અમેરિકાએ ઈરાન પર કેવી રીતે મચાવી તબાહી, વધુ એક વીડિયો આવ્યો સામે

Middle East Conflict : અમેરિકા-ઇઝરાયલના સંયુક્ત હુમલાથી ઈરાનમાં ભારે વિનાશ વેરાયો છે. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે આ હુમલાનો એક વીડિયો શેર કર્યો છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર તેના સત્તાવાર હેન્ડલ પરથી શેર કરવામાં આવ્યો હતો.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 01, 2026, 02:11 PM IST

Middle East Conflict : અમેરિકા-ઇઝરાયલના સંયુક્ત હુમલાએ ઈરાનમાં ભારે વિનાશ વેર્યો છે. આ ભયાનક હુમલામાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ ખામેનીનું પણ મોત થયું હતું. આ ઉપરાંત તેના મોટા પુત્ર મુસ્તફા, તેની પુત્રી, તેના જમાઈ અને તેની પૌત્રી, સહિત પરિવારના ઘણા સભ્યો આ હુમલામાં માર્યા ગયા હતા. 

આનાથી સમગ્ર મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ ફેલાયો છે. દરમિયાન યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે ઈરાન પરના હુમલાનો એક વીડિયો શેર કર્યો છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર તેના સત્તાવાર હેન્ડલ પરથી શેર કરવામાં આવ્યો હતો. પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, "ઈરાની સરકારને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. સેન્ટકોમ હવે નિર્દેશ મુજબ ઝડપી અને નિર્ણાયક પગલાં લઈ રહ્યું છે."

આ દરમિયાન ઈરાન આ હુમલાથી ગભરાઈ ગયું છે અને બદલામાં ઈઝરાયલ તેમજ કતાર, કુવૈત, બહેરીન અને યુએઈ સહિત અનેક ખાડી દેશો પર મિસાઈલ છોડી છે. ઈરાને રવિવારે ફરી દુબઈ એરપોર્ટ, બુર્જ ખલીફા અને બહેરીન અને કુવૈતમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓને નિશાન બનાવ્યા. હુમલા બાદ અબુ ધાબી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ સોમવાર સુધી બંધ કરવામાં આવ્યું છે.

 

ઈરાનના ચીફ ઓફ સ્ટાફનું પણ મોત

આ દરમિયાન રવિવારે ઈરાનના હુમલાઓને ધ્યાનમાં રાખીને યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બીજી ચેતવણી આપી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે આ વખતે ઈરાન પર પહેલા ક્યારેય ન થયો હોય તેવો હુમલો કરવામાં આવશે. આ પછી અમેરિકાએ હવે ઈરાન સામે ફરીથી હુમલો શરૂ કર્યો છે. તેહરાનમાં અનેક સ્થળોએ ધમાકા સંભળાયા હતા. એવા અહેવાલો પણ બહાર આવ્યા છે કે ઈરાનના લશ્કરી વડા, મૌસાવી હુમલામાં માર્યા ગયા હતા.

સત્તાવાર IRNA એજન્સી અનુસાર, શનિવારે ઈરાન પર યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલામાં સશસ્ત્ર દળોના ચીફ ઓફ સ્ટાફ અબ્દુલ રહીમ મૌસાવી અને સંરક્ષણ પ્રધાન અઝીઝ નાસિરઝાદેહ માર્યા ગયા હતા.

