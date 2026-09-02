/US Iran War 2.0: ઈરાને અમેરિકાના હુમલાઓનો લીધો બદલો, 4 દેશોમાં એલર્ટ વચ્ચે ટ્રમ્પે આપી મોટી ધમકી

US Iran War 2.0: થોડા દિવસોની શાંતિ પછી, પશ્ચિમ એશિયામાં ફરી એકવાર યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે. અમેરિકન સૈન્યએ ફરી એકવાર ઈરાનની અંદર ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ના વિસ્તારો પર હુમલો કર્યો છે. ઈરાન પર બે દિવસ સુધી થયેલા હુમલાઓનો જવાબ આપ્યો છે. આ દરમિયાન, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ ફરીથી તેહરાનને ચેતવણી આપી કે બદલો લેવાનો કોઈપણ પ્રયાસ વિનાશક રહેશે.
ખરેખર, અમેરિકાએ IRGC ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા, જેના કારણે ઈરાન બદલો લેવા માટે પ્રેરિત થયું છે. ઈરાને લગભગ ચાર દેશોમાં અમેરિકન સેનાના બેસ કેમ્પઓને નિશાન બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ મોટાભાગના સ્થળોએ કોઈ મોટું નુકસાન થયું નથી.
ફરી ચાર દેશો યુદ્ધની ઝપેટમાં
ઈરાને પહેલા જોર્ડનમાં પ્રિન્સ હસન એર બેઝ અને ત્યાંના યુએસ મરીન બેઝ પર બેલિસ્ટિક મિસાઇલોથી હુમલો કર્યો. ત્યારબાદ તેહરાને બહેરીનમાં શેખ ઈસા એર બેઝ પર હુમલો કર્યો. કુવૈતે પણ દાવો કર્યો હતો કે તેના પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં ડ્રોન હુમલા થયા હતા. જોર્ડને અહેવાલ આપ્યો કે તેના હવાઈ સંરક્ષણ દળે તેના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશેલી 13 બેલિસ્ટિક મિસાઇલોમાંથી 10ને તોડી પાડી હતી. વધુ ત્રણ દૂરના વિસ્તારમાં પડી, જેમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
લગ્ન સમારોહમાં યુએસ મિસાઇલ
નવી દુશ્મનાવટ વચ્ચે, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ઈરાનને ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે ઈરાને આ હુમલાઓનો બદલો લેવાનું વિચારવું જોઈએ નહીં, કારણ કે તેના પરિણામો ભયંકર હશે. અહેવાલ છે કે અમેરિકન લશ્કરી હુમલા દરમિયાન ઈરાનના દક્ષિણ પ્રાંત હોર્મોઝગનમાં એક લગ્ન સમારોહ પર અમેરિકન મિસાઈલ હુમલો થયો હતો. ઓછામાં ઓછા ચાર લોકો માર્યા ગયા હતા અને 50થી વધુ ઘાયલ થયા હતા.
અમેરિકન સૈનિકોના મોતનો દાવો
અમેરિકન હુમલા અને તેહરાનના વળતા હુમલા બાદ, IRGCએ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું. તેના નિવેદનમાં, IRGCએ હુમલાખોરોને તેહરાનનો અફસોસ જનક જવાબ જણાવ્યો હતો. આ સંગઠનનો દાવો છે કે હુમલાના જવાબમાં કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીમાં મોટી સંખ્યામાં અમેરિકન સૈનિકો માર્યા ગયા છે, જો કે, અમેરિકા દ્વારા આ દાવાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.