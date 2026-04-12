પાકિસ્તાનમાં અમેરિકા-ઈરાનની વાતચીત નિષ્ફળ, તેહરાને નક્કી કરી લીધો ટાર્ગેટ; જાણો શું છે આગળનો પ્લાન
Iran War: ઈરાનના ઓઈલ મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, દેશનું લક્ષ્ય આગામી બે મહિનામાં તેની મોટાભાગની ક્ષતિગ્રસ્ત રિફાઇનિંગ ક્ષમતાને હુમલા પહેલાના સ્તરના 70-80 ટકા સુધી પુનઃસ્થાપિત કરવાનું છે.
- જેડી વેન્સ અને ઈરાન વચ્ચે 21 કલાક ચાલેલી ચર્ચા બાદ પણ કોઈ નક્કર સમજૂતી નહીં
- અમેરિકાની 'અતિશય માંગણીઓ' સામે ઈરાન ન નમ્યું
- 2 મહિનામાં રિફાઇનરીઓ ફરી શરૂ કરવાનો ઈરાનનો લક્ષ્યાંક
Iran War: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદમાં શનિવારથી શરૂ થયેલી લાંબી શાંતિ વાતચીત રવિવારે કોઈ નક્કર સમજૂતી વિના સમાપ્ત થઈ છે. 21 કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલેલી આ ચર્ચાઓમાં બન્ને પક્ષો વચ્ચે પરમાણુ કાર્યક્રમ, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ, યુદ્ધ વળતર અને પ્રતિબંધો હટાવવા જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ, પરંતુ અમેરિકાની 'અતિશય માંગણીઓ'ને કારણે કોઈ સહમતી બની શકી નહીં.
આ દરમિયાન તેહરાનથી મોટા સમાચાર આવ્યા છે. ઈરાનના ઓઈલ મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, દેશનું લક્ષ્ય આગામી બે મહિનામાં તેની મોટાભાગની ક્ષતિગ્રસ્ત રિફાઇનિંગ ક્ષમતાને હુમલા પહેલાના સ્તરના 70-80 ટકા સુધી પુનઃસ્થાપિત કરવાનું છે. ઓઈલ ઉપમંત્રી મોહમ્મદ સાદેક અઝીમીફરે સ્ટૂડેન્ટ ન્યૂઝ નેટવર્કને આપેલા ઈન્ટરવ્યૂમાં કહ્યું કે, સમારકામનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. લાવન રિફાઇનરીનો એક ભાગ આગામી 10 દિવસમાં ફરી શરૂ થવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે અન્ય એકમો પણ ધીમે ધીમે કાર્યરત થઈ જશે.
ઈરાનની રિફાઇનરીઓ અને ઉર્જા સુવિધાઓને ભારે નુકસાન
નોંધનીય છે કે, અમેરિકા-ઈઝરાયેલના સંયુક્ત હુમલામાં ઈરાનની ઘણી મુખ્ય રિફાઇનરીઓ અને ઉર્જા સુવિધાઓને ભારે નુકસાન થયું છે. હાલમાં બન્ને દેશો વચ્ચે બે અઠવાડિયાનું સીઝફાયર (યુદ્ધવિરામ) લાગુ છે અને શાંતિ વાતચીતની પ્રક્રિયા ચાલું છે. ઈરાન હવે ઊર્જા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને શક્ય તેટલી વહેલી તકે પુનઃસ્થાપિત કરવાને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યું છે.
ઈસ્લામાબાદ વાતચીતમાં શું થયું?
ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઈસ્માઈલ બકાઈએ રવિવારે કહ્યું કે, અમેરિકી પક્ષની અતિશય માંગણીઓને કારણે વાતચીત અનિર્ણિત રહી. જો કે, તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, રાજદ્વારી પ્રયાસો ક્યારેય સમાપ્ત થતા નથી. અમેરિકી પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કરી રહેલા ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સે સ્પષ્ટ કર્યું કે, વાતચીત શાંતિ સમજૂતી સુધી પહોંચી શકી નથી. તેમણે મુખ્ય કારણ આપતા જણાવ્યું કે, ઈરાન તેના પરમાણુ કાર્યક્રમને સંપૂર્ણપણે છોડવા તૈયાર નથી. વેન્સે કહ્યું કે "અમે અમારો અંતિમ અને સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રસ્તાવ આપ્યો હતો, પરંતુ ઈરાને તેનો સ્વીકાર કર્યો નથી."
કેટલાક મુદ્દાઓ પર બન્ને પક્ષો વચ્ચે બની સહમતી
બકાઈએ જણાવ્યું કે, કેટલાક મુદ્દાઓ પર બન્ને પક્ષો વચ્ચે સહમતી બની, પરંતુ બે-ત્રણ મહત્વપૂર્ણ બાબતો પર મતભેદ ચાલુ રહ્યા. સરકારી પ્રેસ ટીવી અનુસાર, શનિવારે સવારે પાકિસ્તાનની મધ્યસ્થતામાં શરૂ થયેલી ગહન વાતચીત દરમિયાન અનેક સંદેશાઓ અને દસ્તાવેજોની આપ-લે કરવામાં આવી. બકાઈએ સોશિયલ મીડિયા 'X' પર પોસ્ટ કરતા કહ્યું કે, છેલ્લા 24 કલાકમાં સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ, પરમાણુ મુદ્દા, યુદ્ધ વળતર, પ્રતિબંધો હટાવવા અને આ ક્ષેત્રમાં યુદ્ધના સંપૂર્ણ અંત જેવા વિષયો પર ચર્ચા થઈ.
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, આ રાજદ્વારી પ્રક્રિયાની સફળતા અમેરિકી પક્ષની ગંભીરતા અને સદભાવના પર નિર્ભર કરે છે. બકાઈએ વધુમાં કહ્યું કે, એ સ્વાભાવિક છે કે અમે પહેલી બેઠકમાં જ સમજૂતીની અપેક્ષા ન રાખીએ. અમે અમેરિકાના ભૂતકાળના વચનભંગ અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ કાર્યોને ભૂલ્યા નથી અને ભૂલીશું પણ નહીં. તેમણે વાતચીતની યજમાની કરવા બદલ પાકિસ્તાનનો આભાર વ્યક્ત કર્યો.
બીજી તરફ પાકિસ્તાનના ઉપ વડાપ્રધાન અને વિદેશ મંત્રી ઈશાક ડારે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું કે, તેમના દેશે છેલ્લા 24 કલાકમાં ગહન અને રચનાત્મક વાતચીતના ઘણા રાઉન્ડ આયોજિત કરવામાં મદદ કરી છે. ડારે આશા વ્યક્ત કરી કે, બન્ને પક્ષો કાયમી શાંતિ અને પ્રાદેશિક સ્થિરતા માટે હકારાત્મક વલણ જાળવી રાખશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, પાકિસ્તાન આગામી દિવસોમાં પણ ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના સંવાદને આગળ વધારવામાં પોતાની ભૂમિકા ભજવતું રહેશે.
