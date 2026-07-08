/અમેરિકા-ઈરાન ટેન્શનથી ભારતીય શેરબજાર ધડામ, શું ફરીથી સર્જાશે ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસનું સંકટ? જાણો આગળ શું થશે

Trump on Iran Ceasefire: અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની જાહેરાતે ભારતીય સહિત દુનિયાભરની બજારોમાં તબાહી મચાવી દીધી. ભારતીય બજારે 20 મિનિટની અંદર 10 લાખ કરોડથી વધુ રૂપિયા ગુમાવી દીધા. ટ્રમ્પની જાહેરાત બાદ સેન્સેક્સ 1900 પોઈન્ટથી વધુ ક્રેશ થઈ ગયો. ઈરાન પર ટ્રમ્પના નિવેદને રોકાણકારોમાં ડર ફેલાવી લીધો. સેન્સેક્સ 1900થી વધુ પોઈન્ટ તૂટી 76280 પર પહોંચી ગયો. જ્યારે નિફ્ટી 579 પોઈન્ટના ઘટાડા બાદ 23817 પોઈન્ટ પર બંધ થઈ હતી.
20 મિનિટમાં 10 લાખ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન
સવારે 9.15 કલાકે સેન્સેક્સ 77816 પોઈન્ટ પર ખુલ્યો. 1.40 કલાકે સેન્સેક્ટ 77590 પોઈન્ટ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. 2 કલાક એટલે કે આશરે 20 મિનિટ બાદ સેન્સેક્સમાં અચાનક ભૂકંપ આવ્યો અને તે 76700 પોઈન્ટ પર પહોંચી ગયો. એટલે કે 20 મિનિટમાં આશરે 1000 પોઈન્ટનો ઘટાડો આવ્યો. 2.45 કલાકે સેન્સેક્સ 1810.55 પોઈન્ટ ઘટી 76,370.17 પર પહોંચ્યો. અંતમાં 1667 પોઈન્ટ ઘટી સેન્સેક્સ 76503.60 પોઈન્ટ પર બંધ થયો હતો. બુધવારે ભારતીય બજારમાં જોવા મળેલા કડાકા પાછળ ટ્રમ્પની ઈરાન સાથે ડીલ ન કરવી અને યુદ્ધવિરામ ખતમ કરવાની જાહેરાત હતી. તેનાથી બીએસઈ પર લિસ્ટેડ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ 10 લાખ કરોડ રૂપિયા ઘટી 470 લાખ કરોડ પર પહોંચી ગયું હતું.
શેર બજારમાં ઘટાડા પાછળ મુખ્ય પાંચ કારણો જવાબદાર રહ્યાં
ટ્રમ્પનું નિવેદનઃ ભારતીય શેર બજારમાં આવેલા ઘટાડા પાછળ સૌથી મોટું કારણ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું નિવેદન રહ્યું, જેમણે ઈરાનની સાથે યુદ્ધ વિરામ ખતમ કરવાની જાહેરાત કરી. ટ્રમ્પના નિવેદનથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ ફરી શરૂ થઈ શકે છે.
કાચા તેલની કિંમતમાં 6 ટકાની તેજીઃ યુદ્ધ અને હોર્મુઝ પર નાકાબંધીના ડરથી બુધવારે બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમતમાં 6 ટકાની તેજી જોવા મળી. કાચુ તેલ 78.09 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું.
વૈશ્વિક સંકેતોથી બજારની સ્થિતિ ખરાબઃ નબળા વૈશ્વિક પરિણામને કારણે ભારતીય બજાર પર બિકવાલી હાવી રહી. ભૂ-રાજનીતિક તણાવ વધવાથી અમેરિકા, જાપાન, સાઉથ કોરિયા, યુરોપ, એશિયન બજારમાં બિકવાલી રહી, જેનાથી ભારતીય બજાર પર દબાવ જોવા મળ્યો.
ટ્રેઝરી યીલ્ડમાં તેજીઃ ટ્રેઝરી યીલ્ડ વધી 4.565% પર પહોંચી ગયો. 30 વર્ષના બોન્ડની યીલ્ડ 5.068% થઈ ગઈ. બોન્ડ યીલ્ડ વધવાથી ઇક્વિટીને લઈને રોકાણકારોનું વલણ નબળું પડ્યું.
રૂપિયામાં ઘટાડોઃ અમેરિકી ડોલરના મુકાબલે રૂપિયો આજે ફરી નબળો પડ્યો. રૂપિયો 95.50 ના સ્તર પર આવી ગયો. નબળા રૂપિયો બજાર પર નકારાત્મક અસર કરે છે.
હવે આગળ શું થશે?
ટ્રમ્પના નિવેદનથી સ્પષ્ટ છે કે હવે ઈરાન સાથે ડીલ માટે તૈયાર નથી. તો તેમણે સીઝફાયર ખતમ થવાની પણ જાહેરાત કરી છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિના નિવેદનથી યુદ્ધ ફરી શરૂ થવાનો સંકેત મળી રહ્યો છે. અમેરિકા તરફથી ઈરાનના 80 સ્થળને પણ નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે. જવાબમાં ઈરાન ફરી હોર્મુઝ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી શકે છે. હોર્મુઝ પર ટેન્કરો પર થનાર હુમલાથી ત્યાં અવર-જવર અટકી છે, જેની અસર તેલની કિંમતો પર જોવા મળી છે. સપ્લાય ચેનમાં અસર થવાને કારણે તેલના ભાવ વધી ગયા. જો ઈરાને હોર્મુઝ પર ફરી નાકાબંધી લાગૂ કરી તો ભારતે તેલ અને ગેસના સંકટનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
ભારત પર શું થશે અસર?
ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું 80થી 85 ટકા કાચુ તેલ આયાત કરે છે, જેનો મોટો હિસ્સો હોર્મુઝ માર્ગેથી આવે છે. તો એલપીજીના લગભગ 60-65 ટકા આ રસ્તેથી આવે છે. તેવામાં હોર્મુઝમાં તણાવ વધશે તો ભારતે એનર્જી સંકટનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જોકે ભારતે પોતાની ઉર્જા આયાતમાં વિવિધતા રાખી છે. 40 કરતા વધુ દેશોમાંથી કાચુ તેલ આયાત કરે છે, પરંતુ હોર્મુઝનું મહત્વ ઓછું નથી. હજુ ભારતના 9 જહાજ અને 198 નાવિક ફસાયેલા છે. ભારતના કાચા તેલની 60 ટકા આયાત હોર્મુઝ માર્ગે આવે છે. તો કતર, કુવૈત જેવા ખાડી દેશોમાંથી નેચરલ ગેસની ખરીદી પણ હોર્મુઝ થતાં ભારતીય પોર્ટ પર પહોંચે છે. આ સિવાય ખાતર, રસાયણ, કાચો માલ વગેરે હોર્મુઝ પર નિર્ભર છે. જો આ રસ્તો બંધ થયો તો ફરી ઉર્જા સંકટનો સામનો કરવો પડી શકે છે.