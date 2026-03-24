દુનિયામાં પરમાણુ યુદ્ધનો ખતરો? શું સાચી પડવાની છે બાબા વેંગાની આ ડરામણી ભવિષ્યવાણી?
US-Israel-Iran War News: અમેરિકા, ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધે ખતરનાક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. હવે દુનિયા પર પરમાણુ યુદ્ધના વાદળો મંડરાઈ રહ્યા છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા પર બાબા વેંગાની ડરામણી ભવિષ્યવાણી વાયરલ થઈ રહી છે.
Baba Vanga Predictions 2026: અમેરિકા, ઈઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચેનું યુદ્ધ હવે ખતરનાક વળાંક પર પહોંચી ગયું છે. ઈરાને હાલમાં જ દક્ષિણ ઈઝરાયેલના ડિમોના અને અરાદ શહેરો પર બેલેસ્ટિક મિસાઈલોથી હુમલો કર્યો છે. આ હુમલાઓમાં સેંકડો લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે. સૌથી ચિંતાજનક બાબત એ છે કે, ડિમોના શહેર ઈઝરાયેલના સૌથી ગુપ્ત અને મહત્વના ન્યુક્લિયર રિસર્ચ સેન્ટરની ખૂબ જ નજીક છે. આ કારણોસર દુનિયામાં પરમાણુ યુદ્ધનો ભય ફેલાયો છે.
શું છે બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી?
બલ્ગેરિયાના ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગાએ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે, વર્ષ 2026માં ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થઈ શકે છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, વર્ષ 2026 યુદ્ધ અને વિનાશનું વર્ષ હશે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, દુનિયાના પૂર્વીય ક્ષેત્રમાં એક મોટું અને વિનાશક યુદ્ધ ફાટી નીકળશે. આ યુદ્ધ ધીરે-ધીરે આખી દુનિયામાં ફેલાઈ જશે. તેમણે પોતાની ભવિષ્યવાણીમાં એક મોટા પરમાણુ વિસ્ફોટનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. બાબા વેંગાની આ ભવિષ્યવાણી વાયરલ થઈ રહી છે અને લોકો ડરી રહ્યા છે.
કયા વિસ્તારોમાં મચી શકે છે તબાહી?
બાબા વેંગાએ તેમની ભવિષ્યવાણીમાં કહ્યું હતું કે, આ યુદ્ધથી દુનિયાનો પશ્ચિમ ભાગ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે. તેમના અનુસાર, આ યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક સત્તાના સમીકરણો સંપૂર્ણપણે બદલાઈ શકે છે અને મોટા પાયે જાન-માલનું નુકસાન થશે. હાલની સ્થિતિ જોતા લોકોમાં પરમાણુ હુમલાનો ભય છે.
શું શરૂ થશે ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ?
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી અનુસાર, આ ભયાનક યુદ્ધ 2026ના માર્ચ-એપ્રિલમાં શરૂ થઈ શકે છે, જેમાં રશિયા અને અમેરિકા જેવા શક્તિશાળી દેશો આમને-સામને આવી શકે છે. આ ભયાનક યુદ્ધમાં સૌથી વધુ યુરોપને નુકસાન થશે. યુદ્ધથી જે તબાહી મચશે ત્યારબાદ યુરોપ ઉજ્જડ જમીનમાં ફેરવાઈ શકે છે, જ્યારે રશિયા એક મોટી વૈશ્વિક શક્તિ તરીકે ઉભરી શકે છે.
કેમ ડરી રહી છે દુનિયા?
દુનિયા હાલમાં પહેલેથી જ અનેક સંઘર્ષોમાં ફસાયેલું છે. યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધ, અમેરિકા-ઈઝરાયેલ-ઈરાન વચ્ચેનો તણાવ અને ચીન-તાઈવાન વચ્ચેની ખેંચતાણ લોકોને ડરાવી રહી છે. લોકો બાબા વેંગાની આ ભવિષ્યવાણીને વર્તમાન પરિસ્થિતિ સાથે જોડીને જોઈ રહ્યા છે.
બાબા વેંગાની કઈ ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી છે?
બાબા વેંગાની અત્યાર સુધીની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સાચી સાબિત થઈ છે. જેમાં મુખ્યત્વે સોવિયત સંઘનું વિઘટન અને અમેરિકામાં આતંકી સંગઠન અલ-કાયદા દ્વારા કરવામાં આવેલા 9/11ના હુમલાનો સમાવેશ થાય છે. આ કારણોસર જ દુનિયા બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ પર વિશ્વાસ કરે છે. નોંધનીય છે કે, બાબા વેંગાએ માત્ર 12 વર્ષની નાની ઉંમરે પોતાની આંખોની રોશની ગુમાવી દીધી હતી.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
