/IRGC એ સાયપ્રસ ફ્લેગવાળા જહાજ પર કર્યો હુમલો, ગુસ્સે ભરાયેલા અમેરિકાએ ઈરાન પર કરી એરસ્ટ્રાઈક; હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ

US Iran Conflict: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ ફરી ખતરનાક સ્થિતિમાં પહોંચી ગયો છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં એક કારોબારી જહાજ પર હુમલા બાદ અમેરિકાએ રવિવારે ઈરાન પર આ સપ્તાહની ત્રીજી સૈન્ય કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી. અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM) એ કહ્યું કે આ કાર્યવાહી ઈરાનની ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) દ્વારા સાઇપ્રસના ધ્વજવાળા કન્ટેનર જહાજ/વી જીએફએસ ગેલેક્સી પર હુમલાના જવાબમાં કરવામાં આવી.
જહાજ પર હુમલો, ચાલક દળનો એક સભ્ય લાપતા
CENTCOM પ્રમાણે ભારતીય સમયાનુસાર કાર્યવાહી રવિવારે રાત્રે શરૂ થઈ છે. હુમલામાં જહાજમાં આગ લાગી અને એન્જિનને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું, જેના કારણે તે યાત્રા કરવાની સ્થિતિમાં ન રહ્યું. ચાલક દળનો એક સભ્ય લાપતા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. અમેરિકાના રક્ષામંત્રી પીટ હેગસેથએ કહ્યુ- ઈરાને ખોટો નિર્ણય લીધો, હવે તેણે તેની કિંમત ચુકવવી પડશે.
ઈરાનના ઘણા શહેરોમાં ધમાકાના સમાચાર
ઈરાનની સરકારી પ્રસારક આઈઆરઆઈબી અનુસાર અમેરિકી હુમલા બાદ અસાલુયેહ, પોર્ટ અબ્બાસ, સીરિક, બંદર દેયર અને ચાહબાર સહિત ઘણા શહેરોમાં જોરદાર વિસ્ફોટોનો અવાજ સાંભળવા મળ્યો છે. અલગ-અલગ સ્થાનો પર ધમાકાની પુષ્ટિ પણ કરવામાં આવી છે.
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ કરવાની જાહેરાત
આ પહેલા રવિવારે IRGC એ દાવો કર્યો હતો કે એક જહાજે ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ બંધ કરી મંજૂરી વગર નક્કી માર્ગમાંથી પસાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને ચેતવણી છતાં માર્ગ બદલ્યો નહીં. ત્યારબાગ તેના પર ચેતવણી સ્વરૂપ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું. ઈરાને આ સાથે આગામી આદેશ સુધી સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને તમામ અવરજવર માટે બંધ કરવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. ઈરાને ચેતવણી આપી છે કે જો અમેરિકાએ આ ઘટનાને આધાર બનાવી ફરી હુમલો કર્યો તો ક્ષેત્રમાં આવેલા તમામ અમેરિકી કેમ્પને નિશાન બનાવવામાં આવશે.
કૂટનીતિક પ્રયાસો જારી, પરંતુ તણાવ યથાવત
અમેરિકાએ શનિવારે ઈરાનને જાહેર રૂપથી સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખોલવા અને કારોબારી જહાજો પર હુમલા રોકવાનો પ્રસાય કર્યો હતો. આ વચ્ચે ઈરાને સ્પષ્ટ કર્યું કે અમેરિકા પહેલા હોર્મુઝ અને તેલ નિકાસની જૂની સમજુતિનું પાલન કરે, ત્યારે આગળ વાતચીત સંભવ થશે. સતત થઈ રહેલા હુમલા અને જવાબી કાર્યવાહીથી વૈશ્વિક તેલ બજારમાં પણ ચિંતા વધી ગઈ છે.