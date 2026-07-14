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યુદ્ધની આગમાં ભારતની અર્થવ્યવસ્થા પણ દાઝી! વેપાર ખાધે તોડ્યો 5 મહિનાનો રેકોર્ડ

India Trade DEficit: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની હવે સીધી અસર ભારત પર જોવા મળી રહી છે. આંકડા ચોંકાવનારા છે કારણ કે જૂનના મહિનામાં વેપાર ખાધ વધીને છેલ્લા પાંચ મહિનાના રેકોર્ડ લેવલ પર પહોંચી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 14, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:58 PM IST
યુદ્ધની આગમાં ભારતની અર્થવ્યવસ્થા પણ દાઝી! વેપાર ખાધે તોડ્યો 5 મહિનાનો રેકોર્ડ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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