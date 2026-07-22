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જેનેરિક દવાઓ પર ટ્રમ્પનો 200% ટેરિફનો હથોડો! ભારતને ફાયદો કે નુકસાન? જાણો સંપૂર્ણ ગણિત

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરીથી ટેરિફનો હથોડો વિંઝવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આ વખતે જેનેરિક દવાઓ ટાર્ગેટ પર છે. તબક્કાવાર રીતે જેનેરિક દવાઓ પર 100થી 200 ટકા ટેરિફ લગાવવાની જાહેરાત કરી છે. જો કે આમાં પણ ભારત માટે તક છે, જાણો કઈ રીતે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 22, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:36 AM IST
જેનેરિક દવાઓ પર ટ્રમ્પનો 200% ટેરિફનો હથોડો! ભારતને ફાયદો કે નુકસાન? જાણો સંપૂર્ણ ગણિત
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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