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US Iran War 2.0: ઈરાને અમેરિકાના હુમલાઓનો લીધો બદલો, 4 દેશોમાં એલર્ટ વચ્ચે ટ્રમ્પે આપી મોટી ધમકી

US Iran War 2.0: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી શરૂ થયેલા યુદ્ધની અસર સમગ્ર પશ્ચિમ એશિયા પર પડી છે. અમેરિકાના હવાઈ હુમલા બાદ, ઈરાને બદલો લીધો છે. આ દરમિયાન, ટ્રમ્પે તેહરાન પર મોટા હુમલાની ધમકી આપી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 02, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:10 AM IST
US Iran War 2.0: ઈરાને અમેરિકાના હુમલાઓનો લીધો બદલો, 4 દેશોમાં એલર્ટ વચ્ચે ટ્રમ્પે આપી મોટી ધમકી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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