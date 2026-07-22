/જેનેરિક દવાઓ પર ટ્રમ્પનો 200% ટેરિફનો હથોડો! ભારતને ફાયદો કે નુકસાન? જાણો સંપૂર્ણ ગણિત

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈમ્પોર્ટેડ જેનેરિક દવાઓ પર તબક્કાવાર રીતે ટેરિફ લગાવવાના પ્લાનની જાહેરાત કરી છે. જે હેઠળ જેનેરિક દવાઓ બનાવતી કંપનીઓને બે વર્ષ માટે રાહત મળી છે અને ત્યારબાદ ભારે ડ્યૂટી લાગશે. આ પ્લાન હેઠળ એક ઓગસ્ટથી અમેરિકામાં આવનારી જેનેરિક દવાઓ પર બે વર્ષ સુધી કોઈ ટેરિફ લાગશે નહીં. ત્યારબાદ એક વર્ષ સુધી ઈમ્પોર્ટ પર 100 ટકા ટેરિફ લાગશે અને પછી તેને વધારીને 200 ટકા કરવામાં આવશે.
કેમ ટેરિફ લાગશે?
તેનો હેતુ દવા બનાવનારી કંપનીઓને વિદેશી ઉત્પાદન પર નિર્ભર રહેવાની જગ્યાએ અમેરિકામાં જ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સ લગાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનું છે. ટ્રમ્પના લેટેસ્ટ પ્લાનથી ભારતીય દવા કંપનીઓને થોડા સમય માટે રાહત ચોક્કસ મળી છે. તેમની કમાણીનો એક મોટો હિસ્સો અમેરિકી બજારથી આવે છે.
ભારતીય કંપનીઓ કઈ રીતે ફાયદો
ભારત અમેરિકાને સસ્તી જેનેરિક દવાઓ સપ્લાય કરનારા મોટા દેશોમાંથી એક છે. સન ફાર્મા, ડો. રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝ, સિપ્લા, લ્યૂપિન, અરબિંદો ફાર્મા, અને ઝાયડેસ લાઈફસાયન્સિસ જેવી કંપનીઓની ત્યાં મોટી હાજરી છે. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ટ્રમ્પના ટેરિફ પ્લાનથી આ કંપનીઓને પોતાના મેન્યુફેક્ચરિંગ અને રોકાણ રણનીતિઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વધારાનો સમય મળશે.
જો કે એક્સપોર્ટ પર તરત અસર સીમિત રહેવાની શક્યતા છે. પરંતુ ટેરિફને 100 ટકા અને પછી 200 ટકા સુદી વધારવાનો પ્રસ્તાવ અમેરિકાના જેનેરિક દવાઓના સપ્લાયના અર્થશાસ્ત્રને બદલી શકે છે. અમેરિકાના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન મુજબ દેશમાં પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં લખવામાં આવતી 90 ટકાથી વધુ ભાગીદારી જેનેરિક દવાઓની છે. આ જ કારણ છે કે તે અમેરિકી હેલ્થકેર સિસ્ટમનો એક મહત્વનો ભાગ છે અને ભારતીય દવા કંપનીઓ માટે એક્સપોર્ટની એક મોટી તક પણ છે.
બ્રાન્ડેડ વિરુદ્ધ જેનેરિક
ઈન્ડસ્ટ્રીના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ભલે ભારતનું સસ્તું મેન્યુફેક્ચરિંગ ઈકોસિસ્ટમ ગ્લોબલ સ્તરે પ્રતિસ્પર્ધી બનેલું છે પરંતુ લાંબા સમય સુધી ટેરિફની અડચણો કંપનીઓને અમેરિકામાં મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષમતા વધારવા કે માર્કેટમાં પોતાની પહોંચ જાળવી રાખવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચિંગ પાર્ટનરશીપ વધારવા માટે પ્રેરિત કરી શકે છે.
આ નવો નિર્ણય અગાઉના એ ઉપાયોથી અલગ છે જે બ્રાન્ડેડ દવાઓ પર કેન્દ્રીત હતા. ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો કે તબક્કાવાર ટેરિફ સ્ટ્રક્ચરનો હેતુ કંપનીઓને ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડ દરમિયાન અમેરિકામાં મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ અને સંબંધિત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બચાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. જે કંપનીઓ સ્થાનિક સ્તરે ઉત્પાદન શરૂ નહીં કરી શકે તેમણે છેલ્લે ભારે ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટીનો સામનો કરવો પડશે.