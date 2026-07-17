/અમેરિકાની ચૂંટણીમાં ચીનની મોટી ઘૂસણખોરી? 22 કરોડ મતદારોનો ડેટા ચોરાયો હોવાનો ટ્રમ્પનો દાવો

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વ્હાઈટ હાઉસથી દેશને નામ એક લાઈવ ટીવી સંબોધન કર્યું જેમાં ટ્રમ્પે અત્યંત ચોંકાવનારો દાવો કરતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. દાવા મુજબ ચીને ઈતિહાસની સૌથી મોટી ચૂંટણી ડેટા ચોરીને અંજામ આપ્યો છે. ટ્રમ્પનો દાવો છે કે ચાઈનીઝ સરકારે ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકાના લગભગ 22 કરોડ (220 મિલિયન) મતદારોની ફાઈલ્સ મેળવી છે. ટ્રમ્પે આ ઘટનાને અમેરિકી ચૂંટણી સુરક્ષા માટે એક મોટું ખરાબ સપનું ગણાવ્યું છે અને કહ્યું કે તેઓ જલદી આ સિસ્ટમની ચોંકાવનારી કમીઓ સંલગ્ન ગુપ્ત દસ્તાવેજોને જાહેર એટલે કે ડીક્લાસિફાય કરશે.
ચીન પર ઉઠાવ્યા સવાલ
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના ભાષણમાં સીધી રીતે ચીનને સવાલના ઘેરામાં ઊભું કરી દીધુ છે. તેમણે કહ્યું કે આ આખું ષડયંત્ર વર્ષ 2020ના ચૂંટણી ચક્ર દરમિયાન શરૂ થયું હતું. ચીને જાણી જોઈને અમેરિકી ચૂંટણી ડેટાને ટાર્ગેટ કર્યો અને આટલા મોટા પાયે વોટર્સની અંગત જાણકારીઓ ચોરી કરી. ટ્રમ્પનું માનવું છે કે આ કોઈ સામાન્ય હેકિંગ નથી પરંતુ અત્યાર સુધીના ઈતિહાસનું સૌથી મોટું ડેટા કોમ્પ્રોમાઈઝ છે. જેનો હેતુ અમેરિકી લોકતંત્ર અને ચૂંટણી પ્રક્રિયાને નબળી પાડવાનો હતો.
લગાવ્યા ગંભીર આરોપ
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું કહેવું છે કે આ ડોક્યુમેન્ટ્સમાં ચિંતાના પાંચ મુખ્ય પહેલુઓ સામેલ છે. જેનાથી જાણવા મળે છે કે અનેક વર્ષો દરમિયાન 2020ના ચૂંટણી ચક્રથી શરૂ થઈને ચીને ઈતિહાસમાં ચૂંટણી ડેટામાં સૌથી મોટું ગાબડું પાડ્યું. જેના કારણે ચીને 22 કરોડ અમેરિકી મતદારોની ફાઈલો ગેરકાયદેસર રીતે મેળવી લીધી. આ જાણકારીઓમાં નામ, એડ્રસ,ફોન નંબર, રાજકીય પાર્ટીની પસંદ અને અન્ય સંવેદનશીલ જાણકારીઓ સામેલ છે જેની જરૂર વોટ માટે રજિસ્ટર કરવા અને બીજી ખોટી ગતિવિધિઓમાં સામેલ થવા માટે થાય છે અને અસલમાં આ જ થઈ રહ્યું હતું.
FBIને 2020માં મળી હતી રો ઈન્ટેલિજન્સ
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે, જે વ્યક્તિએ આ વાત કરી છે તેના નામની તપાસ થઈ રહી છે. પરંતુ મામલો વધુ ગંભીર છે. FBIને 2020માં મળેલી રો ઈન્ટેલિજન્સને કેટલાક મનમાની કરનારા અધિકારીઓએ દબાવી દીધી હતી. આ જાણકારીમાં કહેવાયું હતું કે ચીનની ગતિવિધિઓમાં જો બાઈડેન માટે ગેરકાયદેસર બેલેટ પેપર બનાવવાની કોશિશ પણ સામેલ હતી. દસ્તાવેજોથી જાણવા મળે છે કે આ દરમિયાન ચીન દ્વારા ચૂંટણી પ્રક્રિયાને પ્રભાવિત કરવાની કોશિશો વિશે CIA અને NSAના અનેક મહત્વના રિપોર્ટ રાષ્ટ્રપતિની રોજની બ્રીફિંગમાં સામેલ કરાયા નહીં.
બર્ન બેગ વિશે શું બોલ્યા ટ્રમ્પ?
