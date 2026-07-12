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IRGC એ સાયપ્રસ ફ્લેગવાળા જહાજ પર કર્યો હુમલો, ગુસ્સે ભરાયેલા અમેરિકાએ ઈરાન પર કરી એરસ્ટ્રાઈક; હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ

US Iran Conflict: સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં એક કારોબારી જહાજ પર હુમલા બાદ અમેરિકાએ ઈરાન પર આ સપ્તાહે ત્રીજી સૈન્ય કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. મધ્યપૂર્વમાં ફરી વધી રહેલા તણાવે અનેક દેશોની ચિંતા વધારી દીધી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 12, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:15 AM IST
IRGC એ સાયપ્રસ ફ્લેગવાળા જહાજ પર કર્યો હુમલો, ગુસ્સે ભરાયેલા અમેરિકાએ ઈરાન પર કરી એરસ્ટ્રાઈક; હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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