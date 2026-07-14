/યુદ્ધની આગમાં ભારતની અર્થવ્યવસ્થા પણ દાઝી! વેપાર ખાધે તોડ્યો 5 મહિનાનો રેકોર્ડ

ફેબ્રુઆરીના અંતમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે મળીને ઈરાન પર કરેલા હુમલાઓ બાદ મિડલ ઈસ્ટમાં જંગ છેડાઈ ગઈ અને હવે પાંચ મહિનાથી પણ વધુ સમયથી ચાલી રહેલા તણાવને પગલે ભારત પર તેની આકરી અસર જોવા મળી રહી છે. ભારતની વેપાર ખાધ (Trade Deficit) વધીને રેકોર્ડ લેવલ પર પહોંચી છે. જૂન મહિનામાં તે વધીને 30.4 અબજ ડોલર (લગભગ 3 લાખ કરોડ રૂપિયા)ના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી છે. વેપાર ખાધ વધવાનું કારણ આયાતમાં નોંધાયેલો 31 ટકા જેટલો ભારે વધારો છે. જે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં સૌથી ઝડપી રફ્તાર છે. જૂનમાં દેશની કુલ આયાત વધીને 70.8 અબજ ડોલર પર પહોંચી ગઈ.
જો કે આ બધા વચ્ચે પણ એક રાહતના સમાચાર એ છે કે ભારતીય નિકાસ (એક્સપોર્ટ)એ પોતાની રફ્તાર પકડી રાખી અને તે 15.4 ટકાના વધારા સાથે 40.4 અબજ ડોલર જોવા મળી. પરંતુ આયાતની સુનામા આગળ આ વધારો ફીકો પડ્યો. કોમર્સ મિનિસ્ટ્રી તરફથી બહાર પડેલા આંકડા મુજબ ક્રૂડ ઓઈલ, ફર્ટિલાઈઝર, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, અને મશીનરીની આયાતમાં આવેલા ઉછાળાએ વેપાર ખાધને વધારવામાં મોટો ફાળો આપો. ગ્લોબલ માર્કેટમાં ઊંચા ભાવના કારણે ભારતના આયાત બિલમાં તોતિંગ વધારો થયો છે. આ દરમિયાન ક્રૂડ ઓઈલની આયાત 40 ટકા જેટલી વધીને 19.3 અબજ ડોલર પર પહોંચી ગઈ.
ખાતરની આયાત ત્રણગણી થઈને 2.3 અબજ ડોલર
આ દરમિયાન એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર માટે જરૂરી ખાતરની આયાત ત્રણ ગણી થઈને 2.3 અબજ ડોલર રહી. સોના અને ચાંદીની આયાતમાં જો કે રાહત મળી. વૈશ્વિક ભાવમાં આવેલી નરમાઈ અને ઊંચી ડ્યૂટીના કારણે સોનાની આયાત 7 ટકાના મામૂલી વધારા સાથે 2 અબજ ડોલરથી નીચે રહી. જ્યારે ચાંદીની આયાત 74 ટકા ઘટીને માત્ર 6 કરોડ ડોલર રહી. આ ઉપરાંત વનસ્પતિ ઓઈલ અને રસાયણોની આયાતમાં પણ કમી જોવા મળી.
પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સની નીકાસ વધી
ભારતીય એક્સપોર્ટ્સ ના મોરચે મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. એન્જિનિયરિંગ પાર્ટ્સ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રોડક્ટનું આ વખતે નિકાસમાં મહત્વનું યોગદાન જોવા મળ્યું. હંમેશાની જેમ એન્જિનિયરિંગ પ્રોડક્ટ્સ 21 ટકા ગ્રોથ સાથે 11.5 અબજ ડોલર રહી ટોપ પર પહોંચ્યું. જ્યારે ઈલેક્ટ્રોનિક્સે આ વખતે પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સને પછાડીને બીજુ સ્થાન મેળવ્યું. એક અંદાજા મુજબ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ એક્સપોર્ટ 19 ટકા વધીને 4.9 અબજ ડોલર રહી. જ્યારે પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સની નિકાસ 9.2 ટકાના વધારા સાથે 4.8 અબજ ડોલર રહી. ફાર્મા, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી અને કેમિકલ નિકાસમાં પણ વધારો નોંધાયો.
ભૌગોલિક મોરચાની વાત કરીએ તો વેસ્ટ એશિયાને બાદ કરતા દુનિયાના તમામ ભાગમાં ભારતીય નિકાસ વધી છે. કોમર્સ સેક્રેટરી રાજેશ અગ્રવાલે કહ્યું કે વેસ્ટ એશિયામાં હવે સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે. જૂનમાં નિકાસમાં 7.3 ટકા વધારો થયો અને 5 અબજ ડોલર પર પહોંચ્યો. જો કે અમેરિકા થતી નિકાસમાં 1 ટકાનો મામૂલી ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. રેટિંગ એજન્સી ઈક્રા (ICRA)ની ચીફ ઈકોનોમિસ્ટ અદિતિ નાયરના જણાવ્યાં મુજબ આયાતમાં આ ઝડપી ઉછાળો મુખ્ય રીતે ક્રૂડ ઓઈલ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સના કારણે છે.