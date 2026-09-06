/મહાવિનાશનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ ! અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે દુનિયા પર મોટો ખતરો

US Iran War : લાંબા સમયથી સળગી રહેલી ચિનગારી હવે ભયાનક જ્વાળામુખી બની ચૂકી છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે એક ભીષણ અને વિનાશકારી યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે, જેણે સમગ્ર માનવજાતને ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના રસ્તે લાવીને ઊભી કરી દીધા છે. સમુદ્રની લહેરો પર બારૂદ વરસી રહ્યું છે અને બંને દેશોની સેનાઓ એકબીજાને નેસ્તનાબૂદ કરવા માટે સામસામે આવી ગઈ છે.
એક તરફ અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડે ઈરાનના 3 વિશાળ ઓઈલ ટેન્કરોને સમુદ્રમાં ડૂબાડવાનો વીડિયો જાહેર કર્યો છે. તો બીજી તરફ ઈરાને પણ અમેરિકી યુદ્ધજહાજોને હચમચાવી નાખ્યાનો દાવો કર્યો છે. આ દરમિયાન અમેરિકાના સંરક્ષણ મંત્રી પીટ હેગસેથે ઈરાનને ધમકી આપી છે કે, જો ઈરાને US નેવીના જહાજો પર હુમલો કર્યો તો અમેરિકા ઈરાનના ઓઈલ ટેન્કરોને ડૂબાડી દેશે.
ઈરાની ઓઈલ ટેન્કરો પર અમેરિકી હુમલો
અમેરિકાના સેન્ટ્રલ કમાન્ડ એટલે કે CENTCOMએ એક સત્તાવાર વીડિયો જાહેર કરીને દુનિયાને બતાવી દીધું છે કે, આ સમયે ઓમાનની ખાડીમાં કેવો લોહિયાળ ખેલ ચાલી રહ્યો છે. અમેરિકી ફાઈટર જેટ્સ અને ડ્રોનોએ ઈરાનના 'શેડો નેટવર્ક' પર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો હુમલો કર્યો છે.
આ હવાઈ હુમલામાં ઈરાનના 3 વિશાળ ક્રૂડ ઓઈલ ટેન્કરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. અમેરિકી સેનાના જણાવ્યા પ્રમાણે, 'માઉન્ટ ડાઉની' અને 'માઉન્ટ સ્ટાર્ક 1' નામના બે ઈરાની ટેન્કરો આ હુમલામાં સંપૂર્ણપણે બરબાદ થઈ ગયા છે. જ્યારે ત્રીજું ટેન્કર ઓમાનની ખાડીની લહેરો વચ્ચે સળગી ખાખ થઈ ગયું અને સમુદ્રમાં ડૂબી ગયું. વોશિંગ્ટનનો દાવો છે કે આ ટેન્કરો આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધોની અવગણના કરીને ઈરાનની ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ એટલે કે IRGC માટે આતંકી ફંડિંગ એકત્ર કરી રહ્યા હતા.
પોતાના ત્રણ ઓઈલ ટેન્કરોના વિનાશથી રોષે ભરાયેલા ઈરાને પણ વિલંબ કર્યા વિના વળતો હુમલો શરૂ કરી દીધો. ઈરાનની સૌથી ખૂંખાર સૈન્ય ટુકડી IRGCએ દાવો કર્યો છે કે તેણે સમુદ્રમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહેલા અમેરિકી એરક્રાફ્ટ કેરિયર અને એક ગાઈડેડ મિસાઈલ ડિસ્ટ્રોયર પર બેલિસ્ટિક મિસાઈલો અને સુસાઈડ ડ્રોનથી હુમલો કર્યો.
ઈરાને અમેરિકી યુદ્ધજહાજો પર કર્યો હુમલો
ઈરાની મીડિયાનો દાવો છે કે તેમના આ ભીષણ હુમલામાં અમેરિકી યુદ્ધજહાજોને ભારે નુકસાન થયું છે અને અમેરિકી કાફલાને પાછળ હટવા માટે મજબૂર થવું પડ્યું છે. આ ઉપરાંત જવાબી કાર્યવાહીમાં ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહેલા અમેરિકા સાથે જોડાયેલા અન્ય ત્રણ જહાજોને પણ નિશાન બનાવ્યાનો દાવો કર્યો છે. ઈરાને આરોપ લગાવ્યો છે કે અમેરિકા તેમના કોમર્શિયલ જહાજોને પરેશાન કરવા માટે દરિયાઈ નાકાબંધી કરી રહ્યું છે.
