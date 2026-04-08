ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઆ યુદ્ધનો અંત નથી... સીઝફાયર બાદ ખામેનીની ખુલ્લી ચેતવણી, સેનાને આપ્યો આદેશ

'આ યુદ્ધનો અંત નથી...' સીઝફાયર બાદ ખામેનીની ખુલ્લી ચેતવણી, સેનાને આપ્યો આદેશ

US Iran War Ceasefire : બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામ છતાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ યથાવત છે. ઈરાને તેના સૈન્યને ફાયરિંગ બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે, પરંતુ ચેતવણી આપી છે કે આ યુદ્ધનો અંત નથી અને કોઈપણ ઉશ્કેરણીનો સંપૂર્ણ બળથી જવાબ આપવામાં આવશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 08, 2026, 12:53 PM IST
  • અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામની જાહેરાત
  • સીઝફાયર બાદ ખામેનીની ખુલ્લી ચેતવણી
  • ખામેનીએ કહ્યું- સીઝફાયર એ યુદ્ધનો અંત નથી

US Iran War Ceasefire : અમેરિકા-ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે એક મહિનાથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષ બાદ ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખામેનીએ બુધવારે ઇસ્લામિક રિપબ્લિકની સેનાને યુદ્ધવિરામનું પાલન કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. જો કે, આ નિર્દેશની સાથે તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું છે કે આ યુદ્ધનો અંત નથી.

બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામની જાહેરાત બાદ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ ચોક્કસપણે કંઈક અંશે ઓછો થયો છે, પરંતુ ખતરો હજુ ટળ્યો નથી. ઈરાને તેના સૈન્યને ફાયરિંગ બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે, પરંતુ સાથે જ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ સંઘર્ષનો અંત નથી. ઈરાને ચેતવણી આપી છે કે જો દુશ્મન કોઈ ભૂલ કરશે તો તેનો જવાબ સંપૂર્ણ તાકાતથી આપવામાં આવશે.

યુદ્ધવિરામ યુદ્ધનો અંત નથી

યુદ્ધવિરામની જાહેરાત બાદ ઈરાનની સુપ્રીમ નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલે એક કડક નિવેદન બહાર પાડ્યું. તેમાં ભારપૂર્વક કહેવામાં આવ્યું છે કે યુદ્ધવિરામ યુદ્ધના અંતનો સંકેત નથી. ઈરાને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેની સેના સંપૂર્ણપણે સતર્ક છે અને જરૂર પડ્યે તાત્કાલિક જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે. ઈરાને વધુમાં ચેતવણી આપી હતી કે અમેરિકા અથવા ઇઝરાયલ દ્વારા કોઈપણ આક્રમણનો સંપૂર્ણ બળથી જવાબ આપવામાં આવશે.

28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા સંયુક્ત હુમલાથી યુદ્ધ શરૂ થયું હતું. આ હુમલામાં ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીનું મોત થયું હતું. લગભગ 39 દિવસ સુધી ચાલેલા આ યુદ્ધ દરમિયાન ઘણા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે અને પરિસ્થિતિ અત્યંત નાજુક રહી છે. નાગરિકોએ આપેલા બલિદાનની પ્રશંસા કરતા ઈરાને કહ્યું કે તેણે આ સંઘર્ષમાં તેના મોટાભાગના ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કર્યા છે અને દુશ્મનને નબળા પાડવામાં સફળ રહ્યા છે.

આ શરતો પર થયું સીઝફાયર 

  • અમેરિાકા દ્વારા હુમલાઓ ના કરવાની ગેરંટી
  • પરમાણુ કાર્યક્રમમાં એનરિચમેન્ટની મંજૂરી
  • હોર્મુઝ પર ઈરાનનું નિયંત્રણ રહેશે અને પસાર થતા જહાજો પર પરિવહન ફી વસૂલશે
  • ઈરાન પર લાદવામાં આવેલા તમામ પ્રાથમિક અને આર્થિક પ્રતિબંધોને સંપૂર્ણપણે હટાવવા
  • યુએન સુરક્ષા પરિષદ અને IAEA દ્વારા પસાર કરાયેલા તમામ ઠરાવો રદ કરવા
  • યુદ્ધ દરમિયાન થયેલા નુકસાન માટે વળતર
  • ઈરાનમાંથી યુએસ સૈન્યને પાછું ખેંચવું
  • લેબનોનમાં ઇસ્લામિક રેસિસ્ટન્સ (હિઝબુલ્લાહ) સામે દુશ્મનાવટનો અંત

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

