'આજે રાત્રે એક આખી સભ્યતા ખતમ થઈ જશે', ટ્રમ્પની ઈરાનને ખુલ્લી ધમકી
US Iran War : ઈરાન યુદ્ધમાં મંગળવારનો દિવસ મહત્વપૂર્ણ બનવાનો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ધમકી આપી હતી કે જો ઈરાન સાથે કોઈ ડીલ નહીં થાય તો અમેરિકા વિનાશ વેરશે. ટ્રમ્પે તાજેતરમાં ઈરાન પર હુમલો કરવાની ધમકી આપી હતી અને હવે તે દિવસ આવી ગયો છે. ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે હવે અમેરિકા શું એક્શન લે છે.
US Iran War : અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં ઈરાનને અલ્ટીમેટમ આપ્યું હતું કે જો ઈરાન તેની વાત નહીં માને તો મંગળવારે રાત્રે ઈરાન પર મોટો હુમલો કરવામાં આવશે અને એક જ રાતમાં અમેરિકા તબાહી મચાવશે. ટ્રમ્પે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન સ્પષ્ટ કર્યું કે જો કોઈ ડીલ નહીં થાય તો ઈરાનને બર્બાદ કરી નાખશું. તેમણે કહ્યું કે ઈરાનના તમાત પાવર પ્લાન્ટ ઠપ થઈ જશે.
ડેડલાઈન ખતમ થઈ રહી છે, શું કરશે ટ્રમ્પ ?
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા માટે આપવામાં આવેલી 10 દિવસની સમયમર્યાદા પૂરી થવાના એક દિવસ પહેલા ટ્રમ્પે સોમવારે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. કોન્ફરન્સ દરમિયાન તેણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ઈરાનને પરમાણુ શસ્ત્રો રાખવા દેવામાં આવશે નહીં. આ જ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ટ્રમ્પે ફરી એકવાર પોતાની જીતનો દાવો પણ કર્યો.
જ્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેઓ સંઘર્ષનો અંત લાવી રહ્યા છે કે તેને વધુ વધારી રહ્યા છે, ત્યારે ટ્રમ્પે જવાબ આપ્યો કે હું આ અંગે કંઈ કહી શકતો નથી. કારણ કે આ તેઓ શું કરે છે તેના પર નિર્ભર છે. ત્યારબાદ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા માટે મંગળવાર માટે નક્કી કરેલી તેમની ડેડલાઈન અંગે વાત કરતા કહ્યું કે, તેમની પાસે થોડો સમય છે.
.@POTUS: "This is a critical period... We're giving them until tomorrow, 8:00 pm Eastern Time — and after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone ages." pic.twitter.com/Ka2NdHScMu
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026
જો કોઈ ડીલ ન થાય તો શું થશે ?
ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ એક અત્યંત નાજુક તબક્કો છે. અમે તેમને કાલે રાત્રે 8 વાગ્યા સુધીનો સમય આપી રહ્યા છીએ. તે પછી તેમની પાસે કોઈ પુલ નહીં હોય, કોઈ પાવર પ્લાન્ટ નહીં હોય. તે સ્ટોન યુગમાં પાછા પહોંચી જશે.
ટ્રમ્પે આગળ દાવો કર્યો કે અમારી સૈન્યની તાકાતને કારણે અમારી પાસે એક યોજના છે જેના હેઠળ આજે મધરાત સુધીમાં ઈરાનમાં દરેક પુલનો નાશ કરવામાં આવશે અને ઈરાનમાં દરેક પાવર પ્લાન્ટ ઠપ કરવામાં આવશે. જો અમે ઈચ્છીએ તો, આ બધું ફક્ત ચાર કલાકમાં થઈ શકે છે, પરંતુ અમે આવું કરવા માંગતા નથી.
એક આખી સભ્યતા ખતમ થશે : ટ્રમ્પ
એક આખી સભ્યતા આજે રાત્રે ખતમ થઈ જશે, જેને ક્યારેય પાછી લાવી શકાશે નહીં. હું નથી ઈચ્છતો કે એવું થાય, પણ કદાચ એવું જ થશે. આમ છતાં, હવે જ્યારે આપણી પાસે પૂર્ણ અને સંપૂર્ણ અને શાસન પરિવર્તન (Regime Change) છે, જ્યાં અલગ, વધુ સમજદાર અને ઓછા કટ્ટરપંથી વિચારો પ્રવર્તે છે, તો કદાચ કંઈક ક્રાંતિકારી અને અદ્ભુત થઈ શકે છે, કોણ જાણે છે? આપણે આજે રાત્રે જાણીશું, જે વિશ્વના લાંબા અને જટિલ ઇતિહાસની સૌથી મહત્વપૂર્ણ ક્ષણોમાંની એક હશે. 47 વર્ષની ખંડણી, ભ્રષ્ટાચાર અને મૃત્યુનો આખરે અંત આવશે. ઈરાનના મહાન લોકો પર ભગવાન પોતાના આશીર્વાદ રાખે!"
