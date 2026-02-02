Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

અમેરિકાએ ઘટાડ્યો ટેરિફ, 25%થી ઘટાડીને 18% કર્યો; ટ્રમ્પે કહ્યું- ભારત હવે રશિયા પાસેથી તેલ નહીં ખરીદે

US Tariffs Update: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે જાહેરાત કરી કે, તેઓ ટેરિફન 25 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરી દેશે. આ વાત તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાતચીત કર્યાના થોડા જ સમય બાદ કહી છે. આ જાહેરાતથી ભારત-અમેરિકા સંબંધોમાં નરમાશ આવવાનો સંકેત મળી રહ્યા છે. આ નિર્ણયથી બન્ને દેશોની વચ્ચે વેપાર વધવાની અને આયાત ખર્ચમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 02, 2026, 11:17 PM IST

Trending Photos

અમેરિકાએ ઘટાડ્યો ટેરિફ, 25%થી ઘટાડીને 18% કર્યો; ટ્રમ્પે કહ્યું- ભારત હવે રશિયા પાસેથી તેલ નહીં ખરીદે

US Tariffs Update: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે જાહેરાત કરી કે, તેઓ ટેરિફન 25 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરી દેશે. આ વાત તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાતચીત કર્યાના થોડા જ સમય બાદ કહી છે. આ જાહેરાતથી ભારત-અમેરિકા સંબંધોમાં નરમાશ આવવાનો સંકેત મળી રહ્યા છે. આ નિર્ણયથી બન્ને દેશોની વચ્ચે વેપાર વધવાની અને આયાત ખર્ચમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે.

અમેરિકાએ આયાતી વસ્તુઓ પર લાગતા ટેરિફને 25 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરી દીધો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલ પર લખ્યું કે, "વડાપ્રધાન મોદી સાથે વાત કરવી મારા માટે સન્માનની વાત હતી. તેઓ મારા સૌથી સારા મિત્રોમાંથી એક છે અને પોતાના દેશના એક શક્તિશાળી અને સન્માનિત નેતા છે. અમે ઘણા મુદ્દાઓ પર વાત કરી. જેમાં વેપાર અને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધના અંત સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી. તેઓ રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તથા સંભવિત રીતે વેનેઝુએલા પાસેથી વધુ તેલ ખરીદવા સંમત થયા છે. આનાથી યુક્રેનમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે, જેમાં દરરોજ હજારો લોકો જીવ ગુમાવી રહ્યા છે."

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

રેસિપ્રોકલ ટેરિફ 25%થી ઘટાડીને 18% કર્યો
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે, "વડાપ્રધાન મોદી પ્રત્યેની દોસ્તી અને સન્માનના કારણે અને તેમની વિનંતી પર અમે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારત વચ્ચે વેપાર કરાર પર સહમત થયા છીએ. આ અંતર્ગત અમેરિકા ઓછો રેસિપ્રોકલ ટેરિફ લગાવશે, જેને 25%થી ઘટાડીને 18% કરવામાં આવશે."

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એવું પણ કહ્યું કે, વડાપ્રધાને 500 અબજ ડોલરથી વધુના અમેરિકી ઉર્જા, ટેકનોલોજી, કૃષિ, કોલસો અને અન્ય ઉત્પાદનો ઉપરાંત 'અમેરિકન પ્રોડક્ટ ખરીદશે' માટે પણ પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "ભારત સાથેના અમારા અદભૂત સંબંધો ભવિષ્યમાં વધુ મજબૂત બનશે. વડાપ્રધાન મોદી અને હું બે એવી વ્યક્તિઓ છીએ જે કામ કરીને બતાવે છે. આ વાત મોટાભાગના લોકો માટે કહી શકાતી નથી."

આ નિર્ણયથી બન્ને દેશો વચ્ચેના વેપારને વેગ મળવાની અને આયાત ખર્ચમાં ઘટાડો થવાની આશા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
US India Trade Dealdonald trumpIndia-US relationsભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ

Trending news