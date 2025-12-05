રાષ્ટ્રપતિ પુતિનના ભારત પ્રવાસ ટાણે જ ટ્રમ્પે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પર કર્યો ચોંકાવનારો દાવો
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન હાલ ભારતના પ્રવાસ છે અને આ દરમિયાન અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પર એક મોટો દાવો કરી નાખ્યો છે. જાણો તેમણે શું કહ્યું.
એકબાજુ હાલ આખી દુનિયાની નજર રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિનના ભારત પ્રવાસ પર છે કારણ કે પુતિન હાલ ભારતમાં છે. ગુરુવારે રાતે તેઓ નવી દિલ્હી પહોંચ્યા જ્યાં એરપોર્ટ પર પીએમ મોદી પોતે તેમને રિસિવ કરવા આવ્યા હતા. બીજી બાજુ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ પર એક એવું નિવેદન આપ્યું જેનાથી ખળભળાટ મચ્યો છે. આ નિવેદન બરાબર પુતિનના ભારત પ્રવાસ ટાણે આવ્યું છે. ટ્રમ્પે મોટો દાવો કરતા કહ્યું કે, અમે આખી દુનિયામાં શાંતિ બનાવી રહ્યા છે. અમે યુદ્ધ ખતમ કરી રહ્યા છીએ. એવું સ્તર જે પહેલા કોઈએ જોયું નથી. અત્યાર સુધીમાં 8 યુદ્ધ ઉકેલી ચૂક્યા છીએ. હવે વધુ એક બાકી છે અને તે છે રશિયા યુક્રન યુદ્ધ. મને લાગે છે કે અમે ત્યાં સુધી પણ પહોંચી જઈશું.
ભયાનક સ્થિતિ વર્ણવી
ટ્રમ્પે આ સાથે યુરેશિયાના આ યુદ્ધની ભયાનક સ્થિતિ પણ વર્ણવી. તેમણે કહ્યું કે, ગત અઠવાડિયે 8 હજાર સૈનિકો માર્યા ગાય. જ્યારે ગત મહિને 27 હજાર સૈનિકો કારણ વગર માર્યા ગયા. આ બધુ બંધ થવું જોઈએ. અમે તેને રોકવા માટે દિવસ રાત મહેનત કરી રહ્યા છીએ. 8 યુદ્ધ ખતમ કર્યા અને નંબર 9 પર કામ ચાલુ છે. ટ્રમ્પ જો કે એ ન જણાવ્યું કે તેઓ કયા 8 યુદ્ધની વાત કરે છે જે તેમની સરકારે ખતમ કર્યા. પરંતુ તેમનો દાવો છે કે આ મોટી ઉપલબ્ધિ છે. હવે આખી દુનિયાની નજર એ વાત પર છે કે શું તેઓ સાચે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધને પણ જલદી ખતમ કરી શકશે.
#WATCH | US President Donald Trump says, "...We're making peace all over the world. We're settling wars at levels that nobody's ever seen before. Eight of them. We're looking for one more. That's Russia-Ukraine, if that's possible and I think we'll get there eventually. Last… pic.twitter.com/dQJmez5oyC
— ANI (@ANI) December 4, 2025
ભારતના પ્રવાસે છે પુતિન
અત્રે જણાવવાનું કે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિન હાલ ભારતના પ્રવાસે છે. પીએમ મોદીએ નવી દિલ્હી પહોંચેલા પુતિનનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. બંને નેતાઓ એરપોર્ટથી એક જ કારમાં રવાના થયા અને ગાઢ મિત્રતાની મિસાલ રજૂ કરી. પીએમ આવાસ પર આયોજિત ડિનર દરમિયાન પીએમ મોદીએ પુતિનને રશિયન ભાષામાં શ્રીમદ ભાગવત ગીતાનું પુસ્તક ભેટ કર્યું. તેમણે ગીતાને દુનિયાભર માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત ગણાવી. યુક્રેન યુદ્ધ વચ્ચે પુતિન ચાર વર્ષમાં પહેલીવાર ભારત આવ્યા છે.