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ એવું પણ કહ્યું કે ઈન્ટેલિજનેસ વિશ્લેષકો વચ્ચે થયેલી એક ઈમેઈલ વાતચીતમાં એ વાત સ્વીકારાઈ છે કે તેમણે ચૂંટણી સંબંધિત ચીનની ગતિવિધિઓની જાણકારી છૂપાવવા માટે રાષ્ટ્રપતિની રોજની બ્રિફિંગમાં જાણીજોઈને 'ફેરબદલ' કર્યો હતો. FBIના એક અન્ય અધિકારીએ લખ્યું કે તે ચીન દ્વારા ચૂંટણીમાં હસ્તક્ષેપની ગુપ્ત જાણકારી સામે આવતી રોકવા માટે એક 'શેડો સરકાર' ચલાવી રહ્યા હતા. આવી કોશિશોને જોનારા અન્ય અધિકારીઓને તેની પાછળનો હેતુ સંપૂર્ણ રીતે રાજકીય લાગ્યો. હાલમાં જ મોટી સંખ્યામાં બર્ન બેગ મળ્યા એટલે કે એવી જાણકારી જેને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ બરાક હુસૈન ઓબામાએ બાળી મૂકવાનું કહ્યું હતું. આ બેગોને બાળી મૂકવાની હતી, પરંતુ એવું કશું થયું નહીં. અમારું માનવું છે કે આવું જાણી જોઈને નહીં પરંતુ અક્ષમતાને કારણે થયું.
'ડીપ સ્ટેટ' પર છૂપાવવાનો આરોપ
પોતાના સંબોધન દરમિયાન ટ્રમ્પે માત્ર ચીન પર હુમલો કર્યો એવું નહીં, પરંતુ અમેરિકાની અંદર બેઠેલા પોતાના વિરોધીઓને પણ ન છોડ્યા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે વોશિંગ્ટનના ડીપ સ્ટેટ (પડદા પાછળ કામ કરતા મોટા અધિકારીઓ)ને આ મોટી સુરક્ષા ચૂકની જાણકારી હતી. આમ છતાં આ લોકોએ સમગ્ર મામલાને દબાવવાની અને છૂપાવવાની કોશિશ કરી જેથી કરીને 2020ની ચૂંટણીઓમાં થયેલી ગડબડી સામે ન આવી શકે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકી નાગરિકોની સાથે આ ખુબ મોટો દગો છે.
અમેરિકી ચૂંટમી સિસ્ટમ પર સવાલ ઉઠાવ્યા
ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, અમેરકાની વર્તમાન ચૂંટણી સિસ્ટમ સંપૂર્ણ રીતે ફેલ સાબિત થઈ છે. એક નિષ્પક્ષ અને સટીક ચૂંટણી કરાવવાના માપદંડ પર આ સિસ્ટમ બિલકુલ ખરી ઉતરતી નથી. તેમણે કહ્યું કે દરેક અમેરિકી નાગરિકને એ ભરોસો હોવો જોઈએ કે જ્યારે તે મત આપે તો તેમનો મત યોગ્ય રીતે ગણતરી થવો જોઈએ. દેશમાં એક એવી સુરક્ષિત સિસ્ટમ હોવી જોઈએ જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું ફ્રોડ કે બહારી દખલગીરી થવી મુશ્કેલ જ નહીં પણ અશક્ય હોય. પરંતુ કમનસીબે આજની સિસ્ટમ આ સ્ટાન્ડર્ડથી ઘણી દૂર છે.
જૂના દાવા અને કોર્ટના ચુકાદાનું સત્ય
અત્રે જણાવવાનું કે આવું પહેલીવાર નથી બન્યું કે ટ્રમ્પે 2020ના ચૂંટણી પરિણામો પર સવાલ ઉઠાવ્યા હોય. તેઓ સતત કહેતા આવ્યા છે કે તેમની હારની પાછળ મોટા પાયે ધાંધલી થઈ હતી. જો કે બીજી બાજુ એ પણ હકીકત છે કે ટ્રમ્પ અને તેમના સહયોગીઓ દ્વારા કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલા 60થી વધુ કેસોમાં ધાંધલીનો કોઈ નક્કર પુરાવો મળી શક્યો નહતો. અમેરિકાની કોર્ટો, ફેર થયેલી મતગણતરી, અને ખુદ ટ્રમ્પના કાર્યકાળ દરમિયાન ન્યાય વિભાગે પણ ચૂંટણીમાં કોઈ પણ પ્રકારની મોટી ગેરરીતિઓનો ઈન્કાર કર્યો હતો. જેનાથી ચૂંટણી પરિણામો બદલાઈ શકે. આમ છતાં ટ્રમ્પ હવે નવા દાવાઓ સાથે ચીનને ઘેરવામાં લાગ્યા છે.