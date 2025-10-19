Prev
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સામે અમેરિકામાં કેમ થઈ રહ્યું છે વિરોધ પ્રદર્શન ? વિપક્ષ પણ રસ્તા પર

No Kings protests in US : રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વિરુદ્ધ સમગ્ર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં મોટાપાયે વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા. શનિવારે લાખો અમેરિકનો રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા હતા અને "નો કિંગ્સ"ના નારા લગાવ્યા હતા. ટ્રમ્પ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા પછી આ ત્રીજું મોટું પ્રદર્શન છે.

No Kings protests in US : 18 ઓક્ટોબરના રોજ વોશિંગ્ટન ડીસી, ન્યુ યોર્ક, શિકાગો અને લોસ એન્જલસ સહિત અમેરિકાના અનેક શહેરોમાં લાખો લોકો એકઠા થયા હતા અને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની નીતિઓનો વિરોધ કર્યો હતો. વિવિધ શહેરોમાં પ્રદર્શનકારીઓએ "નો કિંગ્સ" ના નારા સાથે રેલીઓ કાઢી હતી અને કૂચ કરી હતી. "નો કિંગ્સ નાઉ" નામના આ પ્રદર્શનની અસર ફક્ત અમેરિકા સુધી મર્યાદિત નહોતી, પરંતુ તેનો પડઘો કેનેડા, યુરોપ અને સમગ્ર યુરોપમાં સંભળાયો હતો. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના નેતૃત્વમાં અમેરિકાના સરમુખત્યારશાહી તરફના ઝડપી પગલાની વિરોધીઓએ નિંદા કરી હતી.

અમેરિકા અને યુરોપમાં પ્રદર્શનો

યુએસના શહેરોમાં તેમજ યુરોપની અનેક રાજધાનીઓમાં 2,600થી વધુ રેલીઓ યોજાઈ હતી. પ્રદર્શનકારીઓએ "ટ્રમ્પને હવે જવું જોઈએ" ના નારા લગાવ્યા હતા, અમેરિકન ધ્વજ લહેરાવ્યા હતા અને ઇમિગ્રેશન, અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા અને વહીવટી ઓવરરીચ પર વહીવટીતંત્રની નીતિઓની નિંદા કરતા પ્લેકાર્ડ દર્શાવ્યા હતા. આયોજકોએ જણાવ્યું હતું કે આ વિરોધ ટ્રમ્પના લોકશાહી સંસ્થાઓને નબળી પાડવાના પ્રયાસો સામે સંયુક્ત વલણ દર્શાવે છે.

વિરોધ પ્રદર્શનોમાં વિપક્ષની હાજરી

સેનેટ લઘુમતી નેતા ચક શુમર અને સ્વતંત્ર સેનેટર બર્ની સેન્ડર્સ સહિત ટોચના ડેમોક્રેટ્સ પ્રદર્શનોમાં જોડાયા, તેમને પક્ષપાત કરતાં દેશભક્તિની અભિવ્યક્તિ ગણાવી. સેન્ડર્સે રિપબ્લિકન ટીકાનો જવાબ આપતાં વિરોધ પ્રદર્શનોને "અમેરિકા લવ રેલી" ગણાવી અને ભારપૂર્વક કહ્યું કે તેઓ યુએસ બંધારણ અને લોકશાહી સ્વતંત્રતાઓનો બચાવ કરી રહ્યા છે.

ડેમોક્રેટિક નેતાઓ એક થયા

પક્ષમાં મહિનાઓ સુધી વિભાજન પછી, આ રેલીઓએ નવી ડેમોક્રેટિક ઉર્જા દર્શાવી છે. વિરોધીઓએ કહ્યું કે પ્રદર્શનો ફક્ત ટ્રમ્પનો વિરોધ કરવા માટે નથી, પરંતુ કોંગ્રેસ અને રાષ્ટ્રપતિ પદ વચ્ચે સત્તાનું સંતુલન પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે છે.

રિપબ્લિકન નિંદા કરે છે

જો કે, રિપબ્લિકન લોકોએ ઘટનાઓની નિંદા કરી, તેમને "હેટ અમેરિકા રેલીઓ" ગણાવી અને ડેમોક્રેટ્સ પર "સામ્યવાદીઓ અને માર્ક્સવાદીઓ" સાથે સાંઠગાંઠનો આરોપ લગાવ્યો. હાઉસ સ્પીકર માઇક જોહ્ન્સન અને અન્ય રિપબ્લિકન નેતાઓએ દલીલ કરી હતી કે ડેમોક્રેટ્સ ચાલુ સરકારી બંધને યોગ્ય ઠેરવવા માટે વિરોધ પ્રદર્શનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.
ટ્રમ્પનો જવાબ

વિરોધના જવાબમાં યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટીકાને ફગાવી દીધી અને કહ્યું, "હું કિંગ નથી." તેમ છતાં, વિરોધીઓએ તેમનું અભિયાન ચાલુ રાખવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, એમ કહીને કે "સાચી દેશભક્તિ એટલે જુલમ સામે ઊભા રહેવું."

