ઈચ્છે છે કે વિસ્તૃત વાતચીત થાય.
રૂબિયોએ કહ્યુ- વાત ત્યારે આગળ વધશે જ્યારે આ મુદ્દા સામેલ થશે
અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયોએ કહ્યુ કે અમેરિકા વાતચીત માટે તૈયાર છે, પરંતુ તેની કેટલીક સ્પષ્ટ માગ છે. તેમણે કહ્યું- જો વાતચીતથી કોઈ મજબૂત પરિણામ ન નીકળે તો કેમાં કેટલાક જરૂરી મુદ્દા સામેલ કરવા પડશે. તેમણે ઈરાનની મિસાઇલો, હથિયારબંધ જૂતોનું સમર્થન, પરમાણુ કાર્યક્રમ અને પોતાના લોકો સાથે વ્યવહારનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
