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અમેરિકાની ચૂંટણીમાં ચીનની મોટી ઘૂસણખોરી? 22 કરોડ મતદારોનો ડેટા ચોરાયો હોવાનો ટ્રમ્પનો દાવો

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હવે ચીન પર નવા અને ચોંકાવનારા દાવા કરીને ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. ટ્રમ્પે દેશના નામે સંબોધનમાં ચીન પર 22 કરોડ અમેરિકી મતદારોના ડેટા ચોરી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. જેને તેમણે ઈતિહાસનું સૌથી મોટું ડેટા કોમ્પ્રોમાઈઝ ગણાવ્યું હતું. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 17, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:06 AM IST
અમેરિકાની ચૂંટણીમાં ચીનની મોટી ઘૂસણખોરી? 22 કરોડ મતદારોનો ડેટા ચોરાયો હોવાનો ટ્રમ્પનો દાવો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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