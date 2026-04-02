US Wars: વિયતનામથી અફઘાનિસ્તાન સુધી, જાણો ક્યા દેશમાં હાર માની પીછેહટ કરી ચૂક્યું છે અમેરિકા?
US Wars: છેલ્લા એક મહિનાથી ઈરાન અને અમેરિકાથી યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. પરંતુ ઈતિહાસમાં એવા ઘણા દેશ રહ્યાં છે જેની સાથે યુદ્ધ કરવું અમેરિકાને ભારે પડ્યું છે. આવો જાણીએ આ દેશો ક્યા છે.
- આ નાના દેશો સામે યુદ્ધમાં પીછેહટ કરી ચૂક્યું છે અમેરિકા
- વિયતનામ યુદ્ધ દરમિયાન યુએસએને લાગ્યો હતો ઝટકો
- અફઘાનિસ્તાનમાં 20 વર્ષ સુધી રહ્યું હતું અમેરિકા
US Wars: આધુનિક ઈતિહાસમાં સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકાને હંમેશા સૌથી શક્તિશાળી સૈન્ય શક્તિના રૂપમાં જોવામાં આવે છે. હાલ તેનું ઈરાન સાથે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. આ યુદ્ધને એક મહિનાથી વધુ સમય થઈ ગયો છે. બેજોડ તકનીક, સંસાધન અને વૈશ્વિક પહોંચની સાથે અમેરિકાએ ઘણા મહાદ્વીપોમાં થયેલા સંઘર્ષ પર પોતાનો દબદબો બનાવ્યો છે. તેમ છતાં ઈતિહાસ જટિલ કહાની પણ જણાવે છે. ઘણીવાર નાના અને ઓછા સંસાધનોવાળા દેશોએ પણ અમેરિકાનો મજબૂત રીતે મુકાબલો કરી તેને પીછેહટ કરવા માટે મજબૂર કરી દીધું. આવો જાણીએ તે ક્યા નાના દેશ હતા જ્યાં લડવા પર અમેરિકાએ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
વિયતનામ
વિયતનામ યુદ્ધ સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા માટે સૌથી મોટી સૈન્ય નિષ્ફળતાઓમાંથી એક છે. લાખો સૈનિકો અને આધુનિક હથિયારો તૈનાત કરવા છતાં અમેરિકી સેનાએ ઉત્તરી વિયતનામી લડાકો અને વિયત કાંગ વિરુદ્ધ સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. વિયતનામી લડાકે ગોરિલ્લા યુદ્ધ પર ખુબ નિર્ભર હતા. તે ગાઢ જંગલો અને ચમીનની નીચે સુરંગનો ઉપયોગ કરી અચાનક હુમલા કરતા હતા. સમયની સાથે આ યુદ્ધથી ખુબ વધુ નુકસાન થયું અને 58000થી વધુ અમેરિકી સૈનિકોએ પોતાના જીવ ગુમાવી દીધા. દેશમાં મોટા પાયા પર વિરોધ પ્રદર્શન થયા અને યુદ્ધ માટે જનતાનું સમર્થન પણ સંપૂર્ણ રીતે ખતમ થઈ ગયું. આખરે અમેરિકાએ 1973મા પોતાની સેનાને પરત બોલાવવાનું શરૂ કર્યું અને 1975 સુધી સંપૂર્ણ રીતે બહાર નીકળી ગયું હતું.
અફઘાનિસ્તાન
9/11 ના હુમલા બાદ અમેરિકાએ 2001મા અફઘાનિસ્તાન પર હુમલો કર્યો હતો. તેનો ઈરાદો આતંકવાદી નેટવર્કને ખતમ કરવા અને તાલિબાનને સત્તામાંથી હટાવવાનો હતો. ત્યારબાદ અમેરિકાનું સૌથી લાંબુ યુદ્ધ શરૂ થયું અને લગભગ બે દાયકા સુધી ચાલ્યું હતું.
અબજો ડોલર ખર્ચ કરવા અને આધુનિક સૈન્ય સિસ્ટમને તૈનાત કરવા છતાં અમેરિકા લાંબા સમય સુધી સ્થિરતા બનાવી રાખવામાં નિષ્ફળ રહ્યું. તાલિબાને ફરી ખુદને સંગઠિત કર્યું અને સ્થાનિક લોકોના સમર્થન અને ત્યાંની ભૌગોલિક સ્થિતિને પોતાના ફાયદા માટે ઉપયોગ કરી. ઓગસ્ટ 2021મા અમેરિકી સેના પરત ફરી અને થોડા દિવસમાં તાલિબાને ફરી દેશ પર કબજો કરી લીધો હતો.
સોમાલિયા
1990ના દાયકાની શરૂઆતમાં સોમાલિયામાં ચાલી રહેલા ગૃહયુદ્ધ દરમિયાન અમેરિકાએ એક માનવીય મિશન હેઠળ ત્યાં સેના મોકલી હતી. પરંતુ મોગાદિશુની લડાઈ દરમિયાન અચાનક સ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ હતી. આ ઓપરેશન દરમિયાન સોમાલી લડાકોએ અમેરિકાના બ્લેક હોક હેલીકોપ્ટરને ઠાર કર્યું. ત્યારબાદ શહેરની અંદર લડાઈ શરૂ થી. 18 અમેરિકી સૈનિકોના મોત બાદ દેશમાં શોકની લહેર દોડી ગઈ. આ ઘટનાને કારણે લોકોમાં ગુસ્સો જોવા મળ્યો અને અમેરિકાએ થોડા સમય બાદ પોતાની સેનાને પરત બોલાવવી પડી હતી.
લાઓસ
જ્યાં એક તરફ વિયતનામ યુદ્ધ વિશે દુનિયા જાણતી હતી બીજીતરફ લાઓસમાં વધુ એક જંગ ચાલી રહ્યો હતો. અમેરિકાએ કમ્યુનિસ્ટ સંગઠન પાથેટ લાઓને સત્તા પર કબજો કરતું રોકવા માટે જોરદાર બોમ્બવપ્ષા કરી અને ઘણા ગુપ્ત અભિયાન ચલાવ્યા. એટલા પ્રયાસ છતાં અંતે પાથેટ લાઓને જીત મળી અને અમેરિકા પોતાના ઉદ્દેશ્યમાં સફળ ન થઈ શક્યું. આ જંગને હંમેશા ગુપ્ત યુદ્ધ કહેવામાં આવે છે.
