2 સૈનિકોના મોતથી ટ્રમ્પ ભડકી ગયા, આ મુસ્લિમ દેશ પર કર્યા હવાઈ હુમલા, 70થી વધુ ઠેકાણા તબાહ કર્યા

અમેરિકાએ સીરિયામાં અમેરિકી સૈનિકો પર હુમલો થયા બાદ ISIS વિરુદ્ધ જોરદાર વળતો પ્રહાર કર્યો છે. ઓપરેશન હોકઆઈ સ્ટ્રાઈક હેઠળ અમેરિકી સેનાએ ISISના અનેક ઠેકાણા પર હવાઈ હુમલા કર્યા.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 20, 2025, 09:59 AM IST

અમેરિકાએ સીરિયામાં ઈસ્લાંમિક સ્ટેટ(ISIS) ના ઠેકાણા પર હવાઈ હુમલા શરૂ કરી દીધા છે. આ હુમલાનો હેતુ આ મહિનાની શરૂઆતમાં 2 અમેરિકી સૈનિકોની હત્યાનો બદલો લેવાનો હતો. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેને જવાબદાર હત્યારા આતંકીઓ વિરુદ્ધ ગંભીર કાર્યવાહી ગણાવી. ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર પોસ્ટ કરતા કહ્યું કે સીરિયામાં ISIS દ્વારા કરાયેલા ક્રૂર હુમલાના પરિણામ સ્વરૂપે અમે જવાબી હુમલો કર્યો. અમે સીરિયામાં ISISના ગઢો પર જોરદાર હુમલા કરી રહ્યા છીએ. મળતી માહિતી મુજબ અમેરિકાએ સીરિયામાં ISISના 70થી વધુ ઠેકાણાઓને ટાર્ગેટ કર્યા. 

ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે અમારા બહાદુર સૈનિકોના મોત બાદ આ જરૂરી પગલું હતું. અમે ISISને નષ્ટ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ અને સીરિયાની સરકારનું સમર્થન અમારી સાથે છે. તેમણે એ પણ ચેતવણી આપી કે અમેરિકા પર કોઈ પણ પ્રકારના હુમલા બદલ જવાબી કાર્યવાહી પહેલા કરતા પણ વધુ તીવ્ર અને ઘાતક હશે. 

સૈનિકોની હત્યા બાદ ભડક્યું અમેરિકા
અમેરિકી રક્ષા સચિવ પીટ હેગસેથે આ યુદ્ધની શરૂઆત નહીં પરંતુ એક બદલાની કાર્યવાહી ગણાવી. તેમણે કહ્યું કે આ યુદ્ધ નથી પરંતુ અમારા નાયકોની હત્યાનો બદલો છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના નેતૃત્વમાં અમે ક્યારેય અમારા લોકોની રક્ષા માટે સંકોચ કરીશું નહીં. અમેરિકી અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ ઓપરેશન હોકઆઈ સ્ટ્રાઈકમાં F-15 ઈગલ ફાઈટર જેટ્સ, A-10 થંડરબોલ્ટ એટેક એરક્રાફ્ટ અને AH-64 અપાચે હેલિકોપ્ટર સામેલ હતા. વ્હાઈટ હાઉસના ઉપપ્રેસ સચિવ અન્ના કેલીએ નિવેદનમાં કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે વચન આપ્યું હતું કે ISIS દ્વારા અમેરિકી સૈનિકોની હત્યાનો બદલો લેવાશે અને તેઓ પોતાનું વચન નિભાવી રહ્યા છે. 

અત્રે જણાવવાનું કે 13 ડિસેમ્બરના રોજ સીરિયાના રણમાં થયેલા હુમલામાં બે આયોવા નેશનલ ગાર્ડના સભ્ય અને એક અમેરિકી નાગરિક માર્યા ગયા હતા. આ હુમલાનો આરોપ ISIS પર લગાવવામાં આવ્યો હતો. આ સૈનિકોની હત્યા બાદ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આ ઘટનાનો બદલો લેવાનું વચન આપ્યું હતું. અમેરિકી સૈનિકોના મોતના તરત બાદ ટ્રમ્પ પ્રશાસને સીરિયામાં અમેરિકી અને સીરિયન સુરક્ષા દળો વચ્ચે તાલમેળ વધારવાના પ્રયત્નોને વધુ મજબૂત કરવાનું કહ્યું હતું. 
 