જો કે, અમેરિકાના સંરક્ષણ મંત્રાલયે ઈરાનના આ દાવાને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધો છે. અમેરિકાનું કહેવું છે કે તેમની આધુનિક એર ડિફેન્સ સિસ્ટમોએ ઈરાની મિસાઈલોને હવામાં જ નિષ્ફળ બનાવી દીધી અને અમેરિકી યુદ્ધજહાજોને સહેજ પણ નુકસાન થયું નથી.
અમેરિકાની ઈરાનને ધમકી
તણાવ જ્યારે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો, ત્યારે અમેરિકાના સંરક્ષણ મંત્રી પીટ હેગસેથે તમામ રાજદ્વારી મર્યાદાઓને નેવે મૂકીને ઈરાનને એવી સીધી અને અંતિમ ચેતવણી આપી છે, જેણે ખાડી દેશોને પણ ધ્રુજાવી દીધા છે. પીટ હેગસેથે સોશિયલ મીડિયા પર અત્યંત કડક શબ્દોમાં કહ્યું છે કે, જો ઈરાને અમેરિકી જહાજો પર ગોળીબાર કર્યો, તો અમે તેમના ઓઈલ ટેન્કરોને નષ્ટ કરી નાખીશું. તેમણે માત્ર એટલું જ કરવાનું છે કે તેઓ US નેવી પર ગોળીબાર ન કરે. ઈરાનનો ઓઈલ ટેન્કર કાફલો અસુરક્ષિત છે. ઈરાન પાસે કોઈ નેવી કે એરફોર્સ નથી. સેન્ટ્રલ કમાન્ડ અને પેસિફિક કમાન્ડમાં અમારા વિમાનો, જહાજો અને સબમરીન તેમના પર હુમલો કરી શકે છે.
અમેરિકાના સંરક્ષણ મંત્રીની આ ધમકી અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડના તે નવા સૈન્ય ફોર્મ્યુલા પર આધારિત છે, જેને '3ના બદલામાં 2નું ફોર્મ્યુલા' કહેવામાં આવી રહ્યું છે. અમેરિકી એડમિરલ બ્રેડ કૂપરે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે જો ઈરાન અમેરિકાના 2 જહાજો પર હુમલો કરશે, તો અમેરિકા તેમના 3 ઓઈલ ટેન્કરોને જળસમાધિ આપી દેશે. વોશિંગ્ટનનો સીધો હેતુ ઈરાનની અર્થવ્યવસ્થાની કરોડરજ્જુ એટલે કે તેના ઓઈલ એક્સપોર્ટને સંપૂર્ણપણે લકવાગ્રસ્ત કરવાનો છે.
સમગ્ર દુનિયા માટે આફત બની ગયું છે આ યુદ્ધ
પરંતુ બે દેશો વચ્ચેનું આ યુદ્ધ હવે સમગ્ર દુનિયા માટે આફત બની ગયું છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ચાલી રહેલા આ સૈન્ય તણાવના કારણે વૈશ્વિક ઓઈલ માર્કેટમાં ભૂકંપ આવી ગયો છે. ક્રૂડ ઓઈલની કિંમત પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરના આંકડાને પાર કરી ચૂકી છે અને નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે જો આ યુદ્ધ નહીં અટકે તો ક્રૂડ ઓઈલ 150થી 175 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી શકે છે.
ભારત જેવા વિકાસશીલ દેશો, જે પોતાની ઊર્જાની જરૂરિયાતો માટે 60 ટકાથી વધુ ફારસની ખાડી પર નિર્ભર છે, તેમના માટે આ સ્થિતિ અત્યંત ભયાનક છે. ઈધણ મોંઘું થવાથી દુનિયાભરમાં માલ પરિવહનનો ખર્ચ વધશે, જેના કારણે મોંઘવારી અને વૈશ્વિક મંદીનો એવો નવો તબક્કો શરૂ થઈ શકે છે, જેને નિયંત્રિત કરવું કોઈપણ દેશ માટે મુશ્કેલ બની શકે છે.
સમુદ્રમાં બારૂદની આ ગંધ અને આકાશમાં મંડરાતા લડાકુ વિમાનો એ વાતના સાક્ષી છે કે મિડલ ઈસ્ટની આ આગ હવે જલદી ઓલાવાની નથી. અમેરિકાના સંરક્ષણ મંત્રીની ખુલ્લી ધમકી અને ઈરાનના વળતા હુમલાએ કૂટનીતિના તમામ રસ્તાઓ બંધ કરી દીધા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે શું સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અથવા દુનિયાની અન્ય મહાસત્તાઓ આ યુદ્ધને રોકવા માટે આગળ આવે છે, કે પછી બંને દેશોની આ જીદ સમગ્ર દુનિયાને મહાવિનાશ તરફ ધકેલી દેશે.